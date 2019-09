Die Klubobmänner der in der Landesregierung vertretenen Parteien haben sich entschieden: Am 16. Jänner sollen die Gemeinderatswahlen in Niederösterreich stattfinden. Somit gibt es nur eine kleine Verschnaufpause für die Wählerschaft im Land genauso wie für die Politikerinnen und Politiker.

Über 80 Prozent wollen wählen gehen

Die Frage "Gemeinderatswahl 2020: Werdet ihr wählen gehen?" haben knapp 84 Prozent mit "Ja" abgestimmt. Nur etwa elf Prozent haben beim Voting "Nein" angegeben, was für die Wahlbeteiligung durchaus erfreulich wäre. Nur fünf Prozent derer die abgestimmt haben sind noch unentschlossen.

Die Klubobleute haben für die Wahlen 2020 einen kurzen Wahlkampf von drei Wochen angekündigt. Die Statutarstädte St. Pölten, Krems und Waidhofen a.d. Ybbs haben traditionell andere Wahltermine.