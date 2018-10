NÖN: Sie waren in den 1970er-Jahren bereits als Kind in Österreich, als ihr Großvater hier Botschafter war. Wie hat sich das Land seit damals verändert?

Trevor Traina: Mein Großvater war hier als Botschafter zum Höhepunkt des Kalten Krieges, er musste sich mit Flüchtlingen aus der Sowjetunion und Themen des Kalten Krieges auseinandersetzen. Die heutige Welt ist völlig anders und die Themen sind andere. Was ich besonders in Österreich mag, sind die Traditionen, das Essen, der Tafelspitz. Mein elfjähriger Sohn liebt Schnitzel über alles und er bestellt überall ausschließlich Schnitzel.

Sie sind nicht nur IT-Pionier, sondern auch Weinbauer.

Traina: Es stimmt: Ich bin kein Berufsdiplomat, sondern Unternehmer. Neben dem IT-Business besaß ich immer Weingärten im Napa Valley, auch die Familie meiner Frau hat hier große Weingüter. Wir lieben deshalb die Wachau, weil sie uns an unsere Heimat erinnert. Hier fühlen wir uns wie zu Hause, weil es auch einen Fluss in der Mitte gibt, die Wein- und Obstgärten, die Schönheit sowie die Städte und Dörfer. Natürlich sind wir zudem große Marillen-Fans.

Vor unserem Interview trafen Sie sich mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Worum ging es in diesem Gespräch?

Traina: Ich bin heute zum ersten Mal in St. Pölten. St. Pölten ist eine großartige und schöne Stadt, die ich bei einer Stadtführung mit Bürgermeister Matthias Stadler genauer kennenlernen durfte. Im Gespräch mit Mikl-Leitner ging es um die Bedeutung Niederösterreichs für die USA, beispielsweise als Weinland – Österreich ist das drittbeliebteste Weinland bei US-Amerikanern. Jedes Café in Manhattan serviert Grünen Veltliner aus Niederösterreich. Der Markt ist sicher noch nicht erschöpft. Ich habe der Landeshauptfrau deshalb vorgeschlagen, dass die Weinhersteller in Niederösterreich mehr Wein herstellen sollten. Außerdem sprachen wir über Forschung und Innovation, über Breitband-Initiative und Digitalisierung. Gerade in diesen Bereichen können US-Firmen helfen.

Geht die Digitalisierungs-Initiative in Niederösterreich in die richtige Richtung?

Traina: Ja, das glaube ich. Das, was so einzigartig in Österreich ist, ist die Spezialisierung in der Produktion. In Niederösterreich hat man alles von Glock bis hin zu Firmen wie Novomatic und Fabriken, die Maschinenteile für Lokomotiven herstellen. Die Digitalisierung bietet diesen Firmen eine Chance, besser am weltweiten Wachstum teilzunehmen als früher. Ich denke, dass Firmen aus Niederösterreich sich dadurch noch erfolgreicher auf dem US-Markt positionieren können.

Wie sieht es mit US-Firmen aus, die in Niederösterreich investieren wollen?

Traina: US-Firmen investierten fast 16 Milliarden Euro in Österreich, viel davon in Niederösterreich. Amazon errichtete ein Verteilerzentrum in Großebersdorf, der Pharmakonzern Pfizer produziert in Orth/Donau, McDonalds Österreich hat seine Servicezentrale in Brunn am Gebirge, der Lebensmittelkonzern Mars einen Standort in Bruck/Leitha. Das sind nur einige Beispiele. Es sollten aber noch mehr US-Firmen in Niederösterreich investieren, weil man hier die Nähe zu einem Flughafen hat, es ein wirtschaftsfreundliches Klima gibt, sehr gute Arbeitskräfte verfügbar sind – und es hier obendrein wunderschön ist.

Wie hilft die US-Botschaft, wenn jemand investieren möchte?

Traina: Meine Aufgabe ist es, beim Austausch und Aufbau der Beziehungen zu helfen. Deshalb bin ich auch ehrenamtlicher Vorstand der US-amerikanischen Wirtschaftskammer, um Firmen beim Knüpfen von Kontakten in Österreich zu helfen. Ich versuche auch, wo es geht, Vertreter von amerikanischen Betrieben mit österreichischen zusammenzubringen. Fakt ist, dass Österreich derzeit deutlich schneller wächst als die Wirtschaft im europäischen Schnitt – und damit natürlich auch für US-Firmen interessanter wird.

Die US-Handelspolitik von Donald Trump sorgt aber auch hierzulande für Kritik. Was entgegnen Sie den Kritikern?

Traina: Donald Trump fordert exakt die gleichen Dinge, die auch die letzten Präsidenten gefordert haben. Der einzige Unterschied ist, wie er es einfordert. Alle US-Präsidenten hatten das Gefühl, dass die Handelsbeziehung mit der EU nicht ganz ausgewogen ist. Der Beweis dafür, dass das auch so ist, ist Jahr für Jahr der große Handelsbilanzüberschuss, den die EU mit den USA erzielt. Ich denke, dass dennoch derzeit sehr gute Gespräche zwischen der EU und USA stattfinden, die positive Ergebnisse erwarten lassen. Damit sollten wir die Meinungsunterschiede hinter uns lassen, weil unsere größeren Bedenken eigentlich China gelten sollten. Die EU und die USA werden zusammenarbeiten müssen, um sich mit dem Ungleichgewicht mit China zu befassen. Das Problem ist, dass sich die Chinesen nicht an das gleiche Wertesystem wie wir im Westen halten. China spielt nicht nach den Regeln des Westens, beispielsweise bei geistigem Eigentum. Bei Märkten wie Halbleiter, Solarpanellen, Stahl oder Aluminium, wo vor zehn Jahren die US-Industrie noch sehr stark war, hat China uns beinahe zerstört. Wir befürchten, dass Europa dasselbe passieren könnte, falls Europa nicht vorsichtig ist.

Wie lange werden Sie in Österreich bleiben?

Traina: Normalerweise dauert eine Periode vier Jahre, ich bin erst ein halbes Jahr hier. Ich habe mir jedenfalls zum Ziel gesetzt, dass ich möglichst viel von Österreich kennenlerne. Denn Österreich hat viel zu bieten und ist viel mehr als nur Wien, auch wenn ich Wien liebe.