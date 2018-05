Die Führung der niederösterreichischen Gebietskrankenkasse (NÖGKK) ist alarmiert wegen der Reformpläne der Bundesregierung für die Sozialversicherung. Im Gespräch mit der NÖN nimmt sich NÖ-Kassenobmann Gerhard Hutter kein Blatt vor dem Mund: „Es ist im Grund genommen eine feindliche Übernahme.“ Damit bezieht er sich auf das Vorhaben von ÖVP und FPÖ, die künftige fusionierte Bundesgesundheitskasse paritätisch mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern in den Spitzengremien zu besetzen, während in den Gebietskrankenkassen wie derzeit in Niederösterreich die SPÖ-dominierten Arbeitnehmervertreter die Vormacht haben.

„Dann haben die Arbeitgeber das Sagen“, betont Hutter. „Man schafft es so, die Sozialdemokraten aus den Führungspositionen zu drängen.“ Die Bundesregierung argumentiert, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Beiträge zur Krankenversicherung zahlen.

Eine paritätische Besetzung der künftigen Krankenkassenführung lässt sich für Niederösterreichs Kassenobmann daraus trotzdem nicht ableiten. Denn die Arbeitergeber würden derzeit mit ihren Beiträgen zur Krankenversicherung nur rund 30 Prozent der Einnahmen der Kassen aufbringen. Der andere Teil kommt von den Beiträgen der Arbeitnehmer, von Beiträgen der Pensionisten, die immerhin 5,1 Prozent ihrer Pension abliefern sowie aus Selbstbehalten der Patienten.

Am Mittwoch treffen sich die Gewerkschaftsspitzen zu einer Großkonferenz in Wien. Hutter rechnet mit massivem Widerstand gegen die Regierungspläne. „Da wird sich der Herr Bundeskanzler warm anziehen müssen“, formulierte er im Gespräch mit der NÖN. Man werde sich das „nicht alles gefallen lassen“, wobei er Details vor dem ÖGB-Treffen ausdrücklich nicht vorwegnehmen wollte.

Auch „Verschlechterungen“ beim Service für Versicherte und Patienten könnten bevorstehen

In der niederösterreichischen Gebietskrankenkasse steht das weitere Vorgehen vorerst fest. Man werde jetzt nach Vorliegen der Reformpläne der Regierung in schriftlicher Form zunächst die Mitarbeiter informieren, erläutert Hutter. Schließlich sei unter anderem von der Regierung vorgesehen, in den kommenden Jahren 30 Prozent der freiwerdenden Posten nicht nachzubesetzen.

Er erwartet, dass dies dann beispielsweise auch Auswirkungen auf die Service-Center und damit auch „Verschlechterungen“ für die Versicherten und Patienten zur Folge haben werde. Beispielsweise könnten Verrechnungen von Wahlärzten künftig nicht mehr so schnell erfolgen.