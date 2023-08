Sie haben Johanna Mikl-Leitner als Moslem-Mama (2017) beschimpft, haben Mikl-Leitner und „ihre Partie“ mehrmals den Rücktritt nahegelegt und behauptet, dass „Korruption in der DNA der ÖVP fest verankert ist ÖVP“ (Jänner 2023). Sie haben auch versprochen, das System ÖVP zu brechen. Jetzt reagieren Sie mit dem Mikl-Leitner. Was hat sich geändert?

Udo Landbauer: Flapsig könnte ich jetzt sagen: Die ÖVP hat die Absolute verloren. Nein, ich erkläre es so: Erstmals in der Geschichte Niederösterreich ist die FPÖ die zweitstärkste Kraft im Landtag - nach der ÖVP. Und keine der beiden Parteien hat die absolute Mehrheit. Nachdem die Verhandlungen der ÖVP mit der SPÖ gescheitert sind, haben wir uns auf eine Zusammenarbeit im Sinne der Wähler geeinigt. Da ist es mir wichtig, den Auftrag der Wähler zu erfüllen und die freiheitlichen Inhalte umzusetzen.

Die ÖVP spricht über die Zusammenarbeit mit der FPÖ derzeit in den höchsten Tönen. Wie gut ist die Zusammenarbeit der FPÖ mit der ÖVP?

Landbauer: Wir sind weiterhin unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Inhalten. Aber die Zusammenarbeit läuft gut und professionell.

Grüne, NEOS und SPÖ sind der Meinung, dass Sie der heimliche Landeshauptmann sind – die FPÖ die ÖVP inhaltlich vor sich hertreibt. Beweisen Sie uns das Gegenteil – was hat die Landesregierung seit März beschlossen, bei dem sich die FPÖ mit der Zustimmung schwer getan hat?

Landbauer: Es spielt für mich keine Rolle, wer wen treibt. Ich treibe mich auch manchmal selbst, um besser zu werden. Das Wichtige ist, dass wir die richtigen Themen antreiben, die für die wir gewählt worden sind. Darum geht es mir. Und ich bin überzeugt, dass wir das in den ersten Monaten getan haben. Wir haben den Corona-Fonds umgesetzt, die ORF-Landesabgabe geschafft, das Schulstartgeld und den Wohn- und Heizkostenzuschuss umgesetzt.

Das sind aber alles Themen, auf die Sie schon im Wahlkampf gesetzt haben. Wo haben Sie bisher einen Kompromiss eingehen müssen.

Landbauer: Da fällt mir jetzt gar nicht so viel ein. Aber keine Sorge, diese Themen werden auch noch kommen. Die Periode dauert ja noch.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer im Gespräch mit NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger und Redakteurin Lisa Röhrer. Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Die ersten Monate der Zusammenarbeit und die Regierungsbildung waren von viel Kritik begleitet - etwa aus der Kultur. Wieviel Verständnis haben Sie für die Kritik, aber auch für die Ängste mancher Landsleute die den Aufstieg der FPÖ in Niederösterreich?

Landbauer: Diejenigen, die am lautesten schreien, sind vielfach auf Subventionen angewiesen. Das ist die Schickeria. Da verstehe ich schon, die haben Angst, jetzt weniger Geld zu bekommen. Und ganz generell muss ich sagen, das sind natürlich nicht die Menschen, die wir mit freiheitlicher Politik ansprechen wollen.

NEOS-Parteichefin Indra Collini hat im NÖN-Interview bedauert, dass „dank“ der FPÖ nun wieder Nazis im Landtag sitzen. Sie haben darauf nicht reagiert. Warum?

Landbauer: Das ist ganz einfach. Die NEOS sind eine Partei, die es in Niederösterreich nicht über sieben Prozent geschafft hat. Sie sollten sich mit sich selbst beschäftigen. Auf Dinge, die Indra Collini sagt, muss ich also nicht reagieren.

Ist das Ihrer neuen Rolle geschuldet? Vor der Landtagswahl waren Sie selten um eine zugespitzte Antwort verlegen.

Landbauer: Ich glaube, auf die Aussagen von Indra Collini habe ich auch vorher nicht geantwortet. Aber ja, natürlich, ich bin in einer neuen Rolle. Das lebe ich selbstverständlich auch.

Für die FPÖ wäre es vermutlich einfacher gewesen, keine Regierungsverantwortung zu übernehmen. Landeshauptfrau-Stellvertreter wären Sie ja trotzdem und die FPÖ hätte auch zwei Landesräte.

Landbauer: Das wäre natürlich der einfachere Weg gewesen. Wir hätten auch alle dasselbe verdient. Aber ich bin nicht für den einfachen Weg, ich bin für den, wo ich das meiste für die Landsleute weiterbringe.

Wie gut wird die Zusammenarbeit mit der ÖVP 2024 funktionieren – da werden sich ÖVP und FPÖ auf EU-Ebene und auf Bundesebene um den Führungsanspruch matchen. Wird die Zusammenarbeit der beiden Parteien in NÖ leiden?

Landbauer: Ich stehe zur Regierungszusammenarbeit von ÖVP und FPÖ in Niederösterreich – ganz unabhängig davon, ob Wahlen sind. Wir werden selbstverständlich auch 2024 versuchen, in Niederösterreich das Beste für unsere Landsleute zu erreichen und die im Arbeitsübereinkommen festgesetzten Vorhaben umzusetzen.

Bundeskanzler Karl Nehammer hat eine Koalition mit der FPÖ unter Herbert Kickl ausgeschlossen. Wie finden Sie das?

Landbauer: Ja, das kann man als scheidender Bundeskanzler schon machen. Wie gescheit das ist, wird sich nach der Wahl zeigen – ich gehe davon aus, dass der Ansprechpartner für die FPÖ dann nicht mehr Karl Nehammer sein wird.

Vor der Regierungsbildung kommt noch der Wahlkampf. Wie aggressiv wird der Wahlkampf der FPÖ Niederösterreich werden?

Landbauer: Wir werden wahlkämpfen wie immer, wie man das von uns gewohnt ist. Also werden wir die Themen ansprechen, die angesprochen werden müssen. Das kann man aggressiv nennen. Ich würde eher sagen: Wir sind in unseren Wahlkämpfen pointiert.

Das große Thema ist nach wie vor die Teuerung, wie auch die NÖN-Umfrage zeigt. Die FPÖ hat mit diesem Thema im Jänner auch bei den Wählerinnen und Wählern gepunktet. Was ist seither passiert, um die Teuerung zu mildern bzw. gegenzusteuern, und was muss Ihrer Meinung nach noch passieren - auf Landesebene?

Landbauer: Wir haben hier schon vieles umgesetzt. Wie gesagt, die ORF-Landesgebühr abgeschafft, den Wohn- und Heizkostenzuschuss und das Schulstartgeld haben wir umgesetzt und der Pflegescheck kommt noch. Man muss aber schon auch sagen, dass die großen strukturellen Dinge zur Teuerungsbekämpfung im Bund beschlossen werden müssen - wenn es um Mehrwertsteuersenkung oder einen Spritpreisdeckel geht. Was ich aber schon sagen möchte, wenn Sven Hergovich und die SPÖ meinen, dass das Land hier in Niederösterreich zu wenig macht, dann sollen sie einmal in die SPÖ-geführten Bundesländer schauen, wie wenig dort passiert ist.

Sie sind als Landesrat für das riesige Verkehrsressort zuständig. Welche Schwerpunkte wollen Sie in den nächsten fünf Jahren setzen?

Landbauer: Im Bereich der Straße geht es um Umfahrungsstraßen wie die Ostumfahrung Wiener Neustadt, Sicherheitsausbauten, wichtig ist außerdem die Donaubrücke Mauthausen. Insgesamt wollen wir den Schwerpunkt auf das nördliche Niederösterreich legen. Die Projekte werden im Detail mit dem Fahrplanwechsel im Herbst präsentiert, aber wir werden jedenfalls wieder ordentlich investieren - auch in die Instandhaltung der Sprache. Was den öffentlichen Verkehr betrifft, planen wir bei der Bahn Taktverdichtungen und einen massiven Ausbau der Fahrleistungen im ganzen Land. Gleichzeitig möchte ich speziell, was den ländlichen Raum betrifft, flexible Mobilitätslösungen. Wir wissen, dass es in ländlichen Regionen niemals möglich sein wird, einen klassischen Linienbus wirtschaftlich zu betreiben. Da setzen wir auf Rufsysteme.

"Solange eine Frau Gewessler im zuständigen Ministerium sitzt, werden hochrangige Straßen wie die S8 oder die S34 nicht gebaut werden", kritisierte Udo Landbauer. Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Also Anruf-Sammeltaxis?

Landbauer: Genau, da kann man such mit der regionalen Wirtschaft zusammenarbeiten. Das sollen Taxiunternehmen sein, die die Menschen von zuhause abholen.

Angekündigt wurde auch die Straßenbahnverlängerung von Wien nach Schwechat. Ab 2025 sollte die fahren. Wird NÖ erstmals wieder eine Straßenbahn bekommen?

Landbauer: Es war natürlich immer Thema, dass man das Wiener Umland entsprechend anbinden muss. Und dieses Thema ist seit dem flächendeckenden Parkpickerl in Wien nicht unproblematischer geworden. Das heißt, da braucht es Lösungen. Zum einen werden wir die „Park and Ride“-Anlagen weiter ausbauen. Es braucht aber auch Lösungen wie die Straßenbahnlinie 72. Da gibt es momentan Verhandlungen mit der Stadt Wien und auch mit dem Bund. Wenn das umsetzbar und leistbar ist, dann wäre das selbstverständlich eine Möglichkeit, eine dichtbesiedelte Region auch an Wien anzubinden.

Gibt es Gespräche mit dem Klimaministerium punkto S34, S8, Lobautunnel, also den derzeit gestoppten Straßenprojekten?

Landbauer: Gespräche ja, nur weiß ich genau, solange eine Frau Gewessler im zuständigen Ministerium sitzt, werden diese hochrangigen Straßen nicht gebaut werden. Das ist noch ein Grund mehr, weshalb möglichst rasche Neuwahlen notwendig sind. Unser Standpunkt ist vollkommen klar, wir wollen diese Projekte alle auch weiterhin forcieren und wir sind auch vollkommen startklar.

Das Gendern hat in den vergangenen Wochen für Debatten gesorgt. Vor allem ist die Frage aufgetaucht, wie Sie selbst genannt werden wollen. Landeshauptfrau-Stellvertreter oder Landeshauptmann-Stellvertreter?

Landbauer: Ich finde das wirklich amüsant. Man soll mir bitte einmal zeigen, wo ich mich jemals darüber beschwert hätte oder wo ich es gesagt hätte, ich will nicht „Landeshauptfrau-Stellvertreter“ genannt werden. Mir ist es vollkommen wurscht. Im Gender-Erlass geht es darum, dass man auch in der Sprache wieder Normalität einziehen lässt, und sich nicht von ein paar Wenigen eine Sprache aufoktroyieren lässt, die die Mehrheit in dem Land, und jetzt könnte ich den Begriff „die Normalen“ strapazieren, nicht haben will.

Wird es Strafen geben, wenn sich Beamtinnen und Beamten nicht daran halten?

Landbauer: Selbstverständlich, ein Erlass in dieser Form, der an keine Konsequenzen geknüpft ist, wäre vollkommen sinnlos.

"Wir werden die Vereine so unterstützen müssen, dass es für möglichst viele Funktionäre auch attraktiv ist, sich freiwillig zu engagieren", meinte Udo Landbauer. Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Sport ist auch Teil Ihres Ressorts. Wo wollen Sie ansetzen, um die Sportpolitik entsprechend weiterzubringen?

Landbauer: Ein wesentlicher Punkt wird das Thema Freiwillige sei. Hier ist ein Rückgang zu verzeichnen. Das ist etwas, womit die Verbände und Vereine massiv zu kämpfen haben. Das heißt, wir werden sie so unterstützen müssen, dass es für möglichst viele Funktionäre auch attraktiv ist, sich freiwillig zu engagieren. Das andere ist selbstverständlich, dass wir den Spitzen- aber auch den Breitensport im Fokus behalten müssen und das weiterführen, was in der Vergangenheit wirklich gut gemacht wurde, nämlich die Kinder- und Jugendarbeit.

Gibt es da konkretere Überlegungen schon, wie die Förderung der Freiwilligen gelingen kann?

Landbauer: Es ist jedenfalls auch ein Bundesthema, weil ich glaube, dass das durchaus auch etwas ist, was man mit einer gewissen steuerlichen Komponente auch verknüpfen könnte und müsste, dass es erfolgreich ist. Wir haben bei einer kleinen Kampagne aber auch gesehen, dass man Funktionäre in den Vereinen motivieren kannst, wenn man ihnen professionelle Unterstützung zur Verfügung stellst. Das haben wirmit Trainings, Coachings und Laktat-Tests gemacht. Das ist unheimlich positiv angenommen worden.

Sind Sie als Wiener Neustädter Fan des SKN St. Pölten?

Landbauer: Ich werde mich hüten, zu sagen, ich bin Fan dieses Vereins und nicht jenes Vereins. Ich bin ein Fan, ein Freund und Unterstützer aller niederösterreichischen Vereine und das gebietet auch in gewisser Art und Weise die Objektivität. Dass ich als Wiener Neustädter natürlich vielleicht ein bisschen öfter ins Neustädter Stadion und auf die Platzierung der Neustädter schiele, ist meinem Wohnort geschuldet. Sie sind momentan in der Landesliga und spielen sehr gut, sie haben bis jetzt alle Spiele gewonnen. Beim SKN ist natürlich das große Ziel, dass der Aufstieg auch gelingt. Wo wir unterstützen können, werden wir unterstützen.