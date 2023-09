Sonntagsfrage zur Nationalratswahl: FPÖ vor ÖVP, Grüne im Aufwind

Die Diskussionen über einen Termin für die Nationalratswahl sind bereits voll im Gange. So hat Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich erst Anfang der Woche im ORF-NÖ-Sommergespräch „rasche Neuwahlen“ im Bund gefordert. Wird zum regulären Termin gewählt, dann wird die Bevölkerung in einem Jahr, also im Herbst 2024, zu den Urnen gebeten. Im Zuge dessen hat das Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) in einer bundesweiten Umfrage die Sonntagsfrage zur Nationalratswahl gestellt.

Christoph Haselmayer Foto: IFDD

Dabei kommt die FPÖ (mit Herbert Kickl) auf 27 Prozentpunkte und ist somit weiter klar voran. Dahinter folgt die ÖVP mit Bundeskanzler Karl Nehammer. Sie kommt auf 24 Prozentpunkte und liegt vor der SPÖ (23 Prozentpunkte). Die SPÖ kommt also auch mit dem Niederösterreicher Andreas Babler an der Spitze nur langsam in die Gänge. „Zu schaffen macht den Sozialdemokraten nicht nur ihre noch immer nicht geschlossene Partei, sondern auch die Grünen“, so Studienautor Christoph Haselmayer. Denn die Partei von Werner Kogler kommt auf satte 12 Prozentpunkte und ist so stark wie schon lange nicht mehr in Österreich. Im Vergleich zur Nationalratswahl 2019 (13,9 Prozent) liegt die Öko-Partei aber weiter etwas zurück.

Haselmayer: „Naturkatastrophe zahlen auf das Grüne-Konto ein“

„Der Klimawandel, die Naturkatastrophen in Kärnten, der Steiermark, Tirol etc. haben das Bewusstsein der Menschen für das Klima geschärft und zahlen direkt auf das Grüne-Konto ein“, so Haselmayer. Das geht zu Lasten der NEOS rund um Beate Meinl-Reisinger, die nur mehr auf acht Prozent kommen. Die KPÖ würde mit knapp drei Prozent Stand jetzt den Einzug ins Parlament verpassen.

Die Grünen mit Werner Kogler sind die Gewinner der Umfrage. Sie kommen auf satte 12 % und sind so stark wie schon lange nicht mehr in Österreich. Der Klimawandel, die Naturkatastrophen in Kärnten, der Steiermark, Tirol etc. haben das Bewusstsein der Menschen für das Klima geschärft und zahlen direkt auf das Grüne-Konto ein. Die NEOS kommen nur mehr auf 8 % und es könnte auch noch weiter bergab gehen. Die Partei von Beate Meinl-Reisinger ist oftmals weder Fisch oder Fleisch bei gewissen Themen und dies wird von der Bevölkerung bestraft. „Die Partei von Beate Meinl-Reisinger ist oftmals weder Fisch oder Fleisch bei gewissen Themen und dies wird von der Bevölkerung bestraft“, so der Politik-Experte Haselmayer.

Laut der aktuellen Umfrage würden die Kommunisten derzeit knapp mit 3 Prozentpunkten am Einzug ins Parlament scheitern. Entscheidend wird laut Haselmayer aber hier der Wahltermin und die Frontfigur sein.