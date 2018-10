NÖN: Aktuell haben viele Familien Probleme, ihre Kinderbetreuung sicherzustellen, weil einige Bildungseinrichtungen die schulautonomen Tage für Herbstferien nützen, andere aber nicht. Ist in diesem Bereich weniger Autonomie nötig?

Johann Heuras: Die Einführung der schulautonomen Tage ist eine Facette der Autonomie, die es für die Schulen umzusetzen gilt. Diese Tage werden im Schulforum bzw. Schulgemeinschaftsausschuss, das heißt unter Einbindung der Eltern festgelegt. Auch wenn es gegen eine gewisse Autonomie der Schulen spricht. Im Sinne der Eltern bin ich dafür, eine regionale Vereinheitlichung anzustreben.

Halten Sie generell Herbstferien für sinnvoll?

Heuras: Diese jährliche Debatte greift mir zu kurz. Wenn, dann müsste man über eine komplett neue Ferienordnung diskutieren. Ich hatte vor Jahren einen Vorschlag ausgearbeitet, bei dem Herbstferien geplant und sinnvoll waren.

Johann Heuras | Marschik

In Teilen Niederösterreichs hat es in der Lehrerschaft nach der Präsentation des neuen Bildungspakets große Aufregung gegeben. Vor allem im Bereich der Mittelschulen wurde von einem Rückschritt gesprochen. Hat sich der Unmut gelegt?

Heuras: Unmut konnte ich bei meinen Gesprächen keinen orten. Dass es zu etwas Neuem unterschiedliche Meinungen gibt, ist allerdings klar. Von einem Rückschritt kann beim pädagogischen Paket allerdings keine Rede sein, im Gegenteil: Dieses Paket steht in erster Linie für mehr Autonomie, mehr Klarheit und mehr Sicherheit und damit auch für mehr Verantwortung. So besteht zum Beispiel künftig die Wahlfreiheit, auf „team teaching“ zu setzen, oder auch die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler in homogenen Leistungsgruppen aufzuteilen. Die Entscheidung wird am Standort selbst getroffen. Das ist ein Fortschritt.

Wie sieht das konkret aus?

Heuras: Ab der sechsten Schulstufe werden in Deutsch, Mathematik und Englisch zwei Leistungsniveaus, nämlich Standard und Standard AHS, eingeführt mit jeweils klaren und nachvollziehbaren Benotungssystemen. Dieses „mehr an Autonomie“ ist eine große Chance für die Mittelschulen und war eine wesentliche Forderung aus Niederösterreich. Daher ist es sehr erfreulich, dass in diesem Paket sehr viel Niederösterreich drinnen ist. Auch mit der Einführung des freiwilligen zehnten Schuljahres in der Polytechnischen Schule – zum Beispiel nach einem missglückten ersten Jahr in einer höheren Schule – wurde eine wichtige Forderung von uns erfüllt. Das bedeutet für viele Schüler eine zusätzliche Chance.

Im September 2019 tritt die neue Regelung in Kraft. Wann muss in den Mittelschulen die Entscheidung getroffen werden?

Heuras: Ich lade die Schulen ein, in diesem Schuljahr ihren Weg zu finden, damit mit Beginn des Schuljahres 19/20 Klarheit herrscht. Es ist wichtig, dass die Entscheidungen gemeinsam im Team getroffen werden.