Martin Polaschek: „Es haben alle sehr viel geleistet“

NÖN: Ihre 4-monatige Amtszeit war bestimmt von Corona und Ukraine. Von Ihren Schwerpunkten hat man noch wenig erfahren. Wo hat das Schulsystem Verbesserungsbedarf?

Martin Polaschek: Wir müssen schauen, dass wir bei der Digitalisierung weiterkommen. Ab Herbst gibt es das Fach „Digitale Grundbildung“. Außerdem ist es mir wichtig, Maßnahmen gegen Wissenschaftsfeindlichkeit und Demokratieskepsis zu setzen. Österreich liegt, was das Vertrauen in die Wissenschaft betrifft, in der Eurobarometer-Studie am vorletzten Platz. Das muss einem zu denken geben.

Kritik, was das Vertrauen in die Wissenschaft betrifft, äußerten Wissenschafter auch an der Politik. Sie fühlten sich mit ihren Empfehlungen ignoriert – auch bei den Maskenregeln in Schulen. Hat die Politik ihre Vorbildfunktion da erfüllt?

Polaschek: Wir haben in Schulen immer Maskenpflicht gehabt. In Abstimmung mit Experten des Gesundheitsressorts konnten wir sie in Klassenräumen zurücknehmen. Aber die Schulen waren der am meisten getestete Ort. Deshalb finde ich die Argumentation nicht richtig.

Zu Corona kommt nun noch der Krieg. Wie werden die bisher 1.700 ukrainischen Kinder in NÖ in den Unterricht integriert – die Lehrkräfte aber nicht noch mehr belastet?

Polaschek: Wir haben für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte Infomaterial über den Krieg erstellt. Für Familien aus der Ukraine gibt es Infos über das österreichische Schulsystem. Wo es möglich ist, bieten wir eigene Deutschförderklassen an. Das ergänzen wir durch ein Buddy-System, also ukrainischsprachige Menschen, die die Kinder begleiten.

Ziel ist es also, ukrainische Kinder vorrangig getrennt von den anderen zu unterrichten?

Polaschek: Das kommt auf die jeweilige Situation an. Wenn wir wo eine größere Gruppe haben, sind Deutschförderklassen sinnvoll. Unser Ziel ist es, dass die Jugendlichen so schnell wie möglich Deutsch lernen und in den Unterricht integriert werden. Ich habe viele Schulen besucht. Da habe ich erlebt, dass die ukrainischen Kinder gut aufgenommen werden.

Die psychische Belastung Jugendlicher ist massiv. Sie haben Maßnahmen vorgestellt. Die Rufe nach Hilfe sind aber nicht verhallt. Wie helfen die Maßnahmen einem Kind in NÖ?

Polaschek: Es gibt mehr Förderstunden für Schüler, die im Distance Learning nicht so gut lernen konnten. Wo es Bedarf gibt, entscheidet die Bildungsdirektion. Zur psychologischen Betreuung soll Beratung vermittelt werden. Erst im vergangenen Jahr wurde die Schulpsychologie um 20 Prozent aufgestockt, dazu kommen noch 13 Millionen Euro, die seit März aus dem Gesundheitsressort zur Verfügung gestellt werden.

Wie viele zusätzliche Psychologen gibt es dazu in NÖ und kommen weitere Maßnahmen?

Polaschek: Derzeit sind in Österreich 188 Schulpsychologen im Einsatz. Dazu kommt noch die Schulsozialarbeit mit den Ländern sowie zahlreiche Beratungslehrkräfte aus den Bildungsdirektionen, die das Angebot ergänzen. Wir schauen uns genau an, ob und wo es Verbesserungsbedarf gibt.

Ihr Plan, Direktorinnen und

Direktoren 500 Euro Bonus zu bezahlen, hat Lehrkräfte verärgert. Sie sehen ihren Einsatz auch als außergewöhnlich an.

Polaschek: Es ging uns darum, ein Paket zu schnüren, um Entlastung zu schaffen. Wir haben Tests zurückgenommen und versuchen, Lehrer soweit es geht von administrativen Aufgaben zu entbinden. Es haben alle sehr viel geleistet – selbstverständlich auch die Lehrkräfte. Die Direktorinnen und Direktoren hatten eine administrative Zusatzbelastung und

sie hatten die gesamte Koordination inne. Das war eine Aufmerksamkeit, um ihnen gegenüber Wertschätzung auszudrücken.

Für administrative Aufgaben werden seit 2020 frühere Langzeitarbeitslose in Schulen beschäftigt. Das Projekt läuft bis 2023. Wird es verlängert?

Polaschek: Wir schauen laufend, wie wir die Lehrkräfte bestmöglich unterstützen können. Sie sollen sich auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können: das Unterrichten und die Arbeit mit Kindern.

40 Prozent der Kinder wollen in NÖ in die AHS, 60 Prozent in die Mittelschule. Rund um Wien sind die Gymnasien voll. Der Bildungsdirektor sieht die AHS nur für 20 Prozent der Kinder geeignet. Er will einen neuen Auswahlprozess. Wird’s den geben und wie kann man Mittelschulen attraktivieren?

Polaschek: Ich würde mich nicht an Prozentsätzen festmachen. Es geht darum, dass die Kinder die für sie geeignete Ausbildung bekommen. Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg wäre, stärkere Kriterien anzusetzen. Da würde der Druck auf Kinder und Lehrer steigen. Es geht darum, zu informieren. Wir haben ein breites Angebot mit großartigen Schulen in allen Bereichen. Und Kinder können auch nach der Mittelschule in eine Oberstufe wechseln.