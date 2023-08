Sven Hergovich: „Mein Ziel ist, Transparenz ins System zu bringen“

NÖN: Die SPÖ hat bei der Landtagswahl heuer verloren. Nachdem Sie Franz Schnabl abgelöst haben, haben Sie gemeint, die Botschaft der Wählerinnen und Wähler verstanden zu haben. Denken Sie, dass die Botschaft war, im Land nicht mitzubestimmen?

Sven Hergovich: Die Botschaft war, sich stärker auf die Inhalte zu fokussieren, mehr zu machen im Kampf gegen die Teuerung, dafür zu kämpfen, dass man sich das Leben wieder leisten kann. Und ich glaube, unsere Vorschläge von der kostenlosen Kinderbetreuung über die Ausweitung des Jobgarantie-Modellprojekts bis hin zu Energiepreisdeckeln, Investitionen in die vernachlässigten Regionen und eine Offensive für mehr Transparenz und Demokratie auch in der Landesregierung sind schon die richtigen Themen. Natürlich hätte ich die gerne mit der Volkspartei auch in der Koalition umgesetzt. Aber es ist zu respektieren, dass die Volkspartei sich anders entschieden hat und lieber mit der FPÖ koalieren will.

Haben Sie, im Nachhinein betrachtet, bei den Regierungsverhandlungen selbst Fehler gemacht?

Hergovich: Also man kann sicher über die Wortwahl diskutieren, aber wir haben viele Hinweise gehabt, dass hier eigentlich Scheinverhandlungen mit uns geführt worden sind. So ist ja schon während der laufenden Verhandlungen mit uns, erstmals in der Geschichte Niederösterreichs, der Stimmzettel zur Wahl zur Landeshauptfrau noch so verändert worden, dass man auch mit Stimmenthaltung zur Landeshauptfrau gewählt werden kann. Das ist ja der Polittrick, den dann später die FPÖ angewandt hat.

Also der „Hand abhacken“-Sager würde Ihnen jetzt nicht mehr passieren?

Hergovich: Über die Wortwahl kann man wie gesagt diskutieren, aber zur Grundaussage, dass ich nichts unterzeichnen werde, was für Niederösterreich nur nachteilig ist, und was keinerlei Verbesserungen für die niederösterreichische Bevölkerung bringt, stehe ich nach wie vor.

Die SPÖ hat bundesweit turbulente Zeiten hinter sich. Sie haben SPÖ-Chef Babler bei der Wahl zum Vorsitzenden nicht unterstützt. Wie ist Ihr Verhältnis heute?

Hergovich: Also wir haben durchgängig ein gutes Verhältnis. Eine gute Freundschaft hält aus, dass man auch nicht immer in allen Punkten einer Meinung sein muss. Ich fand es richtig, dass wir diesen Demokratisierungsschritt gemacht haben und die Mitglieder am Wort waren. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen, die ich natürlich respektiere. Ich bin ein loyaler Mensch und unterstütze den Bundesvorstand.

Als Sie als SPÖ-NÖ-Parteichef designiert wurden, haben Sie Andreas Babler mit einem Reformprozess der Landespartei beauftragt. Wer leitet jetzt diesen Prozess und hat dieser schon begonnen ?

Hergovich: Ja, Andi Babler reformiert und demokratisiert jetzt die gesamte Bundespartei und wir werden uns dem anschließen und auch in Niederösterreich diese Reformen vollziehen. Wir haben dann überall die gleichen Regeln.

Was erwarten Sie von diesem Prozess?

Hergovich: Mein großes Ziel ist, dass die Mitglieder-Mitbestimmung noch einmal deutlich ausgebaut wird. Das heißt beispielsweise, dass der Vorsitzende in Zukunft durch die Mitglieder gewählt wird.

SPÖ-Landesparteiobmann Sven Hergovich im Gespräch mit den NÖN-Chefredakteuren Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger. Foto: Franz Gleiß

In den letzten Wochen sorgte der Obmann des Gemeindebundes und ÖVP-Bürgermeister Alfred Riedl mit seinen Geschäften durch Grundstücksverkäufe für negative Schlagzeilen. Können Sie ausschließen, dass es in SPÖ-Gemeinden ähnliche Fälle gibt?

Hergovich: Ich glaube, das zeigt vor allem, dass Macht Kontrolle braucht. Das ist der Grund, wieso ich auch als Kontroll-Landesrat in dieser Landesregierung fungieren möchte. Es werden sehr viele Dinge in dieser schwarz-blauen Landesregierung beschlossen, von denen die Bevölkerung nie etwas über die Hintergründe erfährt. Mein Ziel ist es, Transparenz in das System zu bringen. Warum bekommt jemand eine Subvention? Warum fließt wohin Geld? Schwarz-Blau vergibt in Niederösterreich im Jahr 500 Millionen Euro an Förderungen und niemand kontrolliert, wer hier abkassiert.

Sollte man die Raumordnungskompetenz von den Gemeinden weggeben?

Hergovich: Nein, die ist dort gut aufgehoben. Ich kenne ganz viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, übrigens aller Couleur, die sehr engagiert für die Bevölkerung arbeiten.

Wenn Sie Ihre Funktion als „Kontroll-Landesrat“ ausführen wollen - sind Sie jetzt mehr in der Regierung oder Opposition?

Hergovich: Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass jetzt erstmals jemand Teil dieses Gremiums ist, der hier der schwarz-blauen Allmacht kritisch auf die Finger schaut. Weil ich glaube, dass das mittelfristig dazu führen wird, dass wir uns sehr viel Geld sparen. Mehr Transparenz hilft aus meiner Sicht auch dort, wo sinnvolle Dinge passieren. Das ist die Rolle, die ich für mich sehe: Hier kritisch und konstruktiv, schwarz-blau auf die Finger zu schauen, durchaus auch zu loben, wenn sie gute Dinge machen, aber natürlich auch zu kritisieren, wenn hier Verfehlungen vorliegen.

Loben ist ein gutes Stichwort. Was hat Schwarz-Blau in den vier Monaten der Landesregierung gut gemacht?

Hergovich: Sie haben viel Gutes, was wir in Niederösterreich haben, zumindest nicht zerstört. Sie unternehmen aber nichts gegen die Teuerung gegen die massiven Zinsanstiege, die Eigenheime immer unleistbarer machen.

Aber der Großteil der Neubauten sind mittlerweile frei finanziert und der geförderte Wohnbau geht ohnehin zurück. Und die geförderten Wohnbauten kosten teilweise mehr als die frei finanzierten.

Hergovich: Gerade deshalb müsste man hier die Mieterhöhungen stoppen und die vergangenen Mieterhöhungen zurücknehmen, wie das in anderen Bundesländern gemacht wurde, damit Wohnen weiterhin leistbar bleibt. Das schaffen Bundesländer wie die Steiermark oder das Burgenland, die weniger Finanzmittel zur Verfügung haben als Niederösterreich.

Eine Ihrer Forderungen ist, dass in jeder Gemeinde des Landes ein Bankomat sein sollte. Wie soll das finanziert werden und macht das überhaupt Sinn, weil in sehr kleinen Gemeinden die Frequenz nicht hoch sein wird?

Hergovich: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Maßnahme, um das umzudrehen, was jetzt passiert, dass wir die Regionen vernachlässigen. Zuerst hat man die Postfilialen geschlossen, und hat gesagt, das sind ja nur die Postfilialen, dann hat man die Bank geschlossen und gesagt, das sind ja nur die Bankfilialen. Dann hat man die Gerichte geschlossen und hat gesagt, das sind ja nur die Gerichte. Jetzt will man uns die Bankomaten wegnehmen. Das führt dazu, dass es immer weniger in den einzelnen Ortschaften gibt, und ich sage diese Spirale müssen wir mal brechen. Insgesamt geht es da um 100 Bankomaten. Das würde uns 2 Millionen Euro kosten und könnte mit einem Bruchteil der Gewinne unserer Landesbank finanziert werden.

Sie haben als AMS-NÖ-Chef eine gute Sozialpartnerschaft gepflegt. Was sagen Sie, dass Ihre Nachfolgerin beim AMS, Sandra Kern, aus der ÖVP kommt?

Hergovich: Persönlich schätze ich sie sehr und ich habe immer sehr gut mit ihr zusammengearbeitet. Daran wird sich nichts ändern. Aber ich finde es natürlich schade, dass der sozialpartnerschaftliche Kurs verlassen wurde. Ich bin stolz, dass in meiner Zeit als AMS-Geschäftsführer ausnahmslos alle Entscheidungen immer einstimmig beschlossen wurden. Wir hatten davon einige, wie zum Beispiel das Modellprojekt Arbeitsplatzgarantie Marienthal oder das europaweit erste Klimaschutz-Ausbildungszentrum.

Orten Sie eine getrübte Stimmung in der Sozialpartnerschaft?

Hergovich: Das müssen andere beurteilen. Aber es ist natürlich ein Unikum, weil es in der Vergangenheit immer üblich war, dass man sich auf die Person einigt, die im Hearing erstgereiht war.

NÖ-Grünen-Chefin Helga Krimser hat kritisiert, dass auch die SPÖ zu den Blockierern beim Klimaschutz gehört. Wo sehen Sie die Notwendigkeit, dass auch die SPÖ mehr tut?

Hergovich: Es ist bekannt, dass mir das Thema Klimaschutz extrem wichtig ist, sonst hätte ich auch nicht das europaweit erste Klimaschutz-Ausbildungszentrum gemeinsam mit Markus Wieser initiiert. Mir ist auch deshalb die Stärkung der Regionen so ein großes Anliegen, weil kürzere Wege auch weniger CO2-Emissionen bedeuten. Und ich habe deshalb auch vorgeschlagen, dass wir das Investitionsniveau in den öffentlichen Verkehr an das von Wien angleichen. Wien investiert viermal so viel in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und wenn wir entsprechend unsere Investitionen auf Wiener Niveau angleichen würden, dann könnten wir den öffentlichen Verkehr in Niederösterreich entsprechend attraktiver machen und hier auch im Klimaschutz extrem viel bewegen.

"Als ich in die Politik gegangen bin habe ich mir vorgenommen, dass ich mich weiterhin jeden Abend in den Spiegel schauen kann und nur Dinge tue, die ich auch verantworten kann", sagt Sven Hergovich im NÖN-Sommergespräch. Foto: Franz Gleiß

Können Sie eigentlich die Aktionen der Klima-Kleber verstehen?

Hergovich: Ich teile ihre Anliegen, aber die Art und Weise, wie sie dafür kämpfen, finde ich falsch.

Nächstes Jahr ist ein Super-Wahljahr mit EU- und Nationalratswahl. Wird Günter Sidl wieder Spitzenkandidat der SPÖ-NÖ sein?

Hergovich: Ja. Günther ist jemand, der wie kein anderer für ein sozialeres und umweltfreundliches Europa gekämpft hat. Er ist der Einzige, der all seine Termine, die vielen Termine in Brüssel, in Straßburg immer mit dem Zug absolviert und das vorbildlich lebt. Er hat meine volle Unterstützung und wird wieder als niederösterreichischer Spitzenkandidat für uns ins Rennen gehen.

Werden Sie auf der Nationalratswahl-Liste der SPÖ kandidieren?

Hergovich: Das weiß ich noch nicht.

Ist die Bundespolitik, vielleicht ein Ministeramt, grundsätzlich für Sie ein Ziel?

Hergovich: Mein Ziel ist etwas zum Positiven zu verändern. Als ich in die Politik gegangen bin habe ich mir vorgenommen, dass ich mich weiterhin jeden Abend in den Spiegel schauen kann und nur Dinge tue, die ich auch verantworten kann. Dieser Linie will ich treu bleiben, das ist mein eigentliches Ziel.