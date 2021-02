Allerdings weist Schnabl darauf hin, dass der Rückgang nicht eine Verbesserung darstelle, da er vorwiegend auf das geringere Verkehrsaufkommen wegen Lockdowns zurückzuführen sei.

4.000 Anzeigen wegen Alkohol am Steuer

211.720 Alkoholkontrollen führte die Exekutive im Jahr 2020 in ganz Niederösterreich durch. Diese endeten in ungefähr 4.000 Fällen mit einer Anzeige. 866 Personen wurden wegen Drogen am Steuer angezeigt.

Mehr Verkehrs-Rowdys

Die NÖ-Polizei registrierte fast 940.000 Überschreitungen der erlaubten Geschwindigkeit. 27.280 Mal stellte die Exekutive eine Strafe wegen Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes aus. Das entspricht einer Erhöhung um 18,3 Prozent. In etwa 9.661 Fällen durften Lenkerinnen und Lenker ihre Fahrt nicht fortsetzen. Einen leichten Anstieg ist es auch bei Verstößen wegen Handy am Steuer zu beobachten.

2021 ganz im Zeichen der Bekämpfung steigender Verkehrsdelikte

Diese unerwünscht steigenden Zahlen sollen im Jahr 2021 nicht ohne Konsequenzen bleiben. Landesrat Schnabl und Brigadier Zuser kündigen verstärkte Überwachung des Schwerverkehrs an. Kontrollschwerpunkte wie etwa: „Alkohol und Drogen am Steuer“, „die Einhaltung der Fahrgeschwindigkeit“ oder die „Ablenkung durch Verwenden eines Mobiltelefons“ werden im Mittelpunkt intensiver Kontrollen stehen.