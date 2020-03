Es war ein wahres Marathonprogramm, das Wolfgang Sobotka Donnerstag und Freitag dieser Woche absolvierte. Sowohl in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje, als auch im albanischen Tirana traf der Nationalratspräsident auf hochrangige Politiker, darunter auch seine Kollegen der jeweiligen Parlamentspräsidien. Einmal mehr machte sich der Niederösterreicher dabei im Rahmen zahlreicher Arbeitsgespräche für eine mögliche Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen stark – diese waren bis dato am Veto Frankreichs gescheitert. Eine Entscheidung, die der damals scheidende EU-Kommissionspräsident Juncker übrigens als „historischen Fehler“ bezeichnete.

Ins selbe Horn stieß auch Sobotka bei seinen Besuchen. Nordmazedonien sei „in seiner Haltung mehr denn je ein europäisches Land“, erklärte der österreichische Parlamentschef etwa gegenüber seinem Amtskollegen Talat Xhaferi in Skopje. Und gegenüber Gramoz Ruçi, dem albanischen Parlamentspräsidenten, betonte Sobotka, das Land habe bis dato viel auf dem Weg in die EU beigetragen, „Österreich braucht man jedenfalls nicht davon zu überzeugen“, dass Albanien es sich verdient habe, in konkrete Beitrittsgespräche zu treten.

Österreichische Werkstätte als Vorbild

Untermauert wurde die österreichische Unterstützung für die beiden Staaten mit der Unterzeichnung von Absichtserklärungen zur Errichtung sogenannter „Demokratiewerkstätten“, die in Albanien und Nordmazedonien dazu beitragen sollen, „den Bürgern das demokratische Prinzip näherzubringen und den Wert der Arbeit der Parlamente besser zu vermitteln“, wie Wolfgang Sobotka erklärte. Das in Österreich seit 2007 laufende Modell könne jedenfalls als Best-Practice-Beispiel dienen, zeigte sich Sobotka überzeugt: „Demokratie ist kein Geschenk von unseren Eltern, das musste Österreich im 20. Jahrhundert leidvoll erfahren“, plädierte er für die Einführung von Politik-Workshops für Schüler und Jugendliche. In Wien konnten bis dato rund 100.000 junge Menschen an der Initiative teilnehmen.