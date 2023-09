Der Bevölkerung ist ein Bankomat im Ort wichtiger als ein Wirtshaus

Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Und bevor die politische Herbstarbeit beginnt, hat die NÖN die hitzigen Polit-Themen des Sommers noch einmal in der Bevölkerung abgefragt. Dafür hat das Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) bundesweit (!) 1.250 Online-Interviews geführt. Mit dem Ergebnis, dass die von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ausgelöste Diskussion über die Normaldenkenden in der Bevölkerung wenig Verständnis hervorruft.

Studieninformation IFDD - Institut für Demoskopie und Datenanalyse GmbH, Umfragezeitraum 29.08. bis 01.09.2023, 1250 Online-Interviews, repräsentativ für die wahlberechtigte österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren, max. Schwankungsbreite ± 2,8%. Sonntagsfrage, Deklarierte n=1100, max. Schwankungsbreite ±3,0%. IFDD ist Mitglied im Verband der Marktforschung Österreich und handelt nach den gültigen Normen und ethischen Grundsätzen von ESOMAR. Foto: NÖN-Grafik

Nur 37 Prozent der Befragten meinen, dass Politikerinnen und Politiker die Gesellschaft in „normal“ und „nicht normal“ kategorisieren dürfen (in der ÖVP-Wählerschaft gestehen das immerhin 67 Prozent zu). Die Mehrheit (52 Prozent) beantwortet die Frage aber mit nein.

Auch das Bargeld war zuletzt großes Thema. Einerseits, weil die ÖVP dies in der Verfassung verankern will. Andererseits, weil sich SPNÖ-Chef Sven Hergovich für einen Bankomaten in jeder Gemeinde in Niederösterreich einsetzt.

92 Prozent sind gegen Transaktionsgebühren

Österreichweit halten 51 Prozent einen Bankomaten in jedem Ort für sehr wichtig. Bei der Kostenübernahme für dieses Service ist man sich da aber nicht mehr so sicher. Denn 92 Prozent wären nicht bereit, für die Behebung von Bargeld Transaktionsgebühren zu bezahlen. Interessant ist das Ergebnis der Frage, ob ein Bankomat oder ein Wirtshaus im Ort wichtiger wäre. Dabei entscheidet sich mit 52 Prozent die Mehrheit für den Bankomaten, nur 44 Prozent präferieren das Wirtshaus. Dabei tendieren die ländlicheren Regionen knapp zum Wirtshaus. „Spannend ist in dieser Frage, dass sich ÖVP-, SPÖ- und FPÖ-Wähler eher für den Bankomat, Anhänger von Grüne und NEOS sich doch eher für das Wirtshaus entscheiden“, analysiert Studienautor Christoph Haselmayer.