Das 1-2-3-Klimaticket ist eines der Leuchtturm-Projekte der türkis-grünen Bundesregierung. Das Prinzip ist einfach: Um 365 Euro gibt es ein Jahres-Öffi-Ticket für ein Bundesland, um 730 Euro für zwei Bundesländer und um 1.095 Euro für ganz Österreich. "Das Klimaticket ist ein tolles Projekt, aber es müssen noch viele Fragen vor der Einführung geklärt werden", betont Mikl-Leitner: "Das Ticket muss einen Mehrwert für alle bringen – im urbanen Raum ebenso wie im ländlichen."

Erich Marschik Johanna Mikl-Leitner zum Jahr 2024: „Brüssel wird noch staunen, was wir in St. Pölten machen werden.“

Diesen Nutzen sieht Mikl-Leitner nur, wenn das Klimaticket bereits ab der Einführung in allen drei Varianten gilt. Die Einführung eines "halben" Tickets mit Anfang 2021 hält sie für einen Fehler, zumal grundlegende Fragen noch nicht geklärt seien. So sei die Finanzierung ebenso noch unklar, wie die Klärung der Fragen, was an zusätzlicher Infrastruktur und Öffi-Angeboten notwendig sei: "Wenn man ein derartiges Projekt angeht, dann braucht es den intensiven Dialog zwischen Bund, Ländern und allen Verkehrsverbünden".

Auf die Frage, ob eine spätere, aber gut vorbereitete Einführung einem Start im nächsten Jahr vorzuziehen sei, antwortet sie: "Wir dürfen keine Versprechungen machen, die dann nicht eingehalten werden können. Wenn das Angebot nicht passt, die Infrastruktur nicht passt, dann wird dieses Produkt 1-2-3 Ticket nicht funktionieren. Also lieber eine gute Vorbereitung – und die Einführung des Tickets auf einmal."

