Vor fünf Jahren wurde Bernhard Ebner (47) direkt nach der damaligen Wien-Wahl zum ÖVP-Landesgeschäftsführer bestellt. Damals war Erwin Pröll Landeshauptmann, die SPÖ stellte mit Werner Faymann noch den Bundeskanzler, und Heinz Fischer war Bundespräsident. Seither ist politisch einiges passiert. Auch in Niederösterreich.

NÖN: Seit Ihrer Bestellung zum Landesgeschäftsführer hat die ÖVP in NÖ sechs Wahlen geschlagen. Waren alle erfolgreich?

Bernhard Ebner: Nein, nicht alle. Die Bundespräsidentenwahl war auch für uns in Niederösterreich eine Herausforderung. Wir hatten zwar die größte Wahlkampfveranstaltung aller Parteien (Anm.: ÖVP-Kandidat war Andreas Khol). Aber es war nicht die Zeit dafür und deshalb kein Erfolg. Bei allen anderen Wahlen haben wir aber die besten Ergebnisse in der Geschichte eingefahren.

Welcher Wahlsieg davon war der emotionalste?

Ebner: Natürlich jener bei der Landtagswahl 2018. Wir hatten am Weg dorthin einen historischen Wechsel von Erwin Pröll zu Johanna Mikl-Leitner zu begleiten. Gemeinsam mit der Landeshauptfrau haben wir einen Wahlkampf vorbereitet, der wie vom Band gelaufen ist. Wir haben dann mit der Verteidigung der absoluten Mehrheit beim ersten Antreten ein Ergebnis eingefahren, mit dem viele nicht gerechnet haben.

Mit dem Wechsel von Erwin Pröll zu Johanna Mikl-Leitner hat es einen Kurswechsel zum viel zitierten Miteinander gegeben. Wie groß war die Umstellung für Sie?

Ebner: Es war ein tiefgreifender Wechsel, das muss man ganz klar sagen. Johanna Mikl-Leitner hat einen neuen Stil eingeführt und das Miteinander mit den Bürgern und mit den Parteien in den Mittelpunkt gestellt. Wir gehen dem Grundsatz nach: „Fair im Ton, klar in der Sache und hart in der Debatte“.

Seit den Gemeinderatswahlen heuer stellt die ÖVP 449 der 573 Ortschefs in Niederösterreich. Gibt es so etwas wie ein Erfolgsgeheimnis für Sie?

Ebner: Mir ist der Kontakt zu den Funktionären sehr wichtig. Ich sehe uns ganz stark als Servicestelle. Wir müssen ihnen Materialien in die Hand geben, dass sie ihre Arbeit, die Politik vor Ort, machen können. Man muss ihnen zeigen, wie mache ich eine Parteizeitung, wie mache ich einen Hausbesuch, wie kann ich Themen aufbereiten und umsetzen. Da hat in den letzten Jahren eine Qualifizierungsoffensive bei den Funktionären stattgefunden. Eine Aktion war das Programm „my partei“, wo wir 1.000 neue Funktionäre gefunden haben. Davon sind 600 jetzt im Gemeinderat vertreten. Wir sind kommunizierende Gefäße. Wenn wir auf Gemeindeebene erfolgreich sind, dann können wir auf Landesebene erfolgreich sein und umgekehrt. Ebenso haben wir im Haus 2.1 eine Social Media Abteilung aufgebaut und ein eigenes Studio eingerichtet, wo wir vieles selbst produzieren.

Wie würden Sie sich beschreiben?

Ebner: Ich bin sehr ehrgeizig und habe ein paar Grundsätze, an die ich mich immer halte. Man muss immer für die anderen da sein und klar wissen, wo man hin möchte. Der Erfolg ist planbar, und Politik ist ein Teamsport.

Könnte Sie der Weg auch zum ÖVP-Klubobmann führen? Sie werden als potenzieller Nachfolger von Klaus Schneeberger in dieser Funktion gehandelt.

Ebner: Ich bin seit über 25 Jahren in der Politik und seit 17 Jahren in der Volkspartei Niederösterreich hauptberuflich tätig. Ich habe jede Funktion mit sehr viel Leidenschaft und Engagement ausgelebt und bin gerne im Team von Johanna Mikl-Leitner. Für mich ist aber immer die Sache und nie die Funktion im Mittelpunkt gestanden.