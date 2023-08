Krismer: „Unser Problem sind die Mikl-Leitners, nicht die Klimakleber“

NÖN: In Bezug auf die Causa Riedl haben Sie mehr Transparenz in den Gemeinderäten gefordert. Was haben Sie damit konkret gemeint - vor allem in Bezug auf Umwidmungen?

Helga Krismer: Alfred Riedl war durch seine eigenen Geschäfte im Gemeinderat befangen. Das Vorgehen in so einem Fall ist in der Gemeindeordnung geregtelt. Er müsste den Vorsitz abgeben und den Sitzungssaal verlassen. Riedl hätte das tun müssen - seine Tochter, die im Gemeindevorstand sitzt, übrigens auch. Meines Erachtens sind alle diese Beschlüsse also null und nichtig. Während in diesem Fall also eindeutig ist, was zu tun gewesen wäre, gibt es andere Fälle, in denen es nicht so eindeutig ist. Wir haben deshalb in meinem Wirkungsbereich in Baden damit begonnen, transparent zu machen, welcher Gemeinderat wo beteiligt ist oder im Vorstand welchen Vereines ist. Damit ist von vornherein klar, wer bei welchen Entscheidungen befangen ist.

Diese Regelung wollen Sie also gesetzlich verankert wissen?

Krismer: Ja, ich möchte das gesetzlich geregelt haben. ÖVP und Grüne machen das in Baden freiwillig - das Komische ist, dass wir die Opposition nicht dazu bringen, das auch offenzulegen.

Unsere Umfrage zum Vertrauen in die Politik in Niederösterreich war sehr ernüchternd. Wie kann das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik wieder gesteigert werden?

Krismer: In einer modernen, liberalen Demokratie geben wir uns gemeinsam mit einer Mehrheit Gesetze, und an die haben wir uns zu halten. Was ich derzeit orte ist, dass wir auf Bundesebene eine Blockade haben zwischen ÖVP und Grünen. Meine Erwartungshaltung ist, dass wir im Herbst diese Blockade auflösen. Wir brauchen das Informationsfreiheitsgesetz, das den Bürgerinnen und Bürgern Einsicht in die Vorgänge in der Verwaltung gibt. Wir müssen auch in der Justiz Nägel mit Köpfen machen. Wir müssen ein klares Profil zeigen und dürfen nicht der Versuchung des Populismus nachgeben. Der befeuert nämlich das Misstrauen in die Politik - davon leben nur die Blauen.

Helga Krismer zum Ausbau des Öffi-Angebotes: "Da ist jetzt Udo Landbauer als zuständiger Landesrat gefordert." Foto: Franz Gleiß, Franz Gleiß

Aber viel wird ja auch vom Linkspopulismus gesprochen?

Krismer: Danke für diese Nachfrage. Ich verwehre mich gegen jede Form des Populismus, egal ob er von rechtsaußen oder von der linken Seite kommt. Die einen sollen endlich sagen, dass sie einen Führer haben wollen. Und die anderen sollen endlich zugeben, dass sie Politik als Ehrenamt sehen. Meine Vorstellung ist, dass wir Menschen, die persönliche Fähigkeiten haben, denen das Gemeinsame wichtiger ist als das In-die-eigene-Tasche-Wirtschaften, dazu bringen, in der Politik überhaupt ein Amt anzunehmen. Politik hat einen Wert und daher hat es ordentliche Bezüge zu geben.

Sie sind eine starke Kritikerin der ÖVP-FPÖ-Regierung im Land. Gibt es irgendwas Positives, das diese Regierung in den vergangenen vier Monaten weitergebracht hat?

Krismer: Was ich sehe, ist eine Fusion der ÖVP mit der FPÖ - also ein FVP. Daran gibt es nichts Positives. Das einzig Positive ist, dass ich eine sehr gute Gesprächsbasis zu Johanna Mikl-Leitner habe. Und auch zu Indra Collini und den NEOS.

Die Grünen haben jetzt Klubstatus im Landtag. Was bringt das in der Praxis?

Krismer: Zuerst einmal bringt es uns, dass wir mehr Mitel zur Verfügung haben. Wir können uns mehr Angestellte leisten, können mehr Aktionen machen und haben auch politisch die Möglichkeit, selbst Anträge einzubringen. Am Ende des Tages geht es darum, dass die Grünen die Arbeit machen, die die Wählerinnen und Wähler von ihnen verlangen.

Bei den Verhandlungen zum Arbeitsübereinkommen der neuen Regierung haben NEOS und Grüne enger zusammengearbeitet. Davon spürt man jetzt wieder weniger.

Krismer: Doch, wir arbeiten zusammen - überall dort, wo es um die inhaltliche Oppositionsrolle und um Kontrolle geht. Das haben wir vor 20 Jahren sogar mit der FPÖ so gehalten. Und jetzt mit den NEOS beispielsweise beim Landesrechnungshof.

Die grüne Ministerin Leonore Gewessler will, dass Gemeinden mehr Möglichkeiten haben, Tempo 30 in gewissen Bereichen durchzusetzen. Werden Sie die Chance in Baden, wo sie Vizebürgermeisterin sind, nutzen?

Krismer: Als Kommunalpolitikerin weiß ich, dass es schwierig ist, jemandem zu erklären, warum Tempo 30 in einer Siedlungsstraße nicht so einfach verordnet werden kann. Es ist derzeit ein Schildbürgerstreich, dass ein Bürgermeister oder Gemeindeverantwortliche das nicht selber entscheiden können. Es ist gescheit und wichtig, dass das künftig die Gemeinde selbst festlegen kann. Ich gehe davon aus, dass wir von dieser Möglichkeit auch in Baden Gebrauch machen werden.

Ministerin Gewessler ist auch zuständig für den Öffentlichen Verkehr. Das Klimaticket funktioniert mittlerweile so gut, dass zwischen St. Pölten und Wien oft kein Platz im Zug mehr frei ist. Warum wird das Angebot nicht schneller angepasst?

Krismer: Wir sehen, dass jetzt das eintritt, vor dem die ÖVP insbesondere in Niederösterreich jahrelang Angst hatte. Wenn mehr Menschen den öffentlichen Verkehr benutzen, dann muss man das Angebot ausbauen. Da ist jetzt Udo Landbauer als zuständiger Landesrat gefordert, der als Besteller schauen muss, dass die Menschen die Busse und die Bahnverbindungen erhalten, die sie brauchen.

Kommen wir zu einem anderen Thema, das sehr stark und sehr viel diskutiert wird - zum Wolf. Verstehen Sie, dass Eltern Angst haben, ihre Kinder im Wald spielen zu lassen?

Krismer: Ja, das verstehe ich. Was ich aber nicht verstehe, ist der blanke Populismus, mit dem man Menschen Angst macht. Das geht auf die Kappe von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, der zehn Jahre Zeit gehabt hätte, die Menschen auf die neue Situation vorzubreiten, über den Wolf und das richtige Verhalten aufzuklären. Stattdessen hat er nichts getan.

Finden Sie es richtig, dass sogenannte „Problemwölfe“ geschossen werden dürfen?

Krismer: Die Verordnung ist grundsätzlich in Ordnung. Was ich allerdings möchte, ist, dass der Verordnung je Fall ein Bescheid folgt für eine Maßnahme wie Vergrämen oder Entnehmen. Das passiert derzeit nicht. Wir sind aber in einem Rechtsstaat und da sollten wir Entscheidungen ordentlich abwickeln und nicht so halbseiden.

Im Klima- und Energiefahrplan steht drin, dass 2030 jeder fünfte Pkw in Niederösterreich ein E-Auto sein wird und die Treibhausgasemmissionen um 36 Prozent geringer als 2020 sein werden. Wie realistisch ist das?

Krismer: Wir haben damals als Land Niederösterreich gesagt „Wir haben 150 Kilogramm und wissen, dass wir ein bisschen abnehmen müssen und wir machen dafür einen Abnehmplan. Heute haben wir 200 Kilogramm und es ist natürlich noch viel schwerer, von dem Gewicht runterzukommen. Und dann haben wir Populisten, die unsere Lebensgrundlage zerstören und wollen, dass wir mit mehr als 200 Kilogramm zugrunde gehen. Wenn wir das verhindern wollen, müssen wir auch Entscheidungen treffen, die unpopulär sind. Das mache ich in meiner Heimatgemeinde mit der ÖVP. Was ich in so einer Situation nicht mehr dulde, ist, wenn Johanna Mikl-Leitner und Udo Landbauer in einer FVP-Fusion nichts mehr liefern außer einer Festspielkulisse mit „Gendersternchen-Abschaffen“ und „Normaldiskussion“.

Ein wesentlicher Baustein in der Klima-Diskussion ist der Ausbau der alternativen Energien. Wo müssen wir da Ihrer Meinung nach in Niederösterreich nachjustieren?

Krismer: Schauen wir uns an, was passiert derzeit im Weinviertel? Wenn es noch immer einfacher ist, aufgrund der Gesetzeslage nach Gas zu bohren als ein Windrad aufzustellen, dann sind wir nicht dort, wo wir hingehören.

Ihre Position zu den Klimaklebern?

Krismer: Ich habe immer gesagt, dass ich sie verstehe. Wir haben einen Rechtsstaat und ein Rechtsstaat muss aushalten, dass jemand sagt „Ich habe Angst. Mir geht zu wenig weiter.“ Die Klimakleber sind wirklich nicht unser Problem. Unser Problem sind die Johanna Mikl-Leitners und die ganzen Blockadenmacher im Bereich der Klima- und Energiefragen, da nehme ich auch die Sozialdemokratie nicht raus - auch die schreckt immer wieder zurück, wenn es wirklich ums Abliefern geht. Wir brauchen Regierende, die klare Entscheidungen treffen und wissen, wie sie das Land weiterentwickeln wollen - wie einst ein Kreisky oder ein Schüssel, auch wenn ich deren Inhalte nicht teile. Dieses Verständnis orte ich derzeit nicht bei Johanna Mikl-Leitner mit ihren blauen Recken.

Nächstes Jahr ist ein Superwahljahr - mit EU-Wahl im Frühjahr und Nationalratswahl im Herbst. Wie gut sind die Grünen in Niederösterreich dafür gerüstet?

Krismer: Die niederösterreichischen Grünen sind die ersten, die bereits die Liste für die Nationalratsmandate gewählt hat. Ich beginne auch bereits mit den Vorbereitungen für die Gemeinderatswahl 2025. Ich bin eine, die immer gerne gut vorbereitet ist und strukturiert vorgeht. Das Ziel ist immer, dass wir Grüne mitregieren.

Ist es für Sie eine Option, in den Bund zu wechseln?

Krismer: Das ist immer schwierig, wenn man sowas gefragt wird. Ich weiß nicht, was nach der Wahl die Notwendigkeit ist, und ob ich dann wirklich für die Grünen in Österreich notwendig bin. Es muss für alle Beteiligten passen, ich bin ja keine Ich-AG.

Auf der Nationalratsliste sind Sie nicht?

Krismer: Nein, aber kann ich ja noch sein. Es sind jetzt die Gewählten und dann wird angereiht. Vielleicht mach ich als Letzte die Liste unten zu. Ich weiß es nicht.