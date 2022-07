Blau-gelber Teuerungsausgleich: Wer kriegt was?

Werbung

Begleitet von lauter Kritik aller Parteien an der schwarz-grünen Bundesregierung beschloss der NÖ Landtag am Montag einstimmig ein „Teuerungsausgleich“-Paket – nach einem ebenfalls einstimmigen Regierungsbeschluss. Ab Anfang September treten mehrere Maßnahmen in Kraft, die die Teuerung vor allem für Menschen mit geringen Einkommen abfedern sollen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) präsentierte mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) und Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) fünf Maßnahmen gegen die Teuerung. Foto: NLK/Pfeiffer

„Das Leben ist in allen Bereichen teuer geworden. Es ist unsere Aufgabe als Politik, hier Maßnahmen zu setzen“, meinte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Hier gibt es sie im Überblick:

Strompreisrabatt

Die Zahl der Hauptwohnsitzer in einem Haushalt entscheidet, wie viel Geld man bekommt – unabhängig vom Einkommen oder der Wohnfläche. Für einen Zwei-Personen-Haushalt sind es 272 Euro pro Jahr, für einen Vier-Personen-Haushalt sind es 415,80 Euro. Abgezogen werden soll ein Teil dieses Betrags von den Stromrechnungen ab Oktober. Als Berechnungsgrundlage dienen 80 Prozent des Jahresstromverbrauchs eines Durchschnittshaushalts. Das Modell bevorzugt also Haushalte mit geringem Strombedarf. „Das soll auch zum Energiesparen anregen“, betonte Landes-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP).

Der Strompreisrabatt muss beantragt werden. Möglich sein soll das ab September per Online-Formular. Zu diesem Zeitpunkt werden auch Strompreiserhöhungen bei der EVN und anderen Anbietern kolportiert. Bei der Beantragung wird man auch einwilligen müssen, dass der Stromanbieter auf das Melderegister zugreifen darf, um herauszufinden, wie viele Personen in dem Haushalt leben. Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) begrüßte die Regelung nach der Regierungssitzung. Wenig später war aber klar: Der SPÖ geht der Rabatt ebenso wie der FPÖ nicht weit genug. „Der Strompreisrabatt hilft also nicht, dass irgendein Preis in unserem Land gesenkt wird“, sagte Schnabl.

Kosten: 250 Millionen Euro

Heizkostenzuschuss

Auf 150 Euro beläuft sich der Heizkostenzuschuss des Landes für die Heizperiode. Dazu kommen in der Heizsaison 2022/2023 noch einmal 150 Euro. Anspruchsberechtigt sind Mindestpensionisten, Arbeitslose und Menschen, deren Einkommen unter der Ausgleichszulage liegt. Insgesamt profitieren davon 82.000 Landsleute. Beantragen muss man den verdoppelten Heizkostenzuschuss auf der Gemeinde, Sozialhilfebezieher bekommen ihn automatisch.

Kosten: 26,4 Millionen Euro

Wohnbeihilfe

Die Einkommensgrenzen werden so erhöht, dass Bezugsberechtigte von geringen Einkommen trotz Einkommens- und Pensionserhöhungen ihre Zuschüsse erhalten. Konkret wird die Einkommensgrenze für die Wohnbeihilfe um 2.000 Euro pro Jahr erhöht, beim Wohnzuschuss „alt“ um 4.000 Euro pro Jahr und beim Wohnzuschuss 2009 um 20 Prozent. Insgesamt beziehen zurzeit 16.000 Landsleute eine der drei Arten der Wohnförderung.

Kosten: 14,6 Millionen Euro

Pendlerhilfe

Die Einkommensgrenzen werden deutlich angepasst – um bis zu 20 Prozent. So liegt die Einkommensgrenze für Ein-Personen-Haushalte künftig bei 2.000 Euro pro Monat brutto (bisher: 1.660 Euro), für Alleinerziehende mit einem Kind sowie Paare ohne Kinder bei 3.600 Euro (bisher 3.320 Euro). Paare mit einem Kind sind künftig mit einem Einkommen unter 4.400 Euro brutto förderwürdig (bisher: 4.120 Euro). Die Regelung gilt auch rückwirkend für 2021, sie muss aber bis Ende Oktober beantragt werden.

Kosten: 1 Million Euro

Schulstartgeld

100 Euro gibt es für jede Schülerin und jeden Schüler sowie alle Lehrlinge mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich. Beschlossen wurde das bereits Anfang Juli im Landtag. Ab 16. August können Familien – unabhängig von ihrem Einkommen – den Bonus beantragen. Das Formular wird auf noel.gv.at abrufbar sein.

Kosten: 20 Millionen Euro