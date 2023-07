Christoph Luisser: „Der Corona-Fonds ist ein wichtiges Symbol“

NÖN: Sie sind seit gut 100 Tagen Landesrat. Wie gut haben Sie sich schon eingearbeitet?

Christoph Luisser: Ich habe mich super eingearbeitet. Wir haben ein tolles Team zusammengestellt und als ersten großen Leuchtturm in meinem Ressort den Corona-Fonds auf den Weg gebracht – in Rekordzeit und wie angekündigt noch vor dem Sommer. Das ist mir ganz besonders wichtig, weil die Ungerechtigkeiten, die durch die Corona-Maßnahmen passiert sind, gutgemacht werden.

Einiges beim Corona-Fonds ist noch unklar. Oder kriegt jeder, der sagt, dass er einen Schaden davongetragen hat, Geld?

Luisser: Es haben unbestritten massive Grundrechtseinschränkungen stattgefunden. Der Corona-Fonds ist also auch ein Symbol der Versöhnung. Es gibt auf der einen Seite die Strafen, die verfassungswidrig waren – und zurückzuzahlen sind. Auf der anderen Seite werden alle, die von den Maßnahmen, aber auch von der Krankheit und der Impfung Schäden davon getragen haben, entschädigt.

Ein Jugendlicher erhielt in der Coronazeit Nachhilfe – wer legt fest, ob er die Nachhilfe sowieso gebraucht hätte oder ob sie aufgrund der Corona-Maßnahmen notwendig war?

Luisser: Alle Kinder und Jugendlichen waren von den Corona-Maßnahmen mehr oder weniger betroffen. Grundsätzlich ist eine Rechnung und ein Zahlungsnachweis erforderlich. Es gibt einen Auffangtatbestand, der mit maximal 500 Euro gefördert ist. Sofern Sie die Nachhilfe einreichen und sie durch Belege bescheinigt ist, werden Sie das Geld bekommen.

Was ist mit Impfbeeinträchtigungen?

Luisser: Da ist die Regelung klar: Eine Impfbeeinträchtigung ist das, was über eine typische Impfreaktion von einigen Tagen hinausgeht und was unterhalb eines Impfschadens nach dem Impfschadengesetz ist.

Wer zahlt den administrativen Aufwand für die Prüfung der Ansprüche aus dem Fonds?

Luisser: Die verfassungswidrigen Strafen werden automatisch zurückgezahlt. Bei den anderen Anträgen, die ab September eingereicht werden können, wird einzelfallspezifisch geprüft. Die Aufnahme von neuem Personal wird nicht notwendig sein, da Spitzen intern abgedeckt werden können.

Sie sind landespolitisch vor Ihrer jetzigen Funktion nicht in Erscheinung getreten, kommunalpolitisch in Ihrer Heimatgemeinde Biedermannsdorf aber ein Routinier. Was nehmen Sie aus der Kommunalpolitik mit?

Luisser: Ich habe ein Vierteljahrhundert politische Erfahrung in Mandatarsfunktion und auch beruflich war ich nicht nur als selbstständiger Rechtsanwalt tätig, sondern auch im öffentlichen Dienst, im Innenministerium, im Justizministerium und in der Volksanwaltschaft. Was ich jetzt mache, ist eigentlich der größte gemeinsame Nenner von allem, was ich bisher gemacht habe. Also insofern glaube ich, dass mir alle Erfahrungen zugute kommen.

Sie haben ein großes Ressort – welche Schwerpunkte wollen Sie neben dem Corona-Fonds setzen?

Luisser: Sicherlich liegt ein großer Schwerpunkt im gesundheitlichen Bereich. In meiner Zuständigkeit will ich vor allem die Primärversorgungszentren forcieren. Wir haben jetzt neun in Niederösterreich, bis Ende 2024 sollen es 17 sein. Die Primärversorgungseinheiten sind ein wirklicher Fortschritt für die gesundheitliche Versorgung der Landsleute. Sie sind näher, man bekommt schneller einen Termin beim Arzt und die Öffnungszeiten sind länger.

Wenn die Vorteile auf der Hand liegen, warum schreitet der Ausbau so zäh voran?

Luisser: Ich tue alles, was möglich ist, dass wir so schnell wie möglich unsere Ziele erreichen. Wenn es um die Vergangenheit geht, müssen Sie die damals Verantwortlichen fragen. Ich werde den Ausbau jedenfalls konsequent vorantreiben.

Ein großes Thema in Ihrem Ressort ist der Zivilschutz – und damit die Blackout-Vorsorge.

Luisser: Der Zivilschutz ist mir enorm wichtig, weil er die Bevölkerung ertüchtigen soll, dass sie zur Selbsthilfe in der Lage ist. Wir haben bereits Konzepte für eine landesweite Gesamtstrategie zur Blackout-Vorsorge in Ausarbeitung. Die gab es bisher nicht.

Ebenfalls im Arbeitsübereinkommen ist festgeschrieben, dass die Grundversorgung künftig mehr oder weniger durch Sachleistungen bedient wird. Wann soll das passieren und wie soll das funktionieren?Luisser: Also da haben Sie das Arbeitsübereinkommen nicht ganz genau zitiert. Es steht drinnen, die Möglichkeit zu überprüfen. Der größte Teil der Grundversorgung sind ja schon jetzt Sachleistungen und die Teile, die möglicherweise substituiert werden können, da sind wir jetzt in Prüfung und da werden wir uns auch Punkte überlegen und das in den nächsten Monaten vorstellen.

Gibt es da schon Neuigkeiten?

Luisser: Also wie gesagt, nachdem es ein sensibler Bereich ist, bitte ich dafür um Verständnis, dass wir jetzt auch die nötigen Gespräche abwarten, da möchte ich nicht vorgreifen. Sobald wir da zu einem Prüfungsergebnis gelangt sind, werden wir das gerne auch kommunizieren.