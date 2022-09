52 Prozent für Neuwahlen im Bund

Werbung

Dass die türkis-grüne Koalition aktuell einen schweren Stand in der Bevölkerung hat, ist nicht neu. Die veritablen Krisen mit Ukraine-Krieg, Energieknappheit und der folgenden Teuerung bieten ein enormes Potenzial an Unzufriedenheit.

Die aktuelle NÖN-Umfrage zeigt schwarz auf weiß, wie sich diese Stimmung im Land niederschlägt. Nur mehr 24 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher geben an, dass sie ein Vertrauen in die Bundesregierung rund um ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben. Bei 71 Prozent ist das nicht mehr der Fall (5 Prozent machten keine Angabe). Bei den FPÖ-Wählern haben sogar 100 Prozent der Befragten kein Vertrauen in die Regierung. Auch bei den ÖVP-Wählern (60 Prozent) und den Grün-Wählern (53 Prozent) ist das Vertrauen in die Regierung überschaubar.

Demnach ist es auch wenig verwunderlich, dass sich laut NÖN-Umfrage 52 Prozent der Befragten dafür aussprechen, dass die Bundesregierung vorzeitig (also vor Ende der Legislaturperiode 2024) aufgelöst werden sollte. Das sieht sogar jeder fünfte ÖVP-Wähler so. Unter den Grünen sind nur 10 Prozent für vorzeitige Wahlen.