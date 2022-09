NÖN-Umfrage BP-Wahl: Rosenkranz kann in NÖ besser punkten

Walter Rosenkranz Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

V an der Bellen kommt auch in NÖ auf über 50 Prozent, Rosenkranz in seiner Heimat stärker.

Im Rahmen der NÖN-Umfrage wurden von Christoph Haselmayer (IFDD) auch die Präferenzen der Landsleute bei der Bundespräsidentenwahl abgefragt. Dabei käme der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf über 50 Prozent der Stimmen und würde sich somit eine Stichwahl ersparen. Alexander Van der Bellen Foto: APA/EVA MANHART Stärkster Verfolger wäre demnach FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz aus Krems, der mit rund 20 Prozent Zustimmung im Heimatbundesland besser liegt als bei bundesweiten Umfragen. „Die Bundespräsidentenwahl wird wohl mit der Wahlbeteiligung entschieden. Die Situation ist aber äußerst volatil, weil viele SPÖ- und ÖVP-Wählerinnen und -Wähler scheinbar zu Hause bleiben", relativiert Studienautor Haselmayer. Hinter Rosenkranz reiht sich Dominik Wlazny alias Marco Pogo, der in Hollabrunn maturierte, auf Platz drei ein. Abgeschlagen sind die beiden weiteren Niederösterreicher, der Waldviertler Heinrich Staudinger und MFG-Kandidat Michael Brunner aus Pressbaum.