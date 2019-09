Wichtige Botschaften der NÖ-Spitzenkandidaten .

In weniger als zwei Tagen öffnen die ersten Wahllokale Niederösterreichs ihre Türen. Wer noch nicht weiß, bei welcher Partei er am Sonntag sein Kreuzerl machen soll, bekommt hier vielleicht noch eine kleine Entscheidungshilfe: In der Vorwoche waren die sechs niederösterreichischen Spitzenkandidaten im Pressehaus in St. Pölten zu Gast. Wichtige Botschaften von Wolfgang Sobotka (ÖVP), Rudolf Silvan (SPÖ), Herbert Kickl (FPÖ), Nikolaus Scherak (NEOS), Martin Balluch (JETZT) und Elisabeth Götze (Grüne) gibt es hier noch einmal im Überblick.