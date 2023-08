Collini: „Die FPÖ treibt die ÖVP vor sich her“

NÖN: Sie sind mit Ihrer Bankerl-Tour gerade in ganz Niederösterreich unterwegs. Welche Eindrücke nehmen Sie mit?

Indra Collini: Die Eindrücke sind, dass wir sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, weil wir so intensiv dran sind bei diversen Themen wie der Teuerung oder jetzt rund um Grafenwörth mit dem Mini-Dubai von ÖVP-Bürgermeister Riedl. Seit der Landtagswahl gibt es kaum einen Tag ohne neuen Mitgliedsantrag. Viele Menschen wollen auf Gemeindeebene aktiv werden. In der Zwischenzeit halten wir bei 60 Gemeindegruppen. Auch, weil wir merken, dass sehr viele Menschen im Land von Schwarz-Blau irritiert sind und das auch artikulieren.

Die jüngste NÖN-Umfrage hat bei den Landespolitikern einen enormen Vertrauensverlust bescheinigt. Wie kann das Vertrauen wieder gestärkt werden?

Collini: Der Schlüssel ist immer Transparenz. Der Schlüssel ist immer eine ehrliche Kommunikation und dabei die Menschen wirklich auf Augenhöhe miteinbinden. Und der Schlüssel ist schon auch, dass die politisch Verantwortlichen voran gehen und sich endlich einmal um die ernsten und echten Themen kümmern. Wir diskutieren über Gender-Sternchen oder darüber , was normal ist, anstatt über die wahren Problemen zu reden, wie die Teuerung, darum wie die Leute die Stromrechnungen zahlen können oder die fehlenden Kinderbetreuungsplätze.

Die NÖN-Chefredakteure Daniel Lohinnger (l.) und Walter Fahrnberger (r.) beim NÖN-Sommergespräch mit Indra Collini. Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Die NEOS wären eine Alternative zur ÖVP. Die Volkspartei hat bei der Landtagswahl knapp zehn Prozent verloren, Sie haben aber Ihr Wahlziel, das vierte Mandat, dennoch nicht erreicht. Warum?

Collini: In Zeiten mit so großen Herausforderungen sieht man, dass links und rechts die Ränder wachsen und sich eine vernünftige Kraft in der Mitte schwerer tut. Das liegt einfach in der Polarisierung, die wir haben. Was uns aber schon gelungen ist, dass wir 60.000 Stimmen mehr gewonnen haben. Das ist ein Wachstum von 25 Prozent zur letzten Landtagswahl. Und wir sind in der Fläche gewachsen.

Was heißt das für Ihr Ziel bei der Gemeinderatswahl 2025?

Collini: Wir wollen weiter in die Fläche kommen, uns dort verankern und in 70 Gemeinden antreten. Das muss uns einmal jemand nachmachen in so kurzer Zeit.

Wie beurteilen Sie als eine von zwei echten Oppositionsparteien die ersten Monate der schwarz-blauen Landesregierung?

Collini: Für mich ist ganz klar, dass Johanna Mikl-Leitner das Steuer nicht mehr in der Hand hat. Bei der Themensetzung sind ihr die Inhalte entglitten. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass die FPÖ dieses Schiff gekapert hat und die ÖVP wirklich von den Themen her vor sich hertreibt. Johanna Mikl-Leitner ist für uns auch nicht sichtbar. Sie kommt nicht zu den Landtagssitzungen. Sie war bei der ersten Sitzung – ihrer unsäglichen „Nicht“-Wahl da und dann bei den letzten vier Sitzungen nicht mehr bzw. bei der letzten Sitzung war sie 15 Minuten im Sitzungswahl anwesend.

Und die FPÖ?

Collini: Im Landtag sitzen jetzt Nazis, das ist einfach so. Die FPÖ macht das natürlich sehr geschickt. Sie treibt die ÖVP vor sich her und versucht, ihre Themen durchzubringen. Man weiß ja nicht, wie lange das hält.

Bei den Verhandlung zum Arbeitsübereinkommen haben Sie mit den Grünen gemeinsam Forderungen gestellt. Warum gibt es jetzt wieder keine erkennbare Zusammenarbeit mit der zweiten echten Oppositionspartei?

Collini: Was soll ich sagen. Die Grünen sind immer vor der Wahl sehr aktiv, dann passiert fünf Jahre wenig. Das war in der letzten Legislaturperiode so und so ist es in der laufenden.

Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Zu den Sachthemen. Die NEOS haben bekanntlich eine EVN-Sonderprüfung initiiert. Der Rechnungshof soll die Preisgestaltung und Stromherkunft untersuchen. Was ist hier der aktuelle Stand?

Collini: Den aktuellen Stand kann ich jetzt gar nicht sagen, da das letzte Gespräch mit der Frau Direktor Goldeband war vor drei Wochen. Sie schließt sich hier mit den Bundesländern Oberösterreich und Steiermark zusammen, weil dort auch geprüft wird. Wir sind beim Strom-Preis jedenfalls nach wie vor noch nicht dort, wo wir hingehören. Es gibt zwar günstigere Tarife, aber die sind darum günstig, weil es halt einen Rabatt gibt, aber nicht, weil endlich die Preise gesunken sind. Wir sind nach wie vor nicht kompetitiv. Wenn ich bei der EVN im Schnitt 30 bis 50 Cent zahle und auf Durchblicker schau, wo wir Tarife mit 9 Cent haben, dann weiß ich einfach, dass die EVN nicht kompetitiv ist.

Eine der entscheidenden Fragen der Zukunft ist das Thema Klimaschutz. Sie haben ein Klimaneutralitätsgesetz für Niederösterreich gefordert, was sollte darin enthalten sein?

Collini: Faktum ist, dass wir die Klimaziele, die wir uns vorgenommen haben, nicht erreichen werden. Fakt ist auch, dass Niederösterreich hier beim Rückgang der CO2-Emissionen nicht gut ist. Wir haben seit 1990 einen Rückgang von vier Prozent in Niederösterreich. Der EU-Schnitt liegt bei 32 Prozent. Also kann man nicht sagen, dass wir super sind. Woran liegt das? Man verkündet zwar freudig irgendwelche Maßnahmen, aber es ist nirgendwo festgeschrieben, wie man verbindlich hier zu einer Reduktion kommt. Unser Ziel ist einen gesetzlichen Rahmen zu haben, wo alles, was wir an Klimamaßnahmen haben, in ein Paket zusammengeführt wird, damit wir einen Maßnahmenplan haben, der dann auch erreichbar ist. Jetzt haben wir ein Sammelsurium an Rahmenbedingungen, die uns nicht dorthin bringen werden, damit wir die Klimaziele erreichen. Wir hören nur Lippenbekenntnisse und es gibt keinen verbindlichen Maßnahmenfahrplan. Das soll dieses Klimaschutzgesetz bringen.

Sie haben vor der Wahl Verständnis für die Klimakleber geäußert. Wie sehen Sie das jetzt?

Collini: Ich verstehe schon, dass diese Art des Protestes für viele Menschen sehr lästig ist. Ich kann aber auch die jungen Menschen verstehen, dass sie in ihrer Verzweiflung das tun. Darum tue ich mir wahnsinnig schwer damit, dass auch Johanna Mikl-Leitner die Klimakleber als Klimachaoten bezeichnet. Das geht am Thema vorbei. Das Thema ist, wie kommen wir da raus, was kann die Politik für Lösungen liefern. Das wahre Problem sind nicht die Klimakleber, sondern die Sesselkleber in der Politik, die nichts weitergebracht haben.

Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Der neue SPÖ-Chef Andreas Babler hat die Debatte um eine 32-Stunden-Woche eröffnet. Ist das für Sie vorstellbar?

Collini: Jeder Mensch, der Vollzeit arbeitet, sollte mit dem Einkommen auskommen können. Aber eine 32-Stundenwoche-Forderung von einem Bundesparteichef ist eine fahrlässige Ansage in Zeiten wie diesen, wo die Betriebe nicht mehr wissen, wo sie die Arbeitskräfte herbringen sollen. Die Konsequenz ist jetzt in Zeiten der Teuerung, dass alles ja noch teurer wird, wenn man noch mehr Arbeitskräfte braucht, um die Leistungen zu erbringen. Für den Wohlstand ist Land ist das eine Katastrophenansage.