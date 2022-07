NÖ-Zuschuss: 923 Euro pro Monat für künftige Landärzte

Werbung

"Jeder zweite Euro unseres Budgets geht in die Bereiche Gesundheit oder Soziales", erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Montag in einer Pressekonferenz am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg. Bis 2030 habe das Land viele Investitionen geplant. Ein großer Brocken: das Landarztstipendium, das NÖ ab Herbst als erstes Bundesland vergibt. Für 923 Euro Förderung monatlich verpflichten sich Bewerberinnen und Bewerber, fünf Jahre im Bundesland zu arbeiten. Vom Land budgetiert sind vorerst 2,5 Millionen Euro für zehn Studierende.

"Landarztstipendien sind eines der Instrumente, um dem Ärztemangel Herr zu werden", betont Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Basis dafür ist eine Vereinbarung mit der Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD), die die Förderung abwickelt.

Die Förderung wird bei positivem Studienerfolg ab dem zweiten Abschnitt für maximal 48 Monate vergeben. Humanmedizin-Studierende einer österreichischen Universität können sich für das Jahr 2022/23 von 1. August bis 11. September online unter www.oead.at bewerben, erläuterte Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). Die Auswahl erfolgt durch eine Kommission des OeAD, dabei zählen zu den Kriterien neben dem bisherigen Studienerfolg unter anderem auch die Verbundenheit mit Niederösterreich und soziales Engagement, etwa beim Roten Kreuz.

Mit Landarztstipendien werde es - zusätzlich zum Ausbau der Studienplätze - möglich werden, die Ärzte-Pensionierungswelle bis 2030 abzufedern, meinte Polaschek. Der Minister schätzte das Potenzial auf bis zu 150 Studierende pro Jahr. In anderen Bundesländern gebe es Interesse, aber keine konkreten Pläne hinsichtlich solcher Stipendien.

Die ortsnahe Gesundheitsversorgung sei ein großer Wunsch der Bevölkerung, betonte Mikl-Leitner. Landarztstipendien seien eine "langjährige Forderung des Landes Niederösterreich" und in Teilen Deutschlands bereits etabliert, sagte Eichtinger. Als Ziel nannte er, Medizinstudierende frühzeitig für die Tätigkeit in Bedarfsregionen, in denen eine Allgemeinmedizin-Stelle ausgeschrieben ist, zu gewinnen.