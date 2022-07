NÖ verzeichnet größten Anstieg bei Betreuung der 0- bis 2-Jährigen

Werbung

98,3 Prozent der 3- bis 5-jährigen Kinder besuchen laut der aktuellen Kindertagesheimstatistik in Niederösterreich eine institutionelle Kinderbetreuungseinrichtung. „Mit dieser Betreuungsquote liegen wir eindeutig über dem Österreich-Durchschnitt von 93, 8 Prozent haben auch im Bundesländervergleich die bei weitem höchste Betreuungsquote in diesem Alterssegment“, sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Bei den 0- bis 2-Jährigen ist die Betreuungsquote in den vergangenen zehn Jahren um rund acht Prozent gestiegen. Mit einer aktuellen Kinderbetreuungsquote von 28,6 Prozent bei den 0- bis 2-Jährigen habe man sich allein im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent gesteigert und verzeichne damit den höchsten Anstieg aller Bundesländer.

„Die Zahlen beweisen, dass wir mit unserem Ausbauprogramm gemeinsam mit den Gemeinden auf dem richtigen Weg sind“, sagt Teschl-Hofmeister. Im Bundesländervergleich liegt Niederösterreich in der Betreuung der 0- bis 2-Jährigen an vierter Stelle, knapp unter dem österreichweiten Durchschnitt von 29,1 Prozent. In Wien werden 44,3 Prozent der 0- bis 2-Jährigen betreut.

Über 70.000 Kinder in NÖ werden betreut

Aktuell werden in Niederösterreich 56.033 Kinder in Kindergärten, 6.272 Kinder in Tagesbetreuungseinrichtungen und 9.085 Kinder in Horten betreut. „Erstmals haben wir damit den Wert von 70.000 betreuten Kindern überschritten“, so Teschl-Hofmeister.

Auch in Zukunft soll Niederösterreich ein attraktives Land für Familien sein, meint Teschl-Hofmeister. „Immer mehr Gemeinden erkennen, dass bei Familien Kinderbetreuung ein wesentlicher Faktor ist, wenn es um Entscheidungen geht, wo sie leben oder arbeiten wollen.

Daher werden wir die Ausbaumaßnahmen im Kinderbetreuungsbereich auch in den kommenden Jahren in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden forcieren.“ Die finanzielle Grundlage für den Ausbau der Kinderbetreuung sei durch den Beschluss der 15-a-Vereinbarung in der vergangenen Landtagssitzung Anfang Juli beschlossen worden. Die genehmigte Vereinbarung umfasst die Kindergartenjahre 2022/23 bis 2026/27.