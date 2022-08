Schnabl zur Teuerung: „Es fehlt ein aktives Gegensteuern“

Werbung

NÖN: Vor einem Jahr war die SPÖ laut Umfragen bundesweit abgeschlagen Zweiter, SPÖ-Chefin Rendi-Wagner war nach nur 75-Prozent-Zustimmung am Parteitag angezählt. Jetzt hat die SPÖ die Nase vorne. Ist sie Gewinner der Krise?

Franz Schnabl: Die Spielregel, die Michael Häupl einmal flapsig formuliert hat „Diskutiert wird im Wohnzimmer und nicht am Balkon“ hat sich durchgesetzt. Zudem sind wir mit den Themen und unserer grundsätzlichen Haltung am Punkt. Wir hatten bei einer Präsidiumsklausur heuer am 4. Jänner in Krems schon den Schwerpunkt „aktive Rolle des Staates und des Landes“, um die schon seit Herbst stark gestiegene Inflation zu bekämpfen. Jetzt ist noch der Krieg hinzugekommen. Das beweist, dass wir nicht als der Gewinner der Krise auf den Zug aufgesprungen sind, sondern schon immer die richtigen Fragen gestellt haben.

Aber sind viele Forderungen nicht populistisch. Wer soll die Maßnahmen finanzieren?

Gegenfrage: Ist eine Forderung, die das Leben weiterhin leistbar erhält, populistisch oder schlicht und ergreifend eine Notwendigkeit im Interesse aller? Wir wollen, dass das Leben für alle leistbar bleibt, und daher muss ich strikt zurückweisen, dass das populistisch ist. Im Vergleich zu fast allen anderen Parteien kritisieren wir nicht nur, sondern machen auch konkrete Vorschläge. Es gibt mehrere Hebel, die Teuerung in der Entwicklung zu bremsen oder überhaupt die Inflationsrate nach unten zu drücken. Was Land und Bund jetzt tun, ist kein aktives Gegensteuern. Christian Kern hat in einem ZIB2-Interview gesagt, das ist wie „ein Pflaster auf einem Rippenbruch“.

„Dass ich mit den Maßnahmen in Wien nicht glücklich bin, habe ich deutlich gesagt.“

Was wäre eine inflationsdämpfende Maßnahme?

Das Einbremsen der Preisentwicklung am Energiepreissektor. Und wie das geht, das zeigen andere Länder vor. Das heißt Aussetzen des Merit-Order-Prinzips oder Gaspreis-Gap. Das ist auf europäischer Ebene und national möglich.

Aber ist es nicht nur logisch, dass wie in Wien aufgrund der Teuerung Gebühren erhöht werden müssen, was Sie stark kritisiert haben?

Wien hat im Vergleich zu Niederösterreich andere Verhältnisse bei Versorgung und Gebühren. Es geht da aber vor allem um Symbole und die Ausschöpfung aller Möglichkeiten, die in der Macht eines Landes liegen. Dass ich mit den Maßnahmen in Wien nicht glücklich bin, habe ich deutlich gesagt.

Was wäre die Alternative zu Erhöhungen in Wien gewesen?

Das Subventionsausmaß von 61 Prozent auf 61,07 Prozent erhöhen. Das ist für ein Land leicht möglich, weil ja auch die Einnahmen des Finanzministers sprudeln.

Aber es gibt ja aufgrund der Teuerung auch Mehrausgaben, die nicht budgetiert sind.

Aber diese Entwicklung müssen wir drehen. Mit einem Stopp von Mietpreisen und bei den Energiekosten. Die Alternative ist das Risiko, dass wir im März 2023 eine Inflationsrate von 15 Prozent haben.

„Ich kenne Posset nicht, habe ihn nur einmal gesehen.“

Die Landtagswahl steht bevor. Wann sollen wir wählen?

Wir haben im Jänner 2018 gewählt und ich sehe keinen Grund, die Legislaturperiode zu verlängern oder vorzeitig zu beenden. Für mich ist der 29. Jänner der ideale Wahltermin.

Werden Sie fix als Spitzenkandidat der SPÖ antreten?

Ich werde am Parteitag am 1. Oktober in Schwechat kandidieren, habe aber Demut vor den Entscheidungen der Delegierten.

Jetzt hat sich mit dem Medienmanager Markus Posset ein möglicher Gegenkandidat in Stellung gebracht. Hatten Sie jemals Kontakt zu ihm?

Ich kenne ihn nicht, habe ihn nur einmal gesehen. Die Nominierung für eine Parteifunktion nimmt aber nicht jemand selbst vor, sondern das Wahlvorschlagskomitee, das Landesparteipräsidium und der Landesparteivorstand. Nachdem Letzterer mich einstimmig vorgeschlagen hat, gibt es aus heutiger Sicht keinen Anlass, mit einem Gegenkandidaten zu rechnen.

Wie lautet Ihr Wahlziel?

Ein Wahlziel zu formulieren ist jetzt viel zu früh. Aber die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben Interesse daran, dass es zu einer echten Zusammenarbeit und zu einem echten Austausch von Inhalten kommt. Das ist nur möglich, wenn die absolute Mehrheit der ÖVP ins Reich der Geschichte kehrt. Der Zweite Weltkrieg ist 77 Jahre her, 67 Jahre davon hatten wir die Absolute.