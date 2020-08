Sie machen derzeit Ihre Sommertour in die Gemeinden. Wo drückt die Bürgermeister der Schuh?

Franz Schnabl: Die Fragestellungen drehen sich im Wesentlichen um Corona und die Folgen. Vor allem um Informationspolitik – Stichwort Datenschutz bei Zweitwohnsitzern aus anderen Bundesländern. Und natürlich Finanzen. Denn alle Gemeinden kämpfen massiv mit den wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise.

Es gab Verwirrung, weil die SPÖ gegen das Gemeindehilfspaket des Landes war, das St. Pöltens SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler mitverhandelt hat. Gibt es einen Konflikt Stadler-Schnabl?

Schnabl: Dem Matthias wurde, so wie Rupert Dworak, der auch dabei war, nicht im Sinne einer Verhandlung gesagt: Was sind deine Vorschläge? Sondern: Das ist das Paket, bist du dafür oder dagegen? Angesichts der Gesamtsituation ist jeder Euro mehr okay. Aber aus unserer Sicht geht es noch besser, wie andere Bundesländer bewiesen haben. Das kritisieren wir, weil die Gemeinden der größte Arbeitgeber und der größte Auftraggeber im Land sind – und jetzt durch Corona nicht nur weniger Geld, sondern auch größere Aufgaben haben. Wir fordern für jede Gemeinde 250 Euro je Einwohner.

Was hätten Sie in der Krise anders gemacht als die Regierung?

Schnabl: Kein Sozialdemokrat hätte das überzeichnete Bild „Jeder wird einen kennen, der an Corona verstorben ist“ so verwendet. Statt Angstszenarien zu malen, hätten wir an die Vernunft und Verhaltensregeln appelliert. Leider vermisse ich aufseiten der Bundesregierung auch, dass man bereit ist, aus den Fehlern zu lernen. Der Einzige, der das tut, ist der Gesundheitsminister.

Die SPÖ hat mit Pamela Rendi-Wagner eine Ärztin an der Spitze. Dennoch profitiert sie nicht von der Coronakrise. Warum?

Schnabl: Umfragen sind das eine, Wahlergebnisse das andere. In der Krise scharen sich viele um die Verantwortlichen, das ist ja nicht nur in Österreich so. Aber ich möchte schon sagen, dass unsere Parteivorsitzende beispielsweise von vornherein zum Thema Maskenpflicht oder Teststrategie Vorschläge eingebracht hat, die die Regierung später umgesetzt hat.

Unumstritten ist Rendi-Wagner in der SPÖ aber nach wie vor nicht.

Schnabl: Ich sehe momentan überhaupt keine personelle Diskussion. Ich sehe wohl inhaltliche Diskussionen, in einzelnen Punkten. Das ist in einer großen Partei wie der Sozialdemokratie legitim. Daraus wird durch die Journalisten manchmal eine personelle Diskussion gemacht, die ich aber nicht sehe.

Die SPÖ fordert eine Arbeitszeitverkürzung. Was sehen Sie hier anders als Rendi-Wagner?

Schnabl: An einer Verkürzung der Arbeitszeit führt kein Weg vorbei, allerdings ist eine differenzierte und branchenspezifische Vorgangsweise notwendig. Daher sind die Sozialpartner die geeigneten Verhandlungspartner, diese schrittweise einzuführen. Neben der Arbeitszeitverkürzung wird es einen ‚Blumenstrauß‘ an Maßnahmen brauchen – vom 1.700-Euro-Mindestlohn bis hin zu einer gerechten Steuerreform.

Die Gemeinderatswahl ist ja nicht so gelaufen wie von Ihnen erhofft. Welche Rückschlüsse ziehen Sie daraus für Ihre Arbeit?

Schnabl: 86 Prozent der amtierenden Bürgermeister haben zugelegt. Dort, wo gute Arbeit geleistet wurde, ist also ein deutliches Plus vor dem Wahlergebnis – auch in SPÖ-Gemeinden.

In Amstetten hat die SPÖ die Bürgermeisterin gestellt und trotzdem die Wahl verloren. Leistete die SPÖ hier schlechte Arbeit?

Schnabl: Ich habe gewusst, dass Amstetten schwierig ist – das Ausmaß tut mir ehrlich weh. Weil ich sehe, dass es für uns schwer werden wird, dort wieder nach vorne zu kommen. Beim politischen Mitbewerber ist eine ambitionierte Truppe am Werk. Insgesamt haben wir alle Ergebnisse sehr genau analysiert und einen Maßnahmenkatalog für die zehn wichtigsten Gemeinden pro Bezirk erstellt.

Sie haben im vorigen NÖN-Sommergespräch gesagt, dass Sie mit Ihren damals 60 Jahren zu den Jungen in der SPÖ gehören. Eine erkennbare Verjüngung hat es seither nicht gegeben.

Schnabl: Ja, ich gehöre immer noch zur jüngeren Hälfte der SPÖ. Das wird auch eine Zeit so bleiben, weil wir für eine Trendwende ein paar tausend zusätzliche Mitglieder unter 35 bräuchten, damit sich der Durchschnittswert von 62,8 ändert. Wir haben aber jetzt eine gute Truppe unter 30-Jähriger quer durch alle Bezirke, die zum Teil auch in unserer Jugendakademie sind. Die werden sich in den nächsten Jahren an sichtbarer Position wiederfinden.

Nächstes Jahr wird in der Landeshauptstadt gewählt. Kann die SPÖ die 59 Prozent verteidigen?

Schnabl: St. Pölten ist mit Abstand die wichtigste Stadt in diesem Bundesland. Ich wohne in St. Pölten, habe sehr viel Kontakt mit Matthias Stadler und bin überzeugt davon, dass er ausgezeichnete Arbeit leistet. Man merkt auch, dass die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner stolz darauf sind, wie gut sich ihre Stadt entwickelt. Wenn der Trend der Gemeinderatswahl 2020 auch auf St. Pölten anzuwenden wäre, geht Bürgermeister Matthias Stadler aus dieser Wahl gestärkt heraus.