Mikl-Leitner: „Ich habe die Freude an der Politik nie verloren“

NÖN: Die jüngste NÖN-Umfrage im Sommer zeigt, dass das Vertrauen in die Landespolitik in den vergangenen Monaten sehr stark geschwunden ist. Sie haben auch Platz 1 im Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger verloren. Wie erklären Sie sich diesen Vertrauensverlust?

Johanna Mikl-Leitner: Der schmutzigste Landtags-Wahlkampf aller Zeiten und die extrem schwierige Regierungsbildung, wo sich die SPÖ einer Zusammenarbeit verweigert hat, haben Spuren im Land hinterlassen. Jetzt geht es darum, das Vertrauen wieder aufzubauen und die Anliegen und Sorgen der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.

Mit welchen Themen wollen Sie das Vertrauen zurückgewinnen?

Mikl-Leitner: Wir haben uns vorgenommen, ganz klare Maßnahmen zu setzen, die auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen und vor allem die soziale Absicherung stärken. Konkrete Maßnahmen, wie eben den Wohn- und Heizkostenzuschuss, für den wir 85 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Oder das Schulstartgeld, das seit Mitte August beantragt werden kann, um den Schulstart zu erleichtern. Oder die Abschaffung der GIS-Landesabgabe. Das sind ganz konkrete Maßnahmen, die auch direkt bei den niederösterreichischen Landsleuten ankommen und dafür sorgen, dass mehr Geld im Börsl bleibt.

Das große Thema ist eben nach wie vor die Teuerung. Verstehen Sie die oftmals geäußerte Kritik, dass die Politik noch zu wenig dagegen macht?

Mikl-Leitner: Im europäischen Vergleich hat es in Österreich sehr viel an finanzieller Unterstützung gegeben. Aber wir müssen die Situation weiterhin beobachten und dorthin schauen, wo die Teuerung besonders zu schaffen macht. Das ist sicherlich beim Thema Wohnen, sowohl wenn es um Eigentum geht als auch um Mieten. Hier werden wir ganz konkrete Maßnahmen setzen und einen Wohnkostenzuschuss auf den Weg bringen, von dem vor allem das untere Einkommens- Drittel profitieren wird. Und natürlich arbeiten wir auch an einer neuen Wohnbauförderung, bei der es darum geht, leistbare Mieten im geförderten Wohnbau zu schaffen und das Schaffen von Eigentum auf neue Beine zu stellen.

„Es ist eine professionelle, fachlich, sachliche Zusammenarbeit mit der FPÖ“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Der Plan, dass das Land die Haftung für Wohnbaukredite teilweise übernimmt und damit den Bau von Eigenheim finanzierbarer macht, ist nicht aufgegangen. Da hat die Finanzmarktaufsicht (FMA) nicht mitgespielt. Ist das letzte Wort gesprochen?

Mikl-Leitner: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich werde weiterhin darauf drängen, dass die FMA in ihren Richtlinien überhaupt nicht berücksichtigt, dass das Einkommen der Kreditnehmer im Laufe der Jahre steigt. Da braucht es mehr an Flexibilität.

Niederösterreich steht vor großen Herausforderungen - und es wurde über Gender-Sternchen und die Frage, was normal ist, diskutiert. Wollten Sie diese Diskussionen oder sind sie Ihnen passiert?

Mikl-Leitner: Die Begriffsdebatte mögen Persönlichkeiten wie der Herr Bundespräsident oder der Vizekanzler führen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass mich stört, wenn sich Politik mit Randthemen wie eben der Gender-Debatte, 100 km/h auf der Autobahn oder Freigabe von Cannabis beschäftigt und sich nicht um die tatsächlichen Anliegen und Sorgen der Bevölkerung kümmert. Ich habe auch ganz klar gesagt, dass es ich mich stört, dass vor allem der linke und der rechte Rand immer lauter werden und die breite Mitte der Bevölkerung sich nicht mehr gehört und nicht mehr verstanden fühlt. Ich will und werde eine starke Stimme für die breite Mehrheit der Bevölkerung bleiben.

Aber wäre "die breite Mitte" nicht der bessere Ausdruck gewesen als die "normal denkenden Menschen"?

Mikl-Leitner: Mir geht es überhaupt nicht um die Begriffsdebatte, mir geht es hier um die Anliegen der Bevölkerung. Aber das ist tatsächlich eine völlige Entgleisung, als faschistisch bezeichnet zu werden, wenn man die normaldenkenden Menschen gegen die radikalen linken und rechten Ränder benennt. Das Wort „normal„ lass ich mir nicht verbieten und auch nicht ins Faschisten-Eck stellen. Wo kommen wir denn da hin?

Sie haben ein forderndes Jahr, obwohl es erst gut zur Hälfte vorbei ist, hinter Ihnen - mit Verlusten bei der Wahl, schwierigen und gescheiterten Verhandlungen mit der SPÖ, dann Verhandlungen mit FPÖ und die Kritik danach. Hat Ihnen Politik schon mal mehr Spaß gemacht als heuer?

Mikl-Leitner: Mein Politikverständnis war und ist es, gerade auch bei Gegenwind, die Verantwortung zu tragen, das habe ich meiner bisherigen Laufbahn auf Bundes- und Landesebene schon oft unter Beweis gestellt. Ich habe die Freude an der Politik nie verloren, sondern ich habe eine unglaublich große Freude, Niederösterreich zu gestalten. Mein Ziel ist, Niederösterreich zum Vorbildland mit Hausverstand zu machen, zu einer starken Region in Europa, gerade in jenen Bereichen, wo wir das noch nicht sind. Das heißt, meine Energie, meine ganze Kraft gehört Niederösterreich.

Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Am schwarz-blauen Regierungsprogramm gab es viel Kritik - auch, weil es teilweise ziemlich unverbindlich ist und manches nach „heißer Luft“ klingt. Was sind für Sie die drei wesentlichsten Punkte, die in den nächsten fünf Jahren für Niederösterreich umgesetzt werden sollen?

Mikl-Leitner: Wir haben uns ein Arbeitsprogramm gegeben mit über 200 Punkten. Da sind sehr viele wichtige Punkte dabei. Vor allem das Thema Wohnen - die große Herausforderung für die Politik ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit junge Menschen sich auch weiterhin ein Haus oder eine Wohnung schaffen können. Die beiden anderen wichtigsten Punkte sind die Ausbau der Energieunabhängigkeit unseres Bundeslandesund das Thema Kinderbetreuung, wo wir ja gerade in der Umsetzung einer groß angelegten Offensive sind.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit in der Praxis, in der täglichen Regierungsarbeit mit der FPÖ?

Mikl-Leitner: Es ist eine professionelle, fachlich, sachliche Zusammenarbeit.

Trotz der Zusammenarbeit in Niederösterreich, kritisiert die niederösterreichische FPÖ oft VP-Vertreter im Bund. Was passiert, wenn der im nächsten Superwahljahr - mit EU-Wahl und Nationalratswahl - noch rauer wird?

Mikl-Leitner: Derzeit gibt es eine professionelle Zusammenarbeit. Wie sich die FPÖ im Zuge der Nationalratswahl verhalten wird, kann ich nicht sagen.

Niederösterreich hat sich einen Klima-Fahrplan gegeben, der vorsieht, dass 2030 jedes fünfte Auto ein E-Auto sein wird und die CO2-Emmissionen im Vergleich zu 2020 um 30 Prozent reduziert werden. Was muss passieren, dass sich das noch ausgeht?

Mikl-Leitner: Niederösterreich ist bei alternativen Energien gut aufgestellt, wenn man bedenkt, dass Niederösterreich über 50 Prozent der Sonnen- und Windenergie von ganz Österreich produziert. Wir haben uns da zum Ziel gesetzt haben, Windenergie zu verdreifachen und Sonnenenergie zu verzehnfachen. Entscheidend ist, dass natürlich auch die Leitungen weiter ausgebaut werden. Es werden deshalb im nächsten Jahr über 600 Millionen Euro in den Leitungsausbau investiert. Aber klar ist auch: Klimaschutz, Wirtschaftswachstum und den Wohlstand der Bevölkerung dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen. Eine Klimapolitik auf den Rücken der Pendler und Wirtschaftstreibenden, wie das die radikalen Klimakleber fordern, werde ich nicht unterstützen.

Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Bund, Länder und Gemeinden verhandeln derzeit den nächsten Finanzausgleich - also die Aufteilung der Steuern, die der Bund in Vertretung von Ländern und Gemeinden einhebt. Woran spießt es sich?

Mikl-Leitner: Die Finanzausgleichsverhandlungen befinden sich im Finale. Klar ist, dass wir eine Fortschreibung des Finanzausgleiches nicht zustimmen werden. Warum? Weil die Länder und vor allem auch die Gemeinden in den letzten Jahren mehr Aufgaben übernommen haben, und mehr Aufgaben bringen natürlich auch mehr Ausgaben, die abgedeckt werden müssen. Es geht hier in erster Linie um mehr Aufwendungen im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich und in der Elementarpädagogik. Es geht nicht darum, dem Bund Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern es geht darum, diese Mehraufwendungen abzudecken und die Daseinsvorsorge auch abzusichern. Ich hoffe sehr, dass es zu einem positiven Abschluss kommt.

In der Causa Riedl haben Sie sehr schnell klare Worte gefunden und von einer "sehr, sehr schiefen Optik" gesprochen. Erwarten Sie von ihm noch weitere Konsequenzen?

Mikl-Leitner: Die Überprüfung seitens der Bezirkshauptmannschaft und seitens des Gemeindereferates, wo alle Grundstückskäufe und -verkäufe der letzten 15 Jahre überprüft werden. Das gilt es abzuwarten. Was mir wichtig ist, ist, dass jetzt nicht alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vorverurteilt werden. Denn wir wissen, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Niederösterreich, egal welcher politischen Partei sie angehören, wirklich gute Arbeit leisten. Die Gesellschaft und die Demokratie braucht Männer und Frauen, die sich einbringen und Verantwortung in den Vereinen und auch in den Gemeinden übernehmen.

Damit es gar nicht erst soweit kommen kann, könnte man den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ja die Raumordnungskompetenz wegnehmen. Die ÖVP ist dagegen. Warum?

Mikl-Leitner: Ich denke, dass die Raumordnung sehr gut geregelt ist, nicht nur in Niederösterreich, sondern in ganz Österreich, wo vor allem die Raumordnungskompetenz bei den Ländern liegt und im Rahmen dieser Raumordnungs-Richtlinien dann die Gemeinden darüber entscheiden, wie entwickelt sich ihre Gemeinde, wo entsteht was? Weil sie eben ganz nah dran sind und am besten Wissen, wo soll etwas entstehen, wo soll ein Schulcampus entstehen, wo sollen Wohngebiete entstehen, wo soll ein Gewerbegebiet oder Industriegebiet entstehen.

Also es ist nicht so, dass jede Bürgermeisterin und jeder Bürgermeister sowieso tun und lassen kann, was er oder sie will?

Mikl-Leitner: Es gibt einen ganz klaren Rahmen und innerhalb dieses Rahmens haben sich die Gemeinden zu bewegen. Das wird dann auch direkt in der Fachabteilung beim Land bestätigt oder abgelehnt.

Finanzminister Magnus Brunner hat im NÖN-Interview gesagt, dass er sich auch mehr Steuerautonomie der Länder vorstellen kann. Wären Sie dafür, beispielsweise bei der motorbezogenen Versicherungssteuer oder der Grundsteuer?

Mikl-Leitner: Es geht generell immer wieder um die Frage, welche Ebene welche Aufgaben am effizientesten lösen kann. Das ist meines Erachtens die zentrale Frage. Was ich auf alle Fälle während der Finanzausgleichsverhandlungen gelöst haben will, ist die Frage des Kassenärztemangels im ländlichen Bereich. Wir müssen einerseits den Numerus-Clausus-Flüchtlinge aus Deutschland einen Riegel vorschieben, von denen zwei Drittel Österreich nach der Ausbildung sofort wieder verlassen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Kassenstellen im ländlichen Raum wieder besetzt werden. Da wäre mein Vorschlag, dass man nach dem Modell des Klima-Bonus vorgeht. Das heißt, je weiter eine Kassenstelle entfernt ist vom urbanen Raum umso höher die Kassentarife. Das erhöht die Attraktivität hier eine Kassenpraxis, eine Kassenarztstelle zu übernehmen. Oder auch die Möglichkeit, dass die Gebietskrankenkasse bei einer bei einer Kassenstelle, wo Bedarf ist, bis zu 100.000 Euro zuzahlt und fördert. Ich denke, das könnte ein Modell sein, das Arzt im ländlichen Bereich zu sein attraktiver macht.

Bundeskanzler Karl Nehammer schließt eine Koalition mit Herbert Kickl aus. Können Sie das verstehen?

Mikl-Leitner: Ich glaube, es kennt jeder mein Verhältnis zum Herrn Bundeskanzler Karl Nehammer. Ich vertraue ihm, was seine Arbeit betrifft, und vertraue ihm natürlich auch in seiner Einschätzung.

Weniger gefallen wird Ihnen aber, dass die Bundesregierung seit Monaten in einem völligen Stillstand verharrt. Was muss auf jeden Fall noch vor der Wahl erledigt werden?

Mikl-Leitner: Das Thema Wohnbau ist ein zentrales Thema. Aber generell gibt es noch viel zu tun, vor allem wenn es um die Lebensqualität und den Wohlstand der Menschen, aber auch um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft geht. Es braucht auf alle Fälle ganz klare Maßnahmen. Im Dezember wurde der Energiekosten-Zuschuss 2 verkündet, aber bis jetzt fehlen die Richtlinien, so kommt auch kein Geld bei den Betrieben an. Das bringt viele in Schwierigkeiten, sowohl die Klein- und Mittelbetriebe, aber auch die großen Betriebe, die exportorientiert sind und sich mit Unternehmen messen müssen, die mit viel billigerer Energie produzieren können. Es braucht es diesen Energiekosten-Zuschuss so rasch als möglich. Und dann geht es natürlich auch um die Finanzierung des Gesundheitssystems.

Das sagt die Landeshauptfrau ...

... über ihre Forderung von härteren Strafen für Klimakleber:

Mikl-Leitner: Die Klima-Chaoten haben sich Montagfrüh erstmals in St. Pölten festgeklebt. Sie blockieren ihre Mitmenschen am Weg zur Arbeit, sie behindern Eltern, die ihre Kinder in die Kinderbetreuung bringen wollen oder im schlimmsten Fall auch Einsatzkräfte, die dabei sind Menschenleben zu retten. Es braucht endlich härtere Strafen gegen diese Chaoten. Justizministerin Zadić ist gefordert, hinzuschauen und zu handeln.

... über das Superwahljahr 2024 mit EU-Wahl und Nationalratswahl:

Mikl-Leitner: Beide Wahlen stellen Herausforderungen dar, bei denen es auch um Richtungsentscheidungen geht. Bei der Nationalratswahl geht es darum, vor allem die breite Mitte der Gesellschaft und deren Anliegen zu stärken und nicht den Schreihälsen von Links und Rechts das Feld zu überlassen. Auch bei der EU-Wahl geht es um eine Richtungswahl, weil es eine EU braucht, die sich wieder um ihre Kernaufgaben kümmert, nämlich um Friede, Freiheit und um die Wettbewerbssicherheit – und keine Union der Gebote und Verbote, die sich als kontinentale, grüne Mega-NGO versteht.

WORDRAP

Mit welchem Nicht-Parteikollegen oder -kollegin arbeiten Sie am besten zusammen?

Matthias Stadler

Das wichtigste Ziel für Sie für die kommenden fünf Jahre in der Legislaturperiode?

Niederösterreich zum Vorbildland mit Hausverstand zu machen.

Was schätzen Sie an Niederösterreich ganz besonders?

Die Vielfalt und die Menschen.