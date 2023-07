Teschl-Hofmeister: „Wohnbauförderung wird heuer neu aufgestellt“

NÖN: Die Wohnbau-Förderung soll neu aufgestellt werden. Wie wird sie dann aussehen und wann kommt sie?

Christiane Teschl-Hofmeister: Die Wohnbauförderung wird bis Ende des Jahres neu aufgestellt sein. Wir machen das aufgrund von Außeneinflüssen, also vor allem der Zinsentwicklung. Ein Beispiel: Bislang brauchten wir im Budget zur Abfederung des Zins-Caps hunderttausend Euro. Heuer brauchen wir für dieselbe Leistung 70 Millionen Euro. Wir wollen jedenfalls ein neu aufgestelltes, zukunftsträchtiges Fördermodell, weil wichtig ist, dass es auch künftig leistbaren Wohnraum gibt.

Die Wohnbeihilfe wird auch adaptiert?

Teschl-Hofmeister: Die Wohnbauförderung in Niederösterreich steht auf mehreren Beinen. Das eine ist die Objektförderung, die vor allem Bauträger unterstützt, und in weiterer Folge Mieterinnen und Mietern hilft. Das andere ist die Subjektförderung, die einzelne Menschen zielgerichtet unterstützt. Und dann gibt es noch andere Leistungen, die zur Wohnbauhilfe dazugehören, wie das Wohn-Service. Das alles zusammen ist die Wohnbauförderung. Alle Einzelmaßnahmen werden von uns überprüft.

Im Arbeitsübereinkommen steht, dass die Wohnbauförderung an Deutschkenntnisse gekoppelt werden soll. Wie kann man sich das vorstellen?

Teschl-Hofmeister: Das sehe ich jetzt nicht als meine vordergründigste Aufgabe. Mir geht es darum, leistbares Wohnen zu ermöglichen. Im Arbeitsübereinkommen steht ja nicht, dass wir alles in den ersten sechs Monaten umgesetzt haben müssen. Grundsätzlich gilt aber schon jetzt, dass Integration Vorrang bei der Wohnbauförderung hat.

Will das Land die Bodenversiegelung bremsen, müssen Sanierungen besser gefördert werden. Gibt es da Pläne?

Teschl-Hofmeister: Die Sanierung ist in der letzten Wohnungsförderungs-Beiratssitzung der Schwerpunkt gewesen. Die Förderung der Sanierung ist ein Ziel des Arbeitsübereinkommens, entspricht aber auch dem Hausverstand. Wenn wir 1.300 Wohnungen haben, die überarbeitet und an aktuelle Standards angepasst werden müssen, ist es gescheit, zuerst die zu sanieren als neue zu bauen.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im NÖN-Gespräch mit NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger und Redakteurin Lisa Röhrer. Foto: NÖNSophie Hartl

Die nächste Sitzung des Beirates ist wann?

Teschl-Hofmeister: Ich gehe davon aus, dass wir noch im zweiten Halbjahr eine Sitzung haben werden und dementsprechend in der zweiten Jahreshälfte auch wissen, wie die neue Wohnbauförderung aussehen wird.

Die institutionelle Kinderbetreuung ist ab Herbst für unter 3-Jährige am Vormittag kostenlos. Wie weit sind die Vorbereitungen gediehen?

Teschl-Hofmeister: Der Bedarf ist groß – das zeigen die Zahlen, die wir vorliegen haben. Die Betreuungsoffensive war höchst notwendig. Die Anträge für Bauvorhaben in diesem Bereich sind um ein Drittel gestiegen. Die Gemeinden nehmen ihre Verantwortung also wirklich ernst. Das Personal wird noch ausgebildet und angeworben, aber zuerst muss ohnehin gebaut werden. Es ist aber kein Geheimnis, dass wir über 2.000 Personen brauchen werden. Dazu haben wir mit dem AMS zuletzt eine gute Kooperation abgeschlossen.

Was hat die ÖVP gegen eine kostenlose Ganztagsbetreuung – eine Forderung der SPÖ?

Teschl-Hofmeister: Ich bin eine Vertreterin von machbaren Schritten. Es ist einfach die Frage, wie die Forderung der SPÖ umsetzbar gewesen wäre – es wird schon enorm schwierig, die 2.000 Mitarbeitenden für die jetzt geplanten Schritte zu finden. Die Schritte, die wir jetzt gehen, sind aber meiner Meinung nach dennoch bewältigbar. Und wenn wir das geschafft haben, können wir über die nächsten Schritte reden.

Ein anderes Thema in Ihrem Ressort ist die Pflege. Geplant ist die Schaffung einer Pflegelehre. Wie weit sind die Vorbereitungen für das Pilotprojekt?

Teschl-Hofmeister: Das Pilotprojekt wird im Herbst mit einer Klasse in St. Pölten starten. Wir sind in den Vorbereitungen sehr weit. Das einzige, das uns noch fehlt, sind die entsprechenden Verordnungen des Bundes. Aber wir sind guten Mutes, alle Player, die wir dazu brauchen, sind mit uns in einem Boot.

Sie sind in der Landesregierung auch für Frauen zuständig. Wie glücklich sind Sie mit dem „Gender-Erlass“?Teschl-Hofmeister: Es wird sich nichts ändern. Mich hat die Debatte deshalb nicht so beschäftigt. Wir machen nichts, was wir vorher nicht auch gemacht hätten. Es geht darum, wie wir amtliche Briefe formulieren und um sonst gar nichts. Ende. Wir haben in amtlichen Briefen immer schon die männliche und weibliche Form verwendet und haben uns bemüht, sie leserlich zu halten. Ich kann die ganze Aufregung nicht nachvollziehen.

Auf EU-Ebene werden Fahrtauglichkeitstest für Seniorinnen und Senioren diskutiert. Was halten Sie davon?

Teschl-Hofmeister: Nein, das ist nicht sinnvoll. Ich halte das für eine Ungleichbehandlung. Es gibt genug Statistiken, die belegen, dass eher Fahranfänger die meisten Unfälle verursachen und nicht die älteren Menschen. Wenn ein Mensch gesund genug ist, sich das Autofahren zuzutrauen und das auch nachweisbar ist, wäre ein Fahrtauglichkeitstest eine wirklich diskriminierende Maßnahme.