NÖN: Sie sind seit zwei Jahren Direktor der Caritas der Diözese St. Pölten. Wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus?

Hannes Ziselsberger: Ich bin in einer turbulenten Zeit gekommen – mitten in der Zeit der großen Flüchtlingsbewegungen. Aus heutiger Sicht betrachtet, haben wir in Österreich diese Herausforderung gut bewältigt. Viele der Menschen, die damals kamen, sind heute gut aufgenommen und nicht wenige davon bereits am Arbeitsmarkt integriert. Das ist ein großer Erfolg der Gesellschaft, der leider in der öffentlichen Diskussion untergeht. Und ich sage auch klipp und klar, dass es nicht notwendig wäre, integrierte Menschen aus ihrem Umfeld herauszureißen – wie es leider passiert.

Die Migration ist für Sie also keine der großen Herausforderungen der Zukunft, weil Integration ohnehin bereits passiert.

Ziselsberger: Migration war immer schon eine große Herausforderung. Ohne Migration wäre Europa heute menschenleer und es gebe nur in Afrika ein paar Menschen. Ich halte es da mit Augustinus, der sagte: Nicht die Zeiten sind gut oder schlecht. Wie wir sind, so sind auch die Zeiten. Jeder schafft sich selber seine Zeit! Lebt er gut, so ist auch die Zeit gut, die ihn umgibt! Ringen wir mit der Zeit, gestalten wir sie! Und aus allen Zeiten werden heilige Zeiten.

Die Caritas ist oft mit dem Vorwurf konfrontiert, dass ihre positive Einstellung zu Flüchtlingen damit zu tun hat, dass sie damit Geld verdient.

Ziselsberger: Wir betreuen in Caritas-Projekten in der Diözese St. Pölten noch 27 Asylwerber, sind in der Rückkehrberatung tätig und helfen Ehrenamtlichen in den Gemeinden. Diesen Ehrenamtlichen gebührt ein großer Dank. Fünf der 2.300 Caritas-Mitarbeiter sind hauptberuflich im Asylbereich beschäftigt. Diese Kritik richtet sich also von selbst. Uns geht es letztlich immer um die christliche Botschaft der Nächstenliebe.

Was sehen Sie als größte gesellschaftliche Herausforderung?

Ziselsberger: Die große Herausforderung ist die Frage, wie wir mit jenen umgehen, die nicht zu den Starken und Schnellen zählen. Wie können wir eine Gesellschaft gestalten, in der wir alle Menschen mittragen – eine Gesellschaft, in der Zuwendung und Achtsamkeit eine wichtige Rolle spielen. Der christliche Glaube ist oft ein klarer Maßstab für soziale Fragen und gibt auch herausfordernde Antworten.

Aktuell plagt die Caritas, wie viele andere Institutionen und Betriebe, der Arbeitskräftemangel.

Ziselsberger: Wir suchen derzeit alleine im Bereich der Hauskrankenpflege 60 Mitarbeiter. Wenn man bedenkt, dass heute fast jeder zweite Pflegebedürftige von einem Angehörigen gepflegt wird, dann wissen wir, dass hier eine enorme Herausforderung auf uns als Gesellschaft zukommt: Die demografischen Verschiebungen werden in den nächsten Jahren nicht nur dafür sorgen, dass immer mehr Menschen gepflegt werden müssen – sie werden auch dafür sorgen, dass immer weniger Menschen ihre Angehörigen pflegen können. Zugleich wissen wir, dass der große Wunsch der meisten ist, zuhause gepflegt zu werden. Wir müssen also, und da ist auch die Politik gefordert, den Pflegeberuf attraktiver machen.

Wie kann das gelingen?

Ziselsberger: Einerseits geht es um Bewusstseinsbildung. Der Pflegeberuf ist ein Beruf mit vielen positiven Facetten. Zum anderen geht es um die Ausbildung. Wir fordern beispielsweise eine fünfjährige berufsbildende höhere Schule, die auch eine Pflegeausbildung beinhaltet. Zusätzlich müssen wir auch Quereinsteiger forcieren. Beispielsweise durch eine Art Selbsterhalterstipendium für die zweijährige Ausbildung im Rahmen der Sozialbetreuungsberufe.