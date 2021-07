Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Militärkommandant Brigadier Martin Jawurek überreichten die Auszeichnung an die NV-Vorstände Stefan Jauk und Bernhard Lackner. Das Milizgütesiegel ist die höchste Auszeichnung des Österreichischen Bundesheeres für Arbeitgeber, Hochschulen und Non-Profit-Organisationen.

Verständnisvolle Unternehmer

Tanner: „Das Bundesheer braucht eine leistungsstarke Miliz. Und dafür braucht es nicht nur Menschen, die sich in der Miliz engagieren, sondern auch Unternehmen und Führungskräfte, die das verstehen und zu schätzen wissen und die Soldatinnen und Soldaten dabei tatkräftig unterstützen. Ich gratuliere der Niederösterreichischen Versicherung zu dieser besonderen Auszeichnung.“

"Verantwortung eines Leitbetriebes"

„Die Miliz trägt wesentlich zur Einsatzbereitschaft des Österreichischen Bundesheeres bei, und gerade in den letzten eineinhalb Jahren haben wir erlebt, welch wichtigen Beitrag unser Heer gerade in Krisenzeiten – auch abseits militärischer Aufgaben – leistet. Als Marktführer in Niederösterreich und österreichischer Leitbetrieb sehen wir es als unsere gesellschaftliche Verantwortung, Jene dabei zu unterstützen, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen“, sagen die Vorstände Jauk und Lackner.