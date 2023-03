Botschafter Šitler: „Der Ton hat sich positiv verändert“

Werbung

Seit August des Vorjahres ist Jiří Šitler der neue tschechische Botschafter in Wien. Vor Kurzem hat er Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einen Antrittsbesuch abgestattet. Im Mittelpunkt des Treffens standen Themen wie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Niederösterreich und Tschechien sowie gemeinsame Projekte wie die Infrastruktur, wo der Botschafter im NÖN-Gespräch Nachholbedarf ortet.

Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich ist „Paradebeispiel“

Die Herausforderung sind sowohl die Modernisierung der Eisenbahnverbindung als auch die Fertigstellung der Nord-Autobahn. „Beim letzten Teilstück der Autobahn zwischen Wien und Brünn fehlen auf tschechischer Seite noch 34 Kilometer. 2025 soll mit dem Bau begonnen werden“, betont Šitler. „Als Paradebeispiel“ nannte der Botschafter die intensive grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich zwischen Tschechien und Niederösterreich.

Eine besondere Herausforderung sind für unser Nachbarland auch die Folgen des Ukraine-Krieges. So zählt Tschechien aktuell fast 500.000 registrierte Flüchtlinge. Im Vergleich dazu liegt die Zahl in Österreich bei etwas mehr als 100.000. Die Inflation liegt mit fast 17 Prozent im Februar ebenfalls deutlich über jener in Österreich.

Abhängikeit von russischem Gas auf null reduziert

Bei der Abhängigkeit vom russischen Gas ist Tschechien allerdings einen Schritt voraus: „Wir haben diese Abhängigkeit von 90 Prozent auf null reduziert, nachdem die Regierung einen Flüssigerdgas-Terminal (LNG) erworben hat, der dem Land hilft, einen Großteil des jährlichen Gasverbrauchs zu decken“, so der Botschafter. Šitler macht aber auch keinen Hehl daraus, dass die Atomkraft, mit der mehr als ein Drittel der elektrischen Energie abgedeckt wird, ein wichtiges Standbein ist und bleibt. Immerhin soll die Deckung auf 45 Prozent ausgebaut werden.

Dass gerade die Atomkraft stets für Spannungen zwischen Tschechien und Österreich gesorgt hat, ist kein Geheimnis: „Doch dahingehend haben sich unsere Beziehungen in den letzten 15 Jahren radikal verbessert“, weiß Šitler. „Auch wenn die Meinungen zur Atomkraft nach wie vor unterschiedlich sind, hat sich der Ton positiv verändert“, resümiert der Botschafter.