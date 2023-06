Schleritzko: „Wir haben nicht zu viel gespart“

NÖN: Sie haben in der Vorwoche den Rechnungsabschluss 2022 präsentiert. Mit einem Budgetüberschuss des Landes von 94 Mio. Euro. Veranschlagt war ein Minus von 530 Millionen. Hat Niederösterreich in der Krise zu viel gespart?

Ludwig Schleritzko: Nein, natürlich nicht. Wir haben in der Krise nötige Maßnahmen ergriffen und so wie der Bund große Hilfspakete geschnürt. Ich denke hier an den blau-gelben Strompreisrabatt mit einem Gesamtvolumen für die Jahre 2022 und 2023 in Höhe von 210 Mio. Euro, oder an Heizkostenzuschuss, Wohnbeihilfe, Pendlerhilfe oder Schulstartgeld. Auch andere Bundesländer haben einen Budgetüberschuss erzielt.

Was sind die Gründe für das gute Ergebnis?

Schleritzko: Wir haben mit einem Wirtschaftswachstum von 4,2 Prozent geplant, geworden sind es 4,9 Prozent. Die Wirtschaft ist also gut gelaufen, die Beschäftigung ist gut gelaufen – viel besser als geplant. Und wir sehen noch immer Nachholeffekte von Covid im Konsum. Das führte wiederum zu höheren Steuereinnahmen.

Kann somit das für 2021 geplante Nulldefizit demnächst wieder angestrebt werden?

Schleritzko: Wir gehen nicht davon aus, dass die wirtschaftliche Entwicklung so weitergeht, und rechnen damit, dass es den einen oder anderen Einbruch geben könnte. Wir werden natürlich einen erneuten Konsolidierungspfad einschlagen, aber auch alles unternehmen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Wir streben ein Nulldefizit mit Ablaufen der aktuellen Legislaturperiode an (Anm.: 2028).

Mit den Ressortverschiebungen der neuen Landesregierung haben Sie das von Ihnen leidenschaftlich geführte Straßenbau-Ressort abgeben müssen. Wie sehr schmerzt das?

Schleritzko: Ja, das ist mir natürlich schwergefallen, alles andere wäre gelogen. Ich habe mich in den sechs Jahren, in denen ich den Straßenbau verantworten durfte, sehr stark in die Themen eingearbeitet und großen Gefallen daran gefunden. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen Korpsgeist, eine Kameradschaft. Ich habe mich wirklich aufgenommen gefühlt in dieser Gemeinschaft.

Landesrat Ludwig Schleritzko im Gespräch mit den NÖN-Chefredakteure Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger. Foto: Marlena Schilling

Dafür verantworten Sie jetzt das Mega-Ressort der Landesgesundheitsagentur. Dort hat der Rechnungshof kritisiert, dass die Personalkosten im Verwaltungsbereich um 20 Prozent gestiegen sind. Wie werden Sie darauf reagieren?

Schleritzko: Man muss dieses Feedback des Landesrechnungshofes sehr ernst nehmen und die Vorgaben darin arbeiten wir auch ab. Aber wir müssen auch die Kritik der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Anm.: Personalstand 28.000) in den Regionen an der Zentrale der LGA ernst nehmen. Das tun wir auch. Die LGA ist eine neue Struktur, neue Strukturen schaffen immer eine gewisse Unruhe. Dabei muss man viel erklären und viel kommunizieren. Ich glaube, dass die Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen ist. Das muss ausgebaut werden. Ich bin aber sicher, dass es eine zukunftsweisende Entscheidung gewesen ist, Pflege und Gesundheit unter einem Dach zusammenzubringen. Denn wir haben Regionen, die massiv mit Überalterung kämpfen. Darauf müssen und werden wir reagieren.

Andererseits hört man aus vielen Spitälern einen Aufschrei, weil die Personalsituation so eng sei. Gibt es Aussicht auf Entspannung?

Schleritzko: Ich bin gerade in den Landeskliniken unterwegs und habe bis Ende Juni alle Standorte besucht. Personal ist überall ein Thema. Die bevorstehende Pensionierungswelle der Babyboomer und die hohe Teilzeitquote in den Kliniken sind dabei Herausforderungen. In der Pflege liegt die Teilzeitquote bei fast 60 Prozent. Der Trend wird nicht abreißen. Trotz des guten Recruitings können wir nicht alle Lücken schließen. Einer der Kritikpunkte war die Dienstplan-Stabilität. Also arbeiten, wenn man eingeteilt ist und man nicht kurzfristig einspringen muss. Daran müssen wir genauso arbeiten wie an der Kommunikation. Wenn wir jungen Menschen nur erzählen, was alles schlecht an dem Job ist, werden sie es sich genau überlegen, diesen Beruf zu wählen.

Welche Pläne gibt es für die Weiterentwicklung der 27 Kliniken-Standorte selbst? Wird es weitere Schwerpunkt-Krankenhäuser geben?

Schleritzko: Da sind wir sicher noch in der Findungsphase. Es gibt jedenfalls ein politisches Bekenntnis zu allen Standorten. Ich tausche mich aktuell mit den kollegialen Führungen und den Vertreterinnen und Vertretern der Belegschaft in den Häusern sehr intensiv aus, bin aber noch nicht am Ende des Prozesses.

Ende Mai sind bei einem Brand im Landesklinikum Mödling drei Menschen ums Leben gekommen. Welche Lehren ziehen Sie daraus, um das in Zukunft zu verhindern?

Schleritzko: Ich denke, so ein Vorfall lässt sich per se nicht verhindern. Das Brandrisiko, wenn jemand raucht, wird man nie ausschließen können. Wir werden den Unfallhergang genau analysieren und unsere Lehren daraus ziehen. Die Abstimmung zwischen allen Einsatzorganisationen ist gut gelaufen, falls es da Verbesserungspotential gibt, wird man daran arbeiten.

Ludwig Schleritzko zum Brand mit den drei Toten im Krankenhaus Mödling: "Ich denke, so ein Vorfall lässt sich per se nicht verhindern." Foto: Marlena Schilling