NÖN: Die FPÖ hat wieder ein turbulentes Jahr hinter sich. Hat Herbert Kickl jetzt die volle Unterstützung der Parteimitglieder?

Udo Landbauer: Ja, das ist auch sehr deutlich am Bundesparteitag herausgekommen. Man hat uns prophezeit, dass wir jetzt die Chaosmonate in der FPÖ haben werden. In Wahrheit hat es nach dem Rücktritt von Norbert Hofer keine vier Wochen gedauert bis zur Wahl von Herbert Kickl. Und die Partei ist seither wieder voll handlungsfähig – anders als die SPÖ, die seit Monaten nur streitet. Man sieht auch, dass die Funktionäre und Mitglieder wieder mit Motivation und Energie dabei sind und jeder weiß, wofür man arbeitet.

Die Stimmung für die FPÖ ist also wieder besser?

Landbauer: Wir haben in Niederösterreich nun etwa 10.000 Mitglieder – und aktuell mehr Neubeitritte als Austritte. Wobei die Austritte meist Todesfälle sind.

Welche Rolle sehen Sie für Norbert Hofer noch in der FPÖ?

Landbauer: Ich glaube, er hat es selbst am Bundesparteitag am besten beschrieben: Er wird dort sein, wo ihn die Partei braucht.

Also als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl.

Landbauer: Wieso nicht? Man wird sich anschauen müssen, welche Kandidaten zur Wahl stehen. Aber ich bin überzeugt davon, dass er nicht nur ein hervorragender Kandidat wäre, sondern auch ein hervorragender Präsident.

Was erwarten Sie sich von Herbert Kickl als FPÖ-Chef?

Landbauer: Genau diese akzentuierte und pointierte Politik, die man betreiben muss. Mit „vielleicht“ und „man sollte eventuell darüber nachdenken“ wird eine Partei nie erfolgreich sein. Und genau in dieser Situation, in der die FPÖ jetzt beispielsweise bei dem Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen ist, musst du auch akzentuiert sein.

Die türkis-grüne Koalition glänzt nicht durch Eintracht. Rechnen Sie mit baldigen Neuwahlen?

Landbauer: In absehbarer Zeit nicht. Ich glaube eher, dass das sehr viel Theaterdonner ist, wo sowohl ÖVP als auch Grüne versuchen, die eigene Klientel zu mobilisieren und zufrieden zu stellen. An den Maßnahmen oder Handlungen, die gesetzt werden, erkennt man ja, dass der Haussegen gar nicht so schief hängen dürfte.

Sicher gewählt wird in Niederösterreich – und zwar Anfang 2023. Wann entscheidet sich, ob Sie oder Gottfried Waldhäusl als Spitzenkandidat ins Rennen gehen?

Landbauer: Wieso sollte ich jetzt einen Wahlkampf eröffnen, der noch nicht eröffnet werden muss? Wir haben noch einige Monate abzuarbeiten, bevor es in den Wahlkampf geht. Es gibt einiges umzusetzen, und darauf werden wir uns konzentrieren. Das Wahlkampfjahr ist 2022 und nicht früher. Da werden wir auch das Team präsentieren.

Sie gingen mit knapp 95 Prozent der Stimmen gestärkt aus dem Landesparteitag hervor. Was sind jetzt Ihre wichtigsten Anliegen für Niederösterreich?

Landbauer: Einerseits geht es darum, dass wir die Partei weiter professionalisieren. Andererseits werden wir bei der pointierten, klaren und kantigen Linie bleiben. Wir werden weiter nicht um den heißen Brei herumreden, sondern sagen, was gesagt werden muss. Mit dieser Art von Politik sind wir immer am erfolgreichsten gefahren.

Die Frage ist, ob 2023 die Kritik an den Corona-Maßnahmen noch als Wahlkampf-Thema taugt.

Landbauer: Ich erinnere daran, dass der Bundeskanzler uns im Frühjahr versprochen hat, dass der Sommer ein normaler werden wird und die Corona-Maßnahmen vorbei sein werden. Und jetzt hören wir schon, dass es genau in die andere Richtung geht. Das heißt, man wird sehen, wie relevant das Thema noch ist. Aber natürlich wollen wir endlich vom Corona-Thema wegkommen und in die Sachthemen einsteigen, die zu kurz kommen. Da geht es um Sozialpolitik, um Arbeitsplätze, um die türkis-grüne Politik des Autofahrer-Schröpfens und natürlich um Zuwanderung, wo die ÖVP immer vollmundig Versprechungen rausposaunt, aber genau das Gegenteil macht.

Überall fehlen die Arbeitskräfte – in der Pflege und Gastronomie ganz besonders. Warum sind Sie trotzdem gegen Zuwanderung?

Landbauer: Die Möglichkeit gibt es ja schon, dass man beispielsweise in den Pflegeberuf zuwandert. Niemand hat was gegen qualifizierte Zuwanderung. Nur: Es funktioniert nicht, wir haben trotzdem zu wenige Pflegekräfte. Wichtiger wird im Pflegebereich sein, dass wir die Ausbildung forcieren – Stichwort Lehre, Pflege und Betreuung – und die Entlohnung verbessern. Wir haben generell am Arbeitsmarkt das Problem, dass arbeitende Menschen viel zu wenig verdienen, aber zugleich die Arbeitgeber viel zu viel zahlen müssen.

Im Herbst wird der Prozess von Gottfried Waldhäusl erwartet. Inwiefern befürchten Sie da Imageschaden für die FPÖ?

Landbauer: Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie man zu so einer Entscheidung kommen kann. Es ist aber so, und jetzt sind unabhängige Gerichte am Zug und müssen urteilen. Das warten wir ab. Der eklatante Unterschied zu Bundeskanzler Kurz ist für mich, dass Gottfried Waldhäusl in der Überzeugung gehandelt hat, die Menschen im Land zu schützen, während der Kanzler gelogen hat, um seine eigene Haut zu retten.