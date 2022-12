Kampf gegen Teuerung steht für Landsleute an erster Stelle

Werbung

Der Kampf gegen die Teuerung ist nach wie vor das wichtigste Thema für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Das zeigt die Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut IFDD von Christoph Haselmayer im Auftrag der NÖN durchgeführt hat.

Dahinter folgen die Themen Pflege und soziale Sicherheit. Bereits an vierter Stelle wird die Zuwanderung genannt. Zudem fürchten 67 Prozent der Landsleute eine neue Flüchtlingswelle. Im Vergleich dazu ist nur für 46 Prozent der Befragten der Klimawandel an oberster Stelle.

Foto: Grafik: NÖN

Vertrauenswerte: Mikl-Leitner & Pernkopf top – Waldhäusl holt auf

Nicht zuletzt aufgrund der multiplen Herausforderungen steckt die Politik in einer Vertrauenskrise. Selten zuvor war die Verdrossenheit gegenüber unseren Volksvertretern so groß. Wie die Lage in Niederösterreich rund 50 Tage vor der Landtagswahl aussieht, hat die NÖN-Umfrage unter die Lupe genommen. Erstmals seit Juli wurden wieder die Vertrauenswerte erhoben. Und diese zeigen markante Veränderungen und eine enorme Mobilisierung der Parteien hinter ihren Spitzenkandidaten. „Das ist so knapp vor der Wahl üblich“, erklärt Studienautor Haselmayer.

Dass ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Liste anführt, überrascht wenig. Zuletzt haben 50 Prozent der Befragten angegeben, bei einer Direktwahl Mikl-Leitner ihre Stimme zu geben. Die Vertrauenswerte der Landeshauptfrau sind wie jene ihres Stellvertreters Stephan Pernkopf (ÖVP) enorm gestiegen.

Dahinter folgt mit Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig die erste Vertreterin der SPÖ. Sie liegt nach wie vor deutlich vor Landeshauptfrau-Stv. Franz Schnabl, der als Spitzenkandidat für die Sozialdemokraten ins Rennen geht. Eine Führungsdebatte gibt es aber nicht. In den Reihen der eigenen Partei konnte Schnabl bei den Vertrauenswerten enorm zulegen und liegt hier klar vor seiner Parteikollegin.

Im Vertrauen aller Wähler kräftig verbessern konnten sich (wenn auch auf niedrigem Niveau) sowohl FPÖ-Klubobmann Udo Landbauer (+4) als auch der freiheitliche Landesrat Gottfried Waldhäusl (+11). Letzterem dürfte auch sein Freispruch in der Anklage rund um die Amtsmissbrauchs-Vorwürfe in der Causa „Drasenhofen“ geholfen haben. Das innerparteiliche Match bei den Blauen geht aber ganz klar an Landbauer, wie die Vertrauenswerte in der eigenen Partei zeigen.