Mandl zur Debatte um Arbeitszeit-Verkürzung: „China lacht uns aus“

Niederösterreichs EU-Abgeordneter Lukas Mandl nützt aktuell die Sommerpause im Europäischen Parlament, um im Bundesland unterwegs zu sein. Im Gespräch mit der NÖN stellte der ÖVP-Politiker aus Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) klar, dass er bei der EU-Wahl im kommenden Jahr wieder antreten will. „Ich möchte weiter diese menschliche Brücke zwischen den EU-Institutionen und unserer Heimat sein“, so Mandl, der festhält, dass er nicht die EU in Österreich, sondern das Land auf europäischer Ebene vertritt.

Mandl: „80 Prozent derer, die kommen, haben gar kein Recht auf Asyl“

Seit 2017 ist der ehemalige Landtagsabgeordnete im EU-Parlament. Damals folgte der ÖAAB'ler Elisabeth Köstinger nach. Seit der EU-Wahl 2019, bei der Mandl in Niederösterreich die meisten Vorzugsstimmen bekam, sitzen mit Mandl, Othmar Karas, Alexander Bernhuber (alle ÖVP) und Günther Sidl (SPÖ) bekanntlich vier Niederösterreicher im EU-Parlament.

Als eine der größten Herausforderungen der EU sieht Mandl aktuell die Bekämpfung der Schlepperkriminalität. „Die Todesfälle im Mittelmeer sind das tragische Ergebnis davon“, so Mandl. „Österreich hat es mit einer Verschiebung des Schengen-Beitritts von Bulgarien und Rumänien geschafft, einen Weckruf zu machen“, sieht Mandl im Gegensatz zu seinem ÖVP-Kollegen Karas den Schritt als gelungen. „Wir sind jetzt kurz davor, das neue EU-Migrationssystem umzusetzen“, so Mandl, der einen wesentlichen Hebel in schnelleren Asylverfahren sieht. „Weil 80 Prozent derer, die kommen, gar kein Recht auf Asyl hätten“, wie Mandl feststellt.

Deutschland wirbt pro Woche hunderte Fachkräfte vom Westbalkan ab

Ebenso fordert der 44-Jährige mehr Solidarität unter den Mitgliedsstaaten bei der Durchführung der Asylverfahren. Mandl sieht die Lösung nicht in einer besseren Verteilung innerhalb der EU, sondern vielmehr in der Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Andererseits habe Europa auch das Nachsehen bei der Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt im Wettbewerb der besten Köpfe. Die Debatte über eine Arbeitszeitverkürzung sieht Mandl in diesem Zusammenhang als „ganz gefährlich“. „In China lacht man uns dafür aus, dass wir aufs Eis tanzen gehen und wir bei den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen nicht überlegen, wie wir mehr arbeiten können, sondern weniger“, warnt Mandl.

Vorbild beim Arbeitskräfte-Import sei Deutschland: Dort würden laut Mandl, ohne groß darüber zu reden, pro Woche hunderte Fachkräfte vom Westbalkan abgeworben.

Bei der EU-Erweiterung sieht Mandl zehn Jahre nach dem letzten Beitritt von Kroatien auch in naher Zukunft keine neuen Mitgliedsstaaten in Sicht. Vielmehr sieht er die Zukunft in der Vernetzung nach innen, mit der geschaffenen Europäischen politischen Gemeinschaft (EPG), die außer Belarus alle europäischen Staaten umfasst. Diese würde die EU stärken.