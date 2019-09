Laut ersten Hochrechnungen legt die Volkspartei im größten Bundesland 6,5 Prozentpunkte zu und kommt auf 42,1 Prozent. Die SPÖ verliert in Niederösterreich 4,3 Prozentpunkte und stürzt auf 20,5 Prozent ab. Ebenfalls Enttäuschung herrscht bei den Freiheitlichen. Sie haben mit 9,7 Prozent das größte Minus zu verbuchen. Insgesamt holten die Freiheitlichen im größten Bundesland 16,3 Prozent der Stimmen und damit Platz drei.

In einer ersten Stellungnahme gab es für FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer nichts zu beschönigen. „Das Ergebnis ist angesichts der Vorfälle in den vergangenen Wochen keine Überraschung und zugleich ein klares Warnsignal der Wähler. Es gibt nichts schönzureden! Wir müssen die richtigen Schlüsse daraus ziehen und die beschädigte Marke FPÖ wieder klar als starke und einzige soziale Heimatpartei in diesem Land positionieren. Der Wählerauftrag lautet unmissverständlich auf Neustart.“

Freuen können sich die Grünen, die in Niederösterreich auf 11,3 Prozent der Stimmen kamen. Das ist ein Plus von 8,6 Prozentpunkten. NEOS legte um 2,4 Prozent zu und erreichte in Niederösterreich 7,2 Prozent. Die Liste JETZT verlor 2,4 Prozent und kommt in Niederösterreich diesmal nur auf 1,7 Prozent der Stimmen.

Bundesweit kommt die ÖVP auf über 37 Prozent. Auf Platz zwei mit dem Rekordabstand von über 15 Prozent liegt die SPÖ bei 22 Prozent, die FPÖ liegt bei 16 Prozent, nur mehr knapp dahinter die Grünen mit über 14 Prozent. Die NEOS kommen laut Hochrechnung bundesweit auf 7,5 Prozent. Klar gescheitert ist die Liste JETZT von Peter Pilz mit 1,8 Prozent.

