„Ärzte und Patienten profitieren von Primärversorgungszentrum“

Gebückt schlurft ein Patient in das Wartezimmer. Das stechende Gefühl in seinem Rücken macht jede Bewegung zur Herausforderung – das wird schon beim Zusehen deutlich. Im Behandlungszimmer von Allgemeinmedizinerin Katharina Ginsthofer bekommt der Mann Hilfe: Sie tastet den Rücken ab, verschreibt ein Medikament und überweist ihn an einen Facharzt. Bis er dort einen Termin bekommt, erhält der Patient in der Primärversorgungseinheit (PVE) Böheimkirchen im Bezirk St. Pölten akute Hilfe: Die Ordinationsassistentin bucht ihm einen Termin beim Physiotherapeuten, der im selben Gebäude arbeitet.

Er ist nur einer von mehreren Gesundheitsberufen, die in der PVE Böheimkirchen tätig sind. Zudem gibt es dort einen Psychotherapeutin, eine Ergotherapeutin, eine Sozialarbeiterin und eine Diätologin – alles auf Kosten der Krankenkasse. Sie übernehmen für Patientinnen und Patienten, die in der PVE ihren Hausarzt haben, die Akutversorgung, ehe sie anderswo längere Therapie bekommen.

Dieses Zusammenspiel von Gesundheitsberufen ist Voraussetzung für eine PVE oder ein Primärversorgungszentrum (PVZ). Mindestens drei Berufsgruppen braucht es neben den Medizinern für diese Art der Gruppenpraxis, die von der Politik gerne als Allheilmittel im Gesundheitssystem, speziell in der hausärztlichen Versorgung, präsentiert wird. Wie wertvoll das Zusammenspiel von Ärzten, Therapeuten und Sozialarbeitern sein kann, wird auch bei der zweiten Patientin deutlich, die Ginsthofer an diesem Tag behandelt: Ein Mann kommt mit seiner Gattin in die Ordination. Die Frau hat Demenz und soll in ein Pflegezentrum ziehen. Ginsthofer bespricht mit dem Paar das Vorgehen und verweist es an die Sozialarbeiterin, die beim Beantragen eines Pflegeheimplatzes hilft.

Ärztinnen und Ärzte können sich für die Gespräche und Behandlungen Zeit nehmen

Für das Gespräch nimmt sich Ginsthofer 15 Minuten Zeit. „Das kann ich, weil wir immer zu zweit Dienst machen und ich weiß, dass auch Akutfälle sofort versorgt werden können“, erklärt sie und betont, dass in einer PVE in der Regel mehr Zeit für den einzelnen Patienten bzw. die einzelne Patientin bleibt. In Summe behandelt eine Ärztin bzw. ein Arzt in der Infektzeit um die 100 Patientinnen und Patienten täglich. Geöffnet hat die Ordination von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr. An etwa drei Wochenenden im Monat übernimmt es zudem den Wochenenddienst. Die Ärztinnen und Ärzte selbst müssen, weil sie die Arbeit teilen, nur circa 30 Wochenstunden arbeiten. Zudem kümmert sich PVE-Manger Philipp Schramhauser um das Wirtschaftliche. Die Mediziner sind befreit von Steuererklärungen oder Rekruting.

Neben einem zweiten Arzt bzw. einer zweiten Ärztin ist im PVE immer auch Pflegepersonal vor Ort, das sich um Blutabnahmen oder Wundversorgen kümmert. „Wir müssen eine Person nicht wegen jeder Verletzung ins Spital schicken“, sagt Ginsthofer. Deshalb werden PVZ auch nahe zu Klinikstandorten forciert. Sie sollen die überfüllten Spitalsambulanzen entlasten.

Als PVE-Vorteile sieht man in Böheimkirchen nach rund fünf Jahren Betrieb also das Zusammenspiel der Professionen, die Behandlungsmöglichkeiten ohne Kosten für die Patienten, die Öffnungszeiten sowie Work-Life-Balance und die Entlastung von Betriebswirtschaftlichem für Ärzte. „Aus meiner Sicht profitieren Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten“, sagt Ginsthofer.

Als für den NÖGUS zuständiger Landesrat ist nun der FPÖ-Politiker Christoph Luisser politisch für den Ausbau der Primärversorgungszentren in Niederösterreich verantwortlich. Foto: NÖNRöhrer

Der PVZ-Ausbau verläuft schleppend

Trotzden hinkt das Land genau wie der Bund seinen Zielen beim PVZ-Ausbau hinterher. In Summe gibt es zurzeit 14 PVE in NÖ - ein Ziel, das die Politik eigentlich schon 2021 erreicht haben wollte. Böheimkirchen eröffnete als erstes im Oktober 2018, darauf folgten St. Pölten, Schwechat (Bezirk Bruck/Leitha), eines im Melker Alpenvorland, im Schwarzatal sowie in Purgstall, Breitenfurt, Melk und im Tullnerfeld. Weitere sind in St. Pölten-Nord und Amstetten in Planung. Erklärt wird der langsame Ausbau beim NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) damit, dass sich zuerst Ärzte finden müssen, die die Gründung eines solchen Zentrums mit dem Berufsalltag unter einen Hut bringen. Zudem muss es an dem Standort freie Kassenstellen geben, weiß Schramhauser.Neues Ziel: Bis 2025 soll es 20 PVZ in NÖ gebenEine von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) vorgestellte Gesetzesänderung soll die PVZ-Gründung nun erleichtern. Künftig ist es möglich, auch PVZ für Kinderärzte zu errichten. Zudem kann die Landeszielsteuerungskommission für eine Region, in der zwei oder mehr Kassenstellen länger als sechs Monate unbesetzt sind, einen Beschluss für eine PVE fällen. Ob das wirkt, ist man beim NÖGUS aber skeptisch: „Viele der Anpassungen sind erst noch in den Gesamtverträgen zwischen Sozialversicherung und Ärztekammer umzusetzen, sodass Änderungen erst mittelfristig Wirkung zeigen werden können. Eine kurzfristige Erleichterung durch das Gesetz ist aus unserer Sicht nicht absehbar“, sagt der für den NÖGUS zuständige Landesrat, Christoph Luisser (FPÖ). Nichtsdestotrotz gibt auch der neu zuständige Landesrat Christoph Luisser (FPÖ) ein neues Ziel aus: Bis Ende 2024 soll es 17 Primärversorgungszentren in NÖ geben. Bis 2025 sollen es dann 20 sein, sagt Luisser.