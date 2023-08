Zusätzliches Nachtdienstpersonal soll Pflegekräfte entlasten

Bis Ende 2023 sollen 16 Pflegeeinrichtungen der NÖ Landesgesundheitsagentur ein neues Modell für den Nachtdienst bekommen. Mit Ende 2025 sollen alle Standorte zusätzliches Personal für die Nachtschichten bekommen. Bislang ist nachts pro Wohnbereich eine Pflege- und Betreuungsperson zugegen, die nun durch den zusätzlichen Nachtdienst Unterstützung bekommt. Durch die Neuerung gibt es pro Pflegezentrum eine Person mehr, die nachts anwesend ist. Diese wird entweder stundenweise auf die verschiedenen Wohnbereiche zugeteilt oder steht auf Abruf als Unterstützung bereit. Wie dies genau geregelt wird, können die einzelnen Häuser nach Bedarf selbst entscheiden.

„Zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege sind eine Erleichterung für die gesamte Belegschaft. Daher haben wir das Pilotprojekt für zusätzliches Nachdienstpersonal bereits in mehreren Pflege- und Betreuungszentren, wie unter anderem in St. Pölten und Hainfeld gestartet“, sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Die Bewohner in den niederösterreichischen Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren benötigen häufig auch in der Nacht Zuwendung und Unterstützung, was das im Nachtdienst reduzierte Team vor Herausforderungen stellt. Aus diesem Grund werden seit Mai im Rahmen eines Pilotprojektes zusätzliche Pflegeassisteninnen und Pflegeassistenten aufgenommen, um insbesondere in der Nacht mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stellen zu können. Aktuell werden an verschiedenen Standorten unterschiedliche Varianten des Modells getestet, um die optimale Besetzung des Dienstrades zu identifizieren.