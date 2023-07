Königsberger-Ludwig: „Corona-Fonds ist für viele Schlag ins Gesicht“

NÖN: Laut der jüngsten NÖN-Umfrage liegen Sie in der Vertrauensfrage vor der Landeshauptfrau auf Platz eins. Alle anderen Landespolitikerinnen und Landespolitiker haben an Vertrauen verloren. Was überwiegt: die Freude über Platz eins oder der Unmut über den Gesamtzustand der Politik?

Ulrike Königsberger-Ludwig: Es ist beides da. Einerseits freut man sich, weil man sieht, dass die Arbeit gesehen und geschätzt wird. Auf der anderen Seite macht mich dieser Vertrauensverlust in die Politik über viele Jahre nachdenklich. Ich bin davon überzeugt, dass Politik total wichtig ist für die Gemeinschaft, das gesellschaftliche Zusammenleben und die Entwicklung eines Landes. Wenn diejenigen, die gestalten sollen, aber immer mehr an Vertrauen verlieren, ist das problematisch und wir müssen gegensteuern. Dazu gehört, sich den Umgang miteinander anzuschauen, aber auch, wie man mit den Menschen kommuniziert und sie in Prozesse einbindet.

Wie wird die Politik wieder glaubwürdiger?

Königsberger-Ludwig: Ich glaube, dass man nicht herumreden sollte, sondern die Dinge ehrlich ansprechen. Man kann sagen, wo es Herausforderungen gibt und dass es nicht immer die schnelle Lösung gibt. Die Menschen vertragen die Wahrheit.

In der SPÖ waren die Zeiten zuletzt auch sehr unruhig. Wie haben Sie die Situation erlebt?

Königsberger-Ludwig: Die Situation war nicht angenehm. Für die SPÖ, aber auch für die ganze Politik ist es nicht gut, wenn sich eine staatstragende Partei, die wir noch immer sind, öffentlich Unschönheiten ausrichtet.

War Andreas Babler auch Ihr persönlicher Favorit?

Königsberger-Ludwig: Ich unterstütze den Vorsitzenden gerne.

Haben Sie ihn auch gewählt?

Königsberger-Ludwig: Ich habe nie öffentlich gesagt, für wen ich mich aussprechen werde, und werde es auch jetzt nicht tun. Ich habe immer gesagt, dass derjenige oder diejenige, die nach dem Bundesparteitag unser Vorsitzender oder unsere Vorsitzende ist, unterstützt wird – wie ich mein ganzes politisches Leben immer unsere Vorsitzenden unterstützt habe.

Trauen Sie Babler zu, dass er die SPÖ aus der Krise führt?

Königsberger-Ludwig: Ich traue ihm das zu, weil in der gesamten Bewegung ein Schwung drin ist und er das linke Herz anspricht. Das tut der SPÖ schon gut.

Babler will die 32-Stunden-Woche. Wie sehen Sie das?

Königsberger-Ludwig: Ich glaube, dass man in einer veränderten Arbeitswelt über veränderte Arbeitszeiten diskutieren muss. 40 Jahre nach der letzten Arbeitszeitverkürzung ist das gut und wichtig. Die Fragen selbst kann man jetzt noch nicht mit Ja oder Nein beantworten, dazu braucht es auch Gespräche mit den Sozialpartnern und am Ende des Tages werden wir auch in der Partei abstimmen.

Auch in der SPÖ NÖ gibt es mit Sven Hergovich einen neuen Parteivorsitzenden. War diese Funktion nie ein Thema für Sie?

Königsberger-Ludwig: Nein, das war nie Thema. Ich habe es nie angestrebt und es ist auch nie jemand an mich herangetreten.

Sie haben in der letzten Legislaturperiode sehr gut mit der ÖVP zusammengearbeitet. Warum wurde es nichts aus einer schwarz-roten Koalition?

Königsberger-Ludwig: Ich glaube, da hat es mehrere Gründe gegeben. Einer davon war, dass die Verhandlungslogiken der Parteien völlig anders gewesen sind. Wir sind mit einer Reihe von detaillierten Vorstellungen in die Verhandlungen gegangen. Die ÖVP dagegen hatte das nicht, sondern hat sich an der Landesstrategie orientiert. Nach vielen Gesprächen hat die ÖVP dann fünf konkrete Projekte von uns gefordert. Diese wurden übermittelt, wie Gratiskindergarten oder Anstellung pflegender Angehöriger. Von da an hatte ich das Gefühl, dass der Weg nicht mehr zusammen geht. Die Tür endgültig zugemacht hat die ÖVP.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit der ÖVP jetzt aus?

Königsberger-Ludwig: Sachlich und professionell.

Der Fall des Kindes, das in einer Hundebox eingesperrt worden war, bewegte das Land. Jetzt kommt eine Expertenkommission. Was prüft sie?

Königsberger-Ludwig: Es ist ein unglaubliches Martyrium eines Kindes, das sehr betroffen macht. In der Kinder- und Jugendhilfe haben wir das Wohl und den Schutz von Kindern zu gewährleisten, mit den unterschiedlichsten Maßnahmen und vielen engagierten Mitarbeitenden. Die Kommission soll nun prüfen, ob und wie die Prozesse aufeinander abgestimmt sind, damit der Kinderschutz bestmöglich gewährleistet wird. Alles andere wird im laufenden strafrechtlichen Verfahren geklärt werden. So traurig es ist. Leider wird man auch mit dem besten Gewaltschutz nicht alle Straftaten verhindern können. Mein Anspruch ist aber, alles dazu beizutragen, was wir an Möglichkeiten haben.

Sie waren bei der Corona-Politik im Land federführend. Was halten Sie vom Corona-Fonds?

Königsberger-Ludwig: Wir haben aus mehreren Gründen dagegen gestimmt. So teile ich die Meinung nicht, dass der Corona-Fonds die Gräben schließen wird. Vielmehr ist er für viele Menschen, die sich an Regeln gehalten oder in Teststraßen mitgearbeitet haben, ein Schlag ins Gesicht. Mit den 31,5 Millionen Euro könnten zudem viele wichtige Initiativen umgesetzt und verbessert werden. Man könnte zum Beispiel vier Jahre lang Schulsozialarbeit an allen Pflichtschulen finanzieren.

Wordrap

Mit welchem Nicht-Parteikollegen oder Parteikollegin arbeiten Sie am besten zusammen?

Mit Christiane Teschl-Hofmeister und Ludwig Schleritzko.

Ihr wichtigstes Ziel für die aktuelle Legislaturperiode ist?

Verbesserungen im Gewaltschutz und ich möchte die Frauenhäuser ausbauen.

Was schätzen Sie an Niederösterreich besonders?

Die Vielfalt. Es ist ein sehr guter Platz zum Leben.