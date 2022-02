NÖ Zwei Drittel sind für die Impfpflicht

Die in der Vorwoche veröffentlichte NÖN-Umfrage hat bundesweit in vielen Medien Niederschlag gefunden. Vor allem der Umstand, dass bei der Sonntagsfrage nur mehr 44 Prozent der Befragten die ÖVP wählen würden, was den Verlust der absoluten Mehrheit bedeuten würde, sorgte für Diskussionen.

Gleichzeitig würde die Corona-kritische Partei MFG auch in Niederösterreich mit sechs Prozent den Einzug in den Landtag schaffen. Siehe auch hier:

Abgefragt wurden von Christoph Haselmayer und seinem NÖ-Meinungsforschungsinstitut IFDD („Institut für Demoskopie und Datenanalyse“) bei den 800 Niederösterreichern auch weitere Themen.

So kommt die Bundesregierung nach den letzten Ereignissen ebenfalls alles andere als gut weg. Nur 29 Prozent sind mit der ÖVP-Grünen-Koalition aktuell zufrieden – 27 Prozent „eher“, zwei Prozent „sehr“. Bei den Unter-30-Jährigen sind es sogar nur 19 Prozent.

Kampf gegen Klimawandel erst an fünfter Stelle

Die Gesundheitsversorgung in der Region stellt zwei Drittel der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher trotz Pandemie zufrieden. Nach Corona wünschen sich die Landsleute vor allem, dass die steigenden Lebenserhaltungskosten bekämpft werden (72%). Gleich dahinter rangieren die Pflege, Gesundheitsfragen und soziale Sicherheit.

Etwas überraschend nur auf Platz fünf dieses Rankings findet sich der Kampf gegen den Klimawandel. Bei den Unter-30-Jährigen ist der Wert zwar deutlich höher, liegt aber auch „nur“ bei 60 Prozent. Lediglich ein Drittel der Befragten ist der Meinung, dass Niederösterreich mehr Geld für Klima und Umweltschutz ausgeben sollte. Mit 60 Prozent wurde das leistbare Wohnen am häufigsten genannt – gefolgt von Pflege und Gesundheit.

Nur 50 Prozent sind mit dem Öffi-Angebot zufrieden

Im wahrsten Sinne des Wortes ausbaufähig ist in Niederösterreich der öffentliche Verkehr. Nur jeder Zweite bzw. jede Zweite ist mit dem derzeitigen Öffi-Angebot in seiner Heimatregion sehr zufrieden oder zufrieden. Allerdings meinten nur 28 Prozent, dass dafür mehr Geld ausgegeben werden soll.

Jeweils mehr als die Hälfte der Befragten sprechen sich aber jeweils für den Bau der zuletzt heftig diskutierten S34 Traisental-Schnellstraße bzw. der Marchfeld-Schnellstraße S8 (nordöstlich der Wiener Stadtgrenze bis Süßenbrunn) und den Lobau-Tunnel aus. Wie wichtig diese Verkehrsachse für die Weinviertler Bevölkerung ist, zeigt die Stimmung von 81 Prozent aus dem Viertel.

Die Grünen-Verkehrsministerin Leonore Gewessler hatte diese Projekte vorerst abgesagt. Auf Alternativvorschläge wird weiter vergeblich gewartet.

Recht deutlich zeigt die Umfrage auch die gespaltene Meinung zur nun beschlossenen Impfpflicht gegen das Corona-Virus. Demnach sehen zwei Drittel das neue Gesetz als gerechtfertigt. Ein Drittel ist dagegen. Unter den FPÖ-Anhängern halten 83 Prozent der Befragten die Impfpflicht für nicht gerechtfertigt.

Ein brandaktuelles Thema in Niederösterreich ist auch die Übernahme der Ötscherlifte durch das Land NÖ. Erst dadurch wurde der Fortbestand des Traditions-Skigebietes gesichert. In Niederösterreich halten 61 Prozent der Befragten diese Entscheidung für richtig. Bei den über 50-Jährigen liegt die Zustimmungsquote sogar bei 68 Prozent.