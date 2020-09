Wie zufrieden sind Sie mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung?

Johanna Mikl-Leitner: Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das Krisenmanagement sehr gut war. Alle haben zusammengeholfen und sind zusammengestanden, auch Bund und Länder. Und wir sind gut durch die Krise gekommen dank der Disziplin der Bevölkerung. Was schon zu spüren war und ist, ist, dass die Gesellschaft durch die Coronakrise in drei Gruppen gespalten worden ist: Zum ersten in die Leugner und Verschwörungstheoretiker. Die zweite Gruppe sind die Zweifler, die zwar wissen, dass Corona ein gefährliches Virus ist, aber die Maßnahmen überzogen finden. Und die dritte Gruppe, die weiß, dass man Corona ernst nehmen muss – und auch bereit für persönliche Einschränkungen ist.

Die letzte Gruppe ist die größere?

Ja, die breite Mehrheit weiß, dass die Coronapandemie gefährlich ist und es deswegen ganz klare Regulative gibt, an die man sich hält und wo man die eigene Freiheit etwas einschränken muss.

Die Opposition kritisiert, dass die Wirtschaftshilfspakete – auch im Land – zu wenig großzügig sind. Ist diese Kritik berechtigt?

Wenn man sich international umschaut, dann erkennt man, dass die Hilfspakete sehr umfassend waren und wir schnell geholfen haben – sowohl die Bundesregierung als auch die Landesregierung. Aber ja, in der Abwicklung hat es gewisse Probleme gegeben. Wenn man etwas kritisieren will, dann, dass man einen Hinweis geben hätte können, dass die Hilfspakete kommen, wir aber Zeit brauchen, um die Abwicklung richtig gut vorbereiten zu können. Aber es war eine Ausnahmesituation, und es gibt eine große Zufriedenheit in der Wirtschaft, gerade im Bereich der Kurzarbeit. Die hat sehr geholfen.

In welchen Bereichen ist noch weitere Hilfe notwendig?

Es gibt schon eine große Palette an finanzieller Unterstützungen. Was ich mir wünsche, ist, dass man den Betroffenen noch mehr an Beratung zukommen lässt und vor allem im Bereich der Kultur schneller und besser hilft. Niederösterreich hat gerade in diesem Bereich rasch, schnell, punktgenau geholfen. Beispielsweise damit, dass wir für den gesamten Kultursommer die Basisförderungen zur Gänze ausbezahlt und Künstlerstipendien eingeführt haben. Generell ist es wichtig, alles zu tun, um die Menschen zu schützen und die Existenz der Unternehmen sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sichern. Daher halte ich auch die Testungen für ganz, ganz wichtig. Vor allem jener, die jetzt aus dem Urlaub, aus dem Ausland zurückkehren.

Für wie realistisch halten Sie einen zweiten Shutdown?

Es gilt alles zu tun, einen Shutdown zu verhindern. Denn es geht um die Existenzen der Unternehmer, der Arbeitnehmer, der Familien. Deshalb braucht es klare Regulative und viel an Eigenverantwortung.

Eines dieser Regulative ist das Ampelsystem. Wie sinnvoll ist ein System, in dem bezirksweise entschieden wird, in einem Pendlerbundesland wie Niederösterreich?

Das Ampelsystem kann eine gute Empfehlung sein. Das Wichtigste ist das Contact Tracing. Wir waren da von der ersten Minute an ganz streng und konsequent. Das funktioniert perfekt. Bestes Beispiel ist der Schlachthof in Eggenburg, wo wir das Virus wirklich eingrenzen konnten. Da wäre es kontraproduktiv gewesen, im gesamten Bezirk einen Shutdown zu machen. Das Entscheidende ist: Wo ist der Verursacher, wer gehört in Quarantäne? Wir haben in dieser Ampelsystem-Expertengruppe, die die Lage und die Situation diskutiert, mit unserer Landessanitätsdirektorin eine Vertreterin dabei. Die ist äußerst kompetent, wird sich die Situation in einem Anlassfall anschauen und dann eine Empfehlung abgeben.

Welche Lehren haben Sie aus der Coronakrise gezogen?

Ich habe gerade am Höhepunkt der Krise den Zusammenhalt der Europäischen Union vermisst. Das hat man zum Beispiel bei der Schutzausrüstung gesehen. Da war sich jeder selbst der Nächste. Die Lehre ist, dass wir in gewissen Bereichen eine Eigenversorgungsgarantie brauchen – beispielsweise bei Schutzmasken und Schutzausrüstungen. Nach dem Höhepunkt der Corona-Krise hat Europa aber wieder gezeigt, was Europa imstande ist, nämlich so ein Finanzpaket zu schnüren. Das halte ich für wichtig und da braucht es für ganz Europa einen Masterplan für Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit.

Was sagen Sie zu den Plänen, dass das 1-2-3-Klimaticket schrittweise eingeführt wird – aber schon ab 2021?

Die Frau Bundesminister kennt meine Position: Einführung des 1-2-3 Tickets auf einmal. Weil das Ticket einen Mehrwert für alle bringen muss – im urbanen Raum ebenso wie im ländlichen. Das heißt, von diesem 1-2-3 Ticket muss ein Gmünder genauso profitieren wie ein Klosterneuburger. Und wenn man ein derartiges Projekt angeht, dann braucht es den intensiven Dialog zwischen Bund, Ländern und allen Verkehrsverbünden. Dann braucht es eine Klärung, was es an zusätzlicher Infrastruktur und an zusätzlichen Angeboten braucht – und wer das zahlt. Das 1-2-3-Ticket ist ein tolles Projekt, aber diese Fragen müssen vor der Einführung geklärt werden.

Ihnen wäre es lieber, das 1-2-3-Klimaticket ein Jahr später einzuführen, aber dann richtig?

Wir dürfen keine Versprechungen machen, die dann nicht eingehalten werden können. Wenn das Angebot nicht passt, die Infrastruktur nicht passt, dann wird dieses Produkt 1-2-3 Ticket nicht funktionieren. Also lieber eine gute Vorbereitung – und die Einführung des Tickets auf einmal.

Ein großes Infrastrukturprojekt ist die Waldviertelautobahn. Wie realistisch ist es, dass diese „Europaspange“ kommt?

Da sind wir gerade in der Phase „Strategische Prüfung Verkehr“, das ist jetzt einmal von den Experten zu beurteilen. Ich nehme an, dass diese Prüfung Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. Dieses Ergebnis müssen wir abwarten, bevor wir die nächsten Schritte setzen. Mir ist wichtig, dass die Menschen sicher, gut und schnell von A nach B kommen. Die Zielsetzung ist, die Mobilität der Bevölkerung zu verbessern.

Niederösterreich feiert heuer das 100-Jahr-Jubiläum. Was wird aus diesen 100 Jahren für die Geschichtsbücher bleiben?

Allein, wenn man die letzten Jahre und Jahrzehnte anschaut, hat sich unglaublich viel entwickelt. Niederösterreich hat es immer geschafft, historische Ereignisse zu nutzen. Angefangen mit dem Aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, dem Fall des Eisernen Vorhanges, dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, der EU-Erweiterung. Das waren alles historische Ereignisse, wo Niederösterreich zum richtigen Zeitpunkt vorausschauend das Richtige getan hat. Wir haben uns letztendlich aus vielen Nachteilen viele Chancen erarbeitet. Und wir haben noch viel vor.

Niederösterreich in 100 Jahren?

Wird eine starke Region in Europa sein. Wir sind international vernetzt, um die Kontakte für Niederösterreich nutzen zu können – vor allem im gesamten Bereich der Technologie und Wissenschaft. Da wird auch das Haus der Digitalisierung eine wesentliche Rolle spielen, als internationale Drehscheibe von Wissenschaft und Forschung. Denn wer in Zukunft bestehen will, muss auf alle Fälle in Wissenschaft und Forschung investieren – und das tun wir. Aber natürlich wird Niederösterreich in 100 Jahren auch international ein viel beachtetes Land von Kunst und Kultur sein.

Johanna Mikl-Leitner zum Jahr 2024: „Brüssel wird noch staunen, was wir in St. Pölten machen werden."

Eine Jahrhundertchance wäre St. Pölten als Europäische Kulturhauptstadt 2024 gewesen. Wie weit wirft es Niederösterreich zurück, dass daraus nichts wurde?

Brüssel wird noch staunen, was wir in St. Pölten im Jahr 2024 im Rahmen der Kulturhauptstadt Niederösterreichs machen werden. Wir haben festgehalten an den Leitprojekten unserer Bewerbung. Ich freue mich, dass weiterhin die gesamte Bevölkerung hinter diesem Projekt steht und dass viele mitmachen. Wir merken, dass wirklich ein Ruck durch St. Pölten und die Kunstszene Niederösterreichs geht. Wir werden ein tolles Programm machen und dafür sorgen, dass St. Pölten international im Fokus steht.

Das Miteinander ist Ihnen ein großes Anliegen. Die Opposition sagt aber, dass es das Miteinander nur gibt, wenn es der ÖVP nutzt.

Es ist ein Merkmal der Opposition, dass sie meist gegen etwas ist. Aber man kann überall in Niederösterreich nachvollziehen, dass wir die Zusammenarbeit suchen. Wir sehen das nicht nur in der Regierung, wo es ein ganz klares Programm gibt, wir sehen das auch im Landtag, wie fast alles einstimmig beschlossen wird. Die Fakten zeigen ein anderes Bild. Es ist immer jeder eingeladen, die besten Ideen für Niederösterreich zu bringen.

Aktuell kritisiert die Opposition, dass Ihr Büroleiter in den Aufsichtsrat des Flughafens Wien bestellt wurde. Verstehen Sie die Kritik?

Nein. Er ist ein sehr versierter, kompetenter Jurist. Ich bin fest davon überzeugt, dass er die Interessen Niederösterreichs dort gut vertreten wird.

Der Flugverkehr erlebt die schwerste Krise seit Jahrzehnten. Wie sinnvoll ist es, an den Ausbauplänen des Flughafens Wien-Schwechat dennoch festzuhalten?

Derzeit liegen die Passagierzahlen nur bei einem Viertel des Vorjahres, und wir haben über 6.000 Mitarbeiter am Flughafen in Kurzarbeit. Das zeigt das dramatische Bild, in welcher schwierigen Situation der Flughafen ist. Aber wir sind optimistisch, dass es nächstes Jahr ein Mittel geben wird, um diese Pandemie zu besiegen. Und dann bin ich zuversichtlich, dass es mit dem Flughafen gut weiter geht und wir den Ausbau benötigen.

Was halten Sie von einer Impfpflicht?

Generell halte ich es für klug, sich mit einer Impfung zu schützen. Ich denke an Masern, Röteln, Grippe. Aber mit einem neuen Impfstoff, wie etwa gegen Corona, bin ich vorsichtig, weil erst in einigen Jahren abzuschätzen ist, welche negativen Folgewirkungen damit verbunden sein könnten. Daher setze ich auf Freiwilligkeit.