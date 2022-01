Teschl-Hofmeister: „Vorbehalte gegen Lehre kommen aus alter Zeit“

Seit rund einem Jahr steht Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister an der Spitze der NÖ-ÖVP-Arbeitnehmervertreter. Wie sie die Lehre bewerben will, wo 2022 der Fokus liegt und warum das Kinderbetreuungsangebot aus ihrer Sicht ausreicht, erzählte sie der NÖN.

NÖN: Für viele Arbeitnehmer war das letzte Jahr, das Ihr erstes als NÖAAB-Obfrau war, ein sehr belastendes. Sind viele Klagen bei Ihnen gelandet?

Christiane Teschl-Hofmeister: Zu uns kommen Klagen und Forderungen. Ich glaube, das Wichtigste ist, den Leuten ihren Kummer von der Seele reden zu lassen. Und ihnen zu zeigen, dass es toll ist, dass sie durchhalten.

Sie rühren für die Lehre die Werbetrommel. Was tun Sie konkret, um mehr Jugendliche, davon zu überzeugen?

Teschl-Hofmeister: Es ist die Erkenntnis, die sich in meinem ersten Jahr gezeigt hat: Fachkräftemangel gibt es in allen Bereichen. Mittlerweile geht das zum Personalmangel überhaupt. Deshalb ist es mir wichtig, deutlich zu machen, dass man nicht Matura machen muss. Ich bin eine Freundin der freien Wahl. Dazu muss man informiert sein. Deshalb haben wir eine Infokampagne gestartet. Wir wollen auch Elternabende in Firmen abhalten. Dort sollen sie die Angebote sehen. Oft kommen Vorbehalte gegen die Lehre aus einer Zeit, die nicht mehr aktuell ist. Eine Lehre machen heißt nicht, zum Semmeln holen geschickt werden. Das kann sich heute niemand mehr leisten.

In einer Pressekonferenz haben Sie für eine Namensänderung plädiert: Fachkräfteausbildung statt Lehre, Zukunftsakademie statt Berufsausbildung. Ist das realistisch?

Teschl-Hofmeister: Das sind Begriffe, die negativ konnotiert sind. Ich will es auch nicht zwingend Akademie nennen. Manche Leute wollen nicht in die Akademisierung – müssen sie auch nicht.

NÖ ist im Bundes-ÖAAB für das Thema Familie zuständig. Dazu gehört auch Vereinbarkeit von Arbeit und Beruf. Was machen Sie da?

Teschl-Hofmeister: Ich bin froh, dass der Familienbonus erhöht wurde. Das war eine Forderung von uns. Als der Weisheit letzten Schluss halte ich aber den Ausbau der Kinderbetreuung. Die hilft den Kindern, weil sie an anderen wachsen, und den Eltern, denen damit unter die Arme gegriffen wird. Da sind wir in NÖ stark dran. Wir haben 200 Gruppen im ersten Ausbauplan geschafft und machen jetzt weiter. Wir sind dabei das EU-Ziel von 30 Prozent Kinderbetreuung von Unter-3-Jährigen zu schaffen. Bei den Über-3-Jährigen sind wir schon bei 95 Prozent.

Im Dezember 2020 gab es einen Landtagsbeschluss zu betrieblichen Tageseltern. Gibt es die schon?

Teschl-Hofmeister: Das Projekt ist noch ausbaufähig. Ich glaube, das liegt auch daran, dass viele Betriebe das noch nicht wissen. Ich glaube aber nach wie vor an die Idee, dass vor allem kleine Betriebe sich gut retten können, wenn bis zu vier Kinder mit einer Tagesmutter in einem Betrieb Betreuung bekommen. Das wissen wahrscheinlich noch die wenigsten.

Was haben Sie im NÖAAB 2022 vor?

Teschl-Hofmeister: Mein vordergründiges Projekt ist die Pflege. Es gibt jetzt abseits von Corona nichts Wichtigeres. Wir haben in NÖ Pläne, die wir heuer vorstellen werden. Zudem werden wir mit anderen Ländern Forderungen an den Bund richten. Das zweite Thema ist Bildung. Wir müssen schauen, wie wir Lehrer nach der Pandemie entlasten, in der sie einen so wichtigen Beitrag geleistet haben.

Wie soll das passieren?

Teschl-Hofmeister: Projekte wie gendersensible Sprache – jetzt werde ich mich in die Nesseln setzen – müssen vielleicht nicht jetzt sein. Auch Qualitätsmanagement kann man verschieben. Jetzt suchen wir noch Dinge, die wir aus Gewohnheit machen, aber vielleicht gar nicht mehr brauchen. Außerdem müssen wir draufdrängen, dass das Projekt der administrativen Fachkräfte nicht endet.