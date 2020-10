Aktuell steigt die Zahl der Coronafälle in den Schulen. Schließen Sie aus, dass in den Klassen schon bald ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss?

Fassmann: Es ist schon jetzt erlaubt, Mund-Nasen-Schutz im Unterricht zu tragen. Nämlich dann, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer das aus der Situation heraus für notwendig erachtet – beispielsweise bei Gruppenarbeiten. Oder falls eine Schülerin, ein Schüler verkühlt ist. Ich habe die Maskenpflicht nicht kategorisch und dauerhaft für die gesamte Unterrichtszeit proklamiert, weil ich schon weiß, dass dadurch ein Unterricht sehr viel schwieriger wird, besonders bei den Lehrenden.

Wir beobachten, dass die Vorgehensweise in den Schulen bei Coronafällen je nach Bezirk völlig unterschiedlich sein kann. Glauben Sie, dass Ihre Kritik an den Gesundheitsbehörden jetzt mehr Klarheit bringen wird?

Faßmann: Es gibt drei zentrale Fragen, bei denen wir eine einheitliche Vorgehensweise in ganz Österreich brauchen: Wie geht man vor, wenn es einen Verdachtsfall gibt? Wie schnell wird dann getestet? Und was passiert mit den K1-Kontaktpersonen? Solange die K1-Personen nicht wissen, was mit der Verdachtsperson ist, schweben sie in der Unsicherheit und werden vielleicht in Quarantäne geschickt. Sobald man Klarheit hat, hat man wieder eine gewisse Ruhe in der Schule. Ich werde deshalb mit dem Gesundheitsminister sprechen, damit wir in den nächsten Wochen zu einem einheitlichen Prozess kommen.

Also erstes Ziel, schnellere Testungen?

Faßmann: Ja, unbedingt. Wir haben in Wien jetzt als Fleißübung des Bildungsministeriums die Gurgeltests ins Leben gerufen und 2.000 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer getestet. Und wir haben durch diese Tests in der Regel nach 24 Stunden Klarheit gehabt. Längerfristig gedacht, könnten das auch Antigen-Tests anstelle von Gurgel-Tests sein.

Wie wollen Sie eine einheitliche Vorgehensweise, die in jedem Land und Bezirk sowie in jeder Stadt gilt, verordnen?

Faßmann: Indem man klar sagt, wie bestimmte Prozesse abzulaufen haben. Und das ist dann verbindlich den einzelnen Teilnehmern dieser komplexen Struktur zu vermitteln. Es ist schon möglich, aber man braucht eine gemeinsame Prozessbeschreibung mit dem Gesundheitsministerium.

Bis wann wird es diese einheitliche Vorgehensweise geben?

Faßmann: Das ist nicht so kompliziert, der eigentliche Ablauf ist nicht so komplex. Wir werden sehen, wie schnell wir eine Einigung erzielen. Aber ich denke, dass wir nächste, spätestens übernächste Woche einheitliche Regeln vorliegen haben.

Ist es oberste Priorität, flächendeckendes Home-Schooling wie im Frühjahr zu vermeiden?

Faßmann: Als flächige Maßnahme möchte ich das vermeiden, weil es eine große Belastung auch für die Eltern ist. Das wird im Einzelfall vorkommen, so wie jetzt in der Berufsschule in Mistelbach. Das sollen aber Einzelfälle bleiben.

Flächendeckendes Home-Schooling funktioniert ohnehin nicht wirklich, weil auch nicht alle Schülerinnen und Schüler einen Computer zu Hause haben.

Faßmann: Unabhängig vonHome-Schooling und Co. werden wir im Unterricht viel stärker auf die Vorzüge der Digitalisierung setzen. Deshalb haben wir auch die Ausschreibung schon vorbereitet, damit nächstes Schuljahr Endgeräte an die fünfte und sechste Schulstufe, also an die Zehn- und Elfjährigen, verteilt werden. Das ist eine der größten digitalen Bildungsinvestitionen, die wir tätigen – mit einem Volumen von deutlich über 200 Millionen Euro.

Was nehmen Sie aus der Krise für den Bildungsbereich mit, abgesehen vom Digitalisierungsschub?

Faßmann: Dass das selbstorganisierte Lernen von Kindern und Jugendlichen eine ganz wertvolle Ressource darstellt. Kinder erarbeiten sich selbst bestimmte Lehrinhalte und diskutieren das dann vielleicht in einer Präsenzphase mit den Lehrenden. Da gibt es das Bild des umgedrehten Klassenzimmers. Eigentlich passiert das Lernen zuhause am Bildschirm, selbstorganisiert, und in der Schule dann das Reflektieren darüber. Der Lehrer wird von seiner Rolle als Schulmeister, der alles vorgibt, eher in eine Rolle des Wissensmanagers übergehen.

Die Halbwertszeit von Wissen sinkt, die Schul-Lehrpläne sind aber wie früher. Wie sieht es mit der Lehrplan-Reform aus?

Faßmann: Die Lehrplanreform ist für mich ein wesentliches Thema. Manche unserer Lehrpläne sind schon 18 oder 19 Jahre alt, und hier brauchen wir insgesamt eine neue Generation von Lehrplänen. Das werden kompetenzorientierte Lehrpläne sein. Wir müssen uns auch kritisch überlegen: Welche Lehrinhalte sollen vermittelt werden?

Man könnte auch überlegen, welche Fächer noch zeitgemäß sind.

Faßmann: Ich bin zwar ein Neo-Politiker, aber durchaus ein politischer Realist. Mir kommt es auf die Lehrinhalte an und nicht darauf, wie ein Fach heißt. Entscheidend ist: Das, was die Lehrerinnen und Lehrer unterrichten, muss modern sein.