Der seit Sonntag geltende Verkehrsdienstevertrag (VDV) mit der größten Privatbahn Österreich, den NÖ-Bahnen, ist unter Dach und Fach. Die NÖ-Bahnen betreiben die Mariazeller Bahn und die Citybahn Waidhofen a. d. Ybbs, die stark von der Finanzierung profitieren und so auch zur "NÖ-Mobilitätswende" beitragen sollen. Das verkündeten heute in einer Pressekonferenz im Alpenbahnhof in St. Pölten Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) gemeinsam mit NÖVOG-Geschäftsführerin Barbara Komarek und VOR-Verkehrsplaner Paul Liebhart.

Im Zeitraum 2020 bis 2029 bestellt das Land über die VOR Ostregion 14,49 Millionen Zugkilometer um 212,8 Millionen Euro bei den NÖ-Bahnen. "Das sind 13 Prozent oder 120.000 Kilometer pro Jahr mehr als bisher", sagt Landesrat Schleritzko. Das bedeute mehr Züge, kürzere Taktungen und mehr Komfort für Pendlerinnen und Pendler.

Es sei gut "zu wissen: Wir sind finanziert", sagt Komarek von den NÖ-Bahnen. Sie wolle in Zukunft "möglichst viele Fahrgäste mit hohem Komfort" transportieren. Nachschwärmer-Züge für "Post-Corona Zeiten", zusätzliche Verbindungen an und vor Wochenenden und Feiertagen sollen für Pendlern und Freizeitgästen die Nutzung Mariazellerbahn attraktiveren. Der "Ötscherbär" als Familienerlebniszug wird künftig von Mai bis Oktober verkehren und auch im VOR-Tarif fahren.

Für 2021 wollen die NÖ-Bahnen eine Pendlerkampagne starten, "um möglichst viele Fahrgäste für den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr zu gewinnen", sagt Komarek. Hier gebe es eine Kooperation mit der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ für eine neues Mobilitätskonzept mit hohem E-Mobilitätsanteil. Ab 2024 soll die Mariazellerbahn zwischen St. Pölten und Laubenbachmühle auch zwischen 12:30 Uhr und 18:30 Uhr im Halbstundentakt fahren. Das werde "zusätzliche Passagieren" bringen.

Für die Wintersaison gebe es ein neues "3-Berge-Zug"-Ticket für die Skigebiete Annaberg, Mitterbach und Mariazell. Ein Ski-Shuttle-Bus-Service am Bahnhof Annaberg-Reith werde zusätzlich angeboten, "damit die Skigäste ihre schwere Skiausrüstung nicht fünf Kilometer vom Bahnhof ins Skigebiet Annaberg tragen müssen", sagt Komarek

34,5 Millionen Euro in Form von Landeshaftungen werden laut Komarek bis 2023 in Infrastruktur-Maßnahmen gesteckt: In Bahnhofsbauten (Alpenbahnhof, Hofstetten-Grünau), in Gleis-Sanierungen und Modernierungsmaßnahmen. Einige Streckenabschnitte entlang der 85 Kilometer langen Mariazellerbahn seien über 100 Jahre alt, sagt Komarek. In Waidhofen wurden bereits zwei neue Haltestellen mit moderner Fahrplaninformation geschaffen. Weitere 100 Millionen Euro sollen bis 2029 in Infrastruktur-Arbeiten fließen.