NÖN: Nach wie vor dominiert Corona unsere Gesellschaft. Was braucht es, um die Pandemie nachhaltig zu bekämpfen?

Johanna Mikl-Leitner: Wir können stolz darauf sein, wie wir in Niederösterreich gemeinsam durch diese Pandemie gekommen sind, vor allem was die Teststrategie und die Schutzimpfung betrifft. Die Aufgabe ist jetzt, alles zu tun, damit sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen. Denn jeder, der sich impfen lässt, schützt sich selbst, schützt andere und schützt uns alle vor neuen Einschränkungen. Aktuell haben wir dafür in Niederösterreich auch sechs Impfbusse im Einsatz. Damit versuchen wir, die Schutzimpfung noch näher zu den Menschen zu bringen – in unseren Gemeinden und dort, wo es Veranstaltungen gibt.

Niederösterreich ist mit einer Impfpflicht für alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesdienst ab 1. September vorgeprescht. Wie viele Personen betrifft das jetzt zum Start?

Wir reden von etwa 3.500 Neuaufnahmen im Jahr – bei etwa ebensovielen Abgängen –, sei es in den Spitälern, Pflegeheimen, Kindergärten, Schulen bis hin zur Verwaltung.

Ist für Sie auch eine Ausdehnung auf weitere Bereiche denkbar?

Diese Impfverpflichtung betrifft alle Neuaufnahmen in allen Bereichen des Landesdiensts. Im Gesundheitsbereich gibt es ja jetzt schon Impfverpflichtungen in gewissen Stationen. Warum ist uns das für neue Landesbedienstete so wichtig: Zum Ersten wollen wir die Mitarbeiter selbst schützen. Zum Zweiten wollen wir auch die Funktionstüchtigkeit des Landesdienstes gewährleisten. Und zum Dritten wollen wir auch ein Vorbild sein. Wir haben eine große Verpflichtung, jene zu schützen, mit denen wir in permanentem Kontakt sind, sei es im Kindergarten, in der Schule oder im direkten Bürgerkontakt auf den Bezirkshauptmannschaften, im Straßendienst, was auch immer. Wichtig ist mir das Einvernehmen mit der Personalvertretung gewesen – und das ist vorhanden.

Die Impfdebatte ist ein Beispiel für die fortschreitende Spaltung der Gesellschaft. Fürchten Sie um das von Ihnen propagierte Miteinander in Niederösterreich?

Unsere Aufgabe ist es, Überzeugungsarbeit zu leisten, warum die Schutzimpfung so wichtig ist. Es ist unsere Aufgabe, genau hinzuschauen, wie die Entwicklung bei den schwer Erkrankten, sprich in den Spitälern ist. Denn das Entscheidende ist, die gesundheitliche Versorgung garantieren zu können.

Braucht es ein Umdenken bei der Bewertung der Corona-Lage?

Man darf nicht ausschließlich auf die Ansteckungszahlen blicken. Entscheidend sind die Kapazitäten in den Spitälern. Das haben wir schon vor Monaten gesagt.

Schließen Sie aus, dass es erneut einen Lockdown geben wird?

Wir werden alles tun, dass es zu keinem Lockdown kommt. Dazu kann jede und jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag leisten.

In der Verkehrspolitik ist Leonore Gewessler von den Grünen vorgeprescht – mit dem Start des 1-2-3-Klimatickets am Nationalfeiertag ohne Einigung mit dem VOR. Warum steht da Niederösterreich noch auf der Bremse?

Jeder der Beteiligten, sowohl auf Bundesebene als auch seitens des Verkehrsverbundes Ostregion (VOR), weiß, dass es eine sehr gute Chance auf eine Einigung gibt. Damit könnte das Ticket bis Dezember in Kraft treten. Aber mit der Ostregion wird es nur dann eine Lösung geben, wenn es eine nachhaltige, langfristige und vor allem auch eine finanzielle Lösung gibt, die auf starken Beinen steht.

Geht es nur um die Finanzierung oder um das Gesamtpaket?

Die Menschen erwarten sich ja nicht nur einen günstigen Preis, sondern auch die Verfügbarkeit der öffentlichen Verkehrsmittel. Das gilt es, genau festzulegen. Was nützt es, wenn ich im Bereich der Langstrecken eine Verfügbarkeit habe, aber im Bereich der Kurzstrecken nicht? Das hilft weder den Menschen in Niederösterreich noch der Umwelt.

Die Ministerin lässt einige wichtige Straßenprojekte in Niederösterreich evaluieren. Gibt es für Sie den Spielraum, Projekte nicht wie geplant umzusetzen?

Ich erwarte nicht mehr und nicht weniger als dass das, was versprochen und im Nationalrat beschlossen worden ist, auch umgesetzt wird. Um die Menschen wirklich vom Verkehrsstrom entlasten zu können und die Lebensqualität zu steigern und vor allem um eine wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen möglich zu machen. Wir sind immer gern gesprächsbereit, aber klar ist, dass es notwendige Verkehrsachsen gibt und dass wir da an einer raschen Umsetzung interessiert sind.

Wie ist Ihr Verhältnis zu Ministerin Leonore Gewessler?

Wir haben eine gute Gesprächsbasis. Ich wünsche mir aber mehr den Blickwinkel darauf, dass ländliche Regionen andere Voraussetzungen haben als Großstädte und natürlich auch Verkehrsachsen brauchen, um sich entwickeln zu können. Vor allem auch, um regionale Arbeitsplätze möglich zu machen und die Menschen in den Regionen halten können. Dann haben wir auch einen geringeren CO 2 -Fußabdruck.

Niederösterreich ist bei den Arbeitslosenzahlen wieder unter dem Niveau vor der Krise 2019, der Arbeitskräftemangel wird aber immer größer. Wie wollen Sie hier gegensteuern?

Entscheidend ist, die Menschen zu überzeugen, sich dort weiterzubilden, wo der Zug der Zeit hingeht. Ich würde ein Mädchen dazu ermutigen, beispielsweise eine Mechatronik-Lehre zu machen. Grundsätzlich ist eine gute Ausbildung die beste Voraussetzung, um Beschäftigung zu halten oder zu bekommen.

Braucht es im Hinblick auf den Arbeitskräftemangel die von der Regierung geplante Veränderung des Arbeitslosengeldes?

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Fleißigen und Tüchtigen nicht die Dummen sein dürfen und dass man an der Schraube des Arbeitslosengeldes drehen kann – und dieses im Laufe der Zeit degressiv zu gestalten.

In der türkis-grünen Koalition war die Stimmung in den letzten Wochen nicht immer friktionsfrei. Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Regierung?

Wenn ich so auf das Bild der Bundesregierung blicke, dann würde ich mir auch etwas mehr Miteinander wünschen. So, wie wir das in Niederösterreich leben. Dieses Miteinander findet sich ja im Regierungsprogramm, und ich wünsche mir, dass man sich jetzt darauf konzentriert, dieses Regierungsprogramm weiter umzusetzen.

Sehen Sie nur die Grünen in der Pflicht, oder auch Ihre ÖVP?

Entscheidend ist, dass das, worauf man sich geeinigt hat, umgesetzt wird. Dazu braucht es beide.

Wird die Koalition halten?

Gerade in so bewegten Zeiten wie diesen sollte man sich nicht von Spekulationen über Neuwahlen irritieren lassen, sondern darauf, was man zu tun hat.

Besser funktioniert die Zusammenarbeit in Niederösterreich ...

99 Prozent der Regierungsbeschlüsse sind einstimmig. Das ist die beste Bestätigung dafür.

Nun hat FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl im Herbst ein Gerichtsverfahren zur Causa Drasenhofen anhängig. Muss er Konsequenzen ziehen, wenn er verurteilt wird?

Auch mit ihm funktioniert die Zusammenarbeit, auch wenn ich nicht jede seiner Aussagen teile. Die Bevölkerung hat so gewählt, dass die FPÖ einen Sitz in der Regierung hat. Wer das Mandat innehat, ist die Entscheidung der jeweiligen Partei.

In Niederösterreich wird 2023 der Landtag neu gewählt. Wo liegen die Schwerpunkte bis dahin?

Wir haben uns darauf verständigt, dass wir parteiübergreifend an einer Landesstrategie 2030 arbeiten, um gemeinsame Antworten auf die künftigen Herausforderungen zu geben.

Was werden die zentralen Punkte dieser Strategie sein?

Der Prozess des Dialoges beginnt jetzt im Herbst. Nächsten Sommer werden wir die Strategie gemeinsam präsentieren. Zu den Inhalten zählen die Lehren aus der Pandemie, die Digitalisierung in allen Bereichen und die Regionalisierung in der Globalisierung. Wir müssen in gewissen Bereichen wie Medizin und Pharmaprodukten unabhängiger werden. Weitere Schwerpunkte sind der ökologische Transformationsprozess der Wirtschaft und die Beibehaltung unserer Innovationskraft im Bereich Forschung und Entwicklung.

Der Pfad für ein ausgeglichenes Landes-Budget musste heuer aufgrund von Corona verlassen werden. Wann wollen Sie nun ein Nulldefizit anstreben?

Dabei geht es allen Regionen und EU-Mitgliedsstaaten gleich. Wir haben die Meinung der Wirtschaftsforscher geteilt, die gesagt haben: „Investieren, investieren, investieren, damit die Wirtschaft nicht weiter abdriftet.“ Es zeigt sich schon jetzt, dass das die richtige Strategie war, um nach der Krise den Aufschwung zu erzielen. Sobald es mit dem Wirtschaftswachstum wieder möglich ist, mit zusätzlichen Einnahmen das Budgetdefizit abzudecken, werden wir wieder die Richtung einschlagen, ein Nulldefizit zu erreichen.