NÖN: Ihr Unternehmen schafft für Ärzte und Spitäler in Niederösterreich die Anbindung der jeweiligen EDV an die elektronische Gesundheitsakte (ELGA). Welche Auswirkungen hat die heuer in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung auf das System?

Willibald Salomon: ELGA ist vom Grundsystem schon auf die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ausgerichtet. Das heißt, dass die Daten entsprechend gespeichert werden, dass die Daten nicht weitergegeben werden dürfen und dass der Patient die Hoheit über die Daten hat. Der Patient kann jederzeit den Zugriff auf seine Daten auf Dauer oder zeitlich begrenzt verweigern.

Warum hat die elektronische Gesundheitsakte dennoch so einen schlechten Ruf, vor allem bei den Ärzten?

Salomon: Mit ELGA hat jeder Arzt den Zugriff und auch die Verpflichtung, die Akte der Patienten genau anzusehen. Ein Vorteil ist, dass sie mehr über den Patienten wissen -allerdings braucht man aber auch länger, um alle Informationen exakt zu erfassen. Das ist auch ein juristisches Problem, vor dem die Ärzte berechtigt ein wenig Angst haben.

Aber der elektronische Datenaustausch wird im Gesundheitswesen nicht Halt machen. Es sind ja auch schon weitere Schritte geplant.

Salomon: Ja. Auch bei der E-Card waren die Ärzte früher dagegen und jetzt sind sie froh, dass es sie gibt. ELGA wird künftig genauso positiv gesehen werden und viele Vorteile bringen. Und jetzt wird gerade die E-Medikation österreichweit ausgerollt.

Wie funktioniert das?

Salomon: Die verschriebenen Medikamente werden in ELGA gespeichert. Statt auf dem Rezeptblock muss der Arzt das elektronisch machen. Das geht dann in die zentrale Datenbank. Dort hat auch die Apotheke einen Zugriff. So können der Arzt oder der Apotheker sofort prüfen, ob das verschriebene Medikament Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten hat. Das ist vor allem bei älteren Personen mit mehreren Medikamenten ein großer Vorteil. In Österreich wird die E-Medikation flächendeckend bis Ende 2019 eingeführt werden.

Aufgrund der Entwicklung wird Datensicherheit immer wichtiger. Wie schaffen Sie es, den Hackern einen Schritt voraus zu sein?

Salomon: Es gibt sehr viele Spezialfirmen für die Software-Sicherheit und auch die IT-Abteilungen zum Beispiel in den Landeskliniken handeln hoch professionell. Aber kriminelle Energie kann immer irgendetwas zerstören.

Wenn Sie in die Zukunft schauen. Was wird in 20 Jahren durch die Digitalisierung möglich sein?

Salomon: Ganz massiv entwickelt sich die künstliche Intelligenz. Da geht es darum, Daten die seit Jahren in vielen Branchen gesammelt werden, besser zu nutzen. Die Big Data werden immer mehr für Analysen und Forschung verwendet werden.