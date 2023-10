Bundesschulsprecher: „KI sollte in der Schule ein Hilfstool sein“

Der Schwechater Marius Hladik (18) vertritt die 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler Österreichs. Dazu verhandelt der Bundesschulsprecher der ÖVP-nahen Schülerunion mit dem Bildungsminister und bringt die Anliegen der Schülerinnen und Schüler in öffentliche Debatten ein. Im NÖN-Talk sprach er mit Redakteurin Lisa Röhrer über die Anliegen der Schülerschaft, Künstliche Intelligenz in der Schule und die Kleiderordnung im Gymnasium Stockerau. Eine Kurzversion des Interviews lesen Sie hier, in voller Länge ist der NÖN-Talk im Video zu sehen.

NÖN: Sie vertreten die österreichische Schülerschaft. Was beschäftigt die Jugendlichen gerade?

Marius Hladik: Durch Corona entstanden Ängste, dann kamen die aktuellen Krisen dazu. Als Jugendlicher weiß man nicht, was die Zukunft birgt. Das war bei den Generationen vor uns anders. Jetzt haben viele eine pessimistische Sicht auf die Zukunft. Wenn man nach der Schule nicht weiß, wo es hingeht, ist das eine Zusatz-Belastung.

Wie könnte die Schule helfen?

Hladik: Es fehlt ein eigenes Fach, in dem über gesellschaftspolitische Themen gesprochen wird. Deshalb fordern wir die Einführung von Demokratiebildung.

Wo sehen Sie generell Schwächen im Bildungssystem?

Hladik: Ich bin an einer HTL für Informatik und begeistert davon. Ich finde es schade, dass wir nur ein kleiner Teil der Jugendlichen sind, die schon früh so stark mit digitalen Medien arbeiten. Das kommt sonst zu kurz. Außerdem sollte die Schule besser auf die Arbeitswelt vorbereiten. Ich muss nach der Schule etwa wissen, was bei einem Mietvertrag wichtig ist. Dazu wollen wir ein neues Fach, „Wirtschafts- & Finanzbildung“.

Sollte das zusätzlich oder anstelle eines anderen Faches unterrichtet werden?

Hladik: Man könnte es aus dem Kontingent von Geografie, Geschichte/Politischer Bildung nehmen. Und wenn nicht, glaube ich, dass es die zusätzlichen Stunden wert wäre.

Sie fordern, dass Künstliche Intelligenz verstärkt in der Schule verwendet werden soll. Wo macht das Sinn

Hladik: KI sollte als Hilfstool genutzt werden. Da gibt es etwa Schul-KI. Das ist eine künstliche Intelligenz, ähnlich wie Chat-GPT. Der Chatbot ist auf Dinge in der Schule fokussiert. Damit kann man Argumente für eine Erörterung abfragen oder herausfinden, wo man beim Lösungsweg einer Mathe-Aufgabe einen Fehler gemacht hat.

Da haben viele Sorge, dass sich Jugendliche ihre Arbeiten nur von der KI schreiben lassen.

Hladik: Das ist verständlich. Ich glaube aber, dass man den Unterricht mit solchen Tools attraktiver gestalten kann, wenn man vermittelt, dass sie eben nur Hifstools sind. Denn am Ende des Tages bringt es niemandem was, wenn die Schüler ihre Texte nicht selbst schreiben.

Für Aufregung sorgte die Kleiderordnung am Gymnasium Stockerau. Finden Sie solche Regeln passend?

Hladik: Die Kleiderordnung an dieser Schule halte ich für nicht richtig, weil sie sehr wertend ist. Wenn man sich für eine Kleiderordnung entscheidet, und das sollte jede Schule selbst entscheiden, reicht es einen Dresscode wie „Casual“ festzulegen.

Was läuft gut im Schulsystem?

Hladik: Wir haben ein einzigartiges System in der Schülervertretung. Auch die berufsbildenden Schulen sind super.