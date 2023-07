Die Teuerung ist das wichtigste Thema für die Landsleute

65 Prozent halten das Thema Teuerung derzeit für besonders wichtig, 52 Prozent die hohen Energiepreise. Das zeigt eine Umfrage des Institutes für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) von Christoph Haselmayer und „Telemark“ von Robert Sobotka. Die beiden Institute erhoben im Auftrag der Niederösterreichischen Nachrichten, welche Themen unseren Landsleuten besonders unter den Nägeln brennen (800 Befragte, Telefon und Online).

68 Prozent spüren die Teuerung „sehr stark“ oder „stark“

„Die Inflation ist so gut wie in allen Lebensbereichen präsent“, analysiert Haselmayer. 68 Prozent spüren die Teuerung „sehr stark“ oder „stark“ – am wenigsten die Wählerinnen und Wähler von NEOS. Vor allem die höheren Kosten für Lebensmittel und Energie machen den Leuten zu schaffen. Der Tenor ist, dass die Landespolitik zu wenig gegen die Teuerung macht: 59 Prozent sind dieser Meinung – anders sehen es nur Wählerinnen und Wähler der VP. Alle anderen Themen haben im Vergleich zur Umfrage im Dezember an Bedeutung verloren. Die Sorge um die Soziale Sicherheit liegt auf Platz 2 – für 51 Prozent ist das Thema wichtig (Dezember: 58). Auch Asyl und Migration hat an Bedeutung verloren, das nur mehr für 48 Prozent wichtig ist. Auf Platz vier liegt die Pflege – vor der Wahl noch das zweitwichtigste Thema. Auch die Bedeutung des Klimaschutzes stagniert.

Spannend ist das Ergebnis zur Forderung von SPÖ-Chef Andreas Babler: Nur 53 Prozent unserer Landsleute sind für eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, 41 Prozent sind klar dagegen. Die größte Zustimmung gibt es bei Wählerinnen und Wählern von Grünen und NEOS, die größte Ablehnung bei der ÖVP. Aber auch 21 Prozent der Wählerinnen und Wähler der SPÖ sind gegen die 32-Stunden-Woche.

42 Prozent finden, dass das Land nicht genug gegen die Klimakrise getan hat

Bei der Frage, ob das Land genug gegen die Klimakrise getan hat, halten sich die Zustimmungen und Verneinungen beinahe die Waage. 40 Prozent sagen ja. Etwas mehr, nämlich 42 Prozent, finden, dass das Land nicht genug getan habe, um die Klimakatastrophe abzuwehren.