Elisabeth Köstinger: „Müssen Ortskerne attraktiv machen“

Gleiche Chancen für Stadt und Land – dazu soll ein Aktionsplan des Bundes für Regionen beitragen. Was die Herausforderungen und Lösungen für eine gute Entwicklung sind, diskutierten Gemeinde- und LEADER-Vertreter in Klosterneuburg mit Ministerin Elisabeth Köstinger. Die NÖN sprach mit der ÖVP-Politikerin über leere Ortszentren, ungenutztes Bauland sowie Breitband-Ausbau.

NÖN: Bei der Veranstaltung zeigte sich, dass aussterbende Ortskerne und ungenutzte Grundstücke Gemeindevertreter beschäftigen. Wie werden diese Probleme gelöst?

Elisabeth Köstinger: Die Belebung von Ortskernen ist eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben. Wir müssen die Ortskerne wieder attraktiver machen. Das kann nur in enger Zusammenarbeit der regionalen Akteure funktionieren. Wir unterstützen LEADER-Regionen bei diesem Vorhaben und werden zusätzlich in der ländlichen Entwicklung eine Unterstützungsmaßnahme anbieten. Was wir jetzt schon konkret starten, ist eine Förderung für Dorf-Pop-up-Büros, um leer stehende Gebäude nutzbar zu machen – wie Co-Workingspaces. Dafür nehmen wir eine Million Euro in die Hand. Das ist eine Alternative zum Homeoffice. So werden Möglichkeiten geschaffen, wie man im Wohnort arbeiten kann.

Das geht nur, wenn es gutes Internet gibt. Am Land ist das nicht überall der Fall. Wie geht der Ausbau weiter?

Köstinger: Wir haben die neuen Förderrichtlinien für die Breitbandförderung in Brüssel und warten auf das Okay. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir Anfang 2022 einen Fördercall starten können. Bis 2026 stehen uns 1,4 Milliarden Euro an Förderungen zur Verfügung. NÖ soll davon stark profitieren.

Es wurde das Konzept eines „Kümmerers“ erarbeitet, also einer Person, die dafür sorgt, dass Ortskerne wiederbelebt werden. Ist eine solche neue Funktion für Sie vorstellbar?

Köstinger: Ja auf jeden Fall, aber das muss regional abgestimmt werden. Es gibt bereits Gemeinden, wo das gut funktioniert. Viele LEADER-Manager nehmen diese Aufgabe wahr, aber immer wieder auch engagierte Gemeinderäte oder Bürger. Ein Kümmerer muss viel mit den Leuten reden, Möglichkeiten erkennen und oftmals dicke Bretter bohren, aber die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Es kam auch der Ruf nach einer Leerstands- und Infrastrukturabgabe. Der zuständige NÖ-Landesrat ist dagegen. Sehen Sie das als geeignetes Mittel, um Verbauung zu stoppen?

Köstinger: Die Raumplanung liegt in der Zuständigkeit der Länder. Bei der Raumordnungskonferenz wurde die Erarbeitung einer Bodenschutzstrategie beschlossen. Leerstands- und Infrastrukturabgabe werden da diskutiert.

Zu einem anderen Thema: Gibt es heuer trotz der hohen Covid-Zahlen eine Wintertourismus-Saison samt Aprés Ski?

Köstinger: Die Wintersaison wird auf jeden Fall stattfinden. Wir haben eine Pandemie der Ungeimpften. Der Stufenplan soll Freiheit für Geimpfte garantieren und Ungeimpfte schützen. Die Tourismus-Branche ist für die Umsetzung der 2-G-Regel gut vorbereitet. „Strenge Regeln, sicherer Urlaub“, das ist unsere Devise, um eine sichere Wintersaison zu ermöglichen. Mein Appell ist, sich impfen zu lassen.

Die ÖVP hat turbulente Wochen erlebt. Wie ist jetzt die Stimmung in der Regierung?

Köstinger: Wir wollen alles dafür tun, dass die Regierungsarbeit weiter funktioniert. Das Land braucht Stabilität. Ich bin zuversichtlich, dass sich alle Vorwürfe aufklären und wir als Volkspartei gestärkt aus dieser Situation herausgehen.