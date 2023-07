Nehammer: „Wir müssen zum Thema Toleranz zurückfinden“

„Es ist abnormal, wenn wir zulassen, dass sich extreme Ränder stärken“, reagiert Bundeskanzler Karl Nehammer auf die „Normalität“-Debatte. Hochgekocht war das Thema im Zuge der strategischen Neuausrichtung der VPNÖ nach dem herben Verlust bei der Landtagswahl im Jänner. Die Volkspartei verabschiedete sich vom „Miteinander“-Kurs.

Jetzt will die ÖVP in NÖ wieder „mehr Kante zeigen – für die Normaldenkenden in der Mitte der Gesellschaft“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) - die NÖN berichtete. Die Rede war auch von einer „Allianz der Vernünftigen“. Man wolle sozusagen als Gegenpart zu den linken und rechten politischen Rändern fungieren, die „am lautesten seien und deshalb die Debatten dominieren“.

Für Nehammer sei die mediale Aufregung um Mikl-Leitners Aussagen nicht nachvollziehbar. „Solche Begrifflichkeitsdiskussionen führen uns weg von den Menschen“, sagt der Kanzler auf NÖN-Frage bei einem Pressetermin in Wien. Als Regierungspolitiker mache man Politik für „die vielen, ohne die wenigen zu vergessen“. „Gleichzeitig darf man nicht wenige zum Maß aller Dinge machen“, so Nehammer.

Basis und Kennzeichen eines demokratischen Konsens seien Mehrentscheidungen. „Es gibt da nicht zwingend eine Einstimmigkeit“, sagt der Kanzler. Demokratie heiße immer Annäherung und sich ein Stück darauf zu besinnen, dass man nicht immer gewinnen oder Recht haben könne. „Ohne dabei auf die Minderheiten zu vergessen“, räumt der ÖVP-Politiker ein. Es gehe schließlich nicht um Ausgrenzungen.

Andere Meinungen müsse man nicht zwingend akzeptieren, aber tolerieren - also mittragen. „Wir müssen zum Thema Toleranz zurückfinden“, appelliert der Kanzler.

Auf Journalistenfrage, ob der „Präfaschistoid“-Sager von Vize-Kanzler Werner Kogler (Grüne) Richtung Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) das Klima in der türkis-grünen Regierung durcheinandergewirbelt hat, winkte Nehammer ab. Er habe in seiner Polit-Laufbahn die Grünen mit „ganz vielen Gesichtern“ kennengelernt: „sehr pragmatisch und lösungsorientiert“, aber "auch manchmal dogmatisch und ideologisch.“ Er wolle sich jedenfalls solche Bewertungen gegenüber seinem Koalitionspartner sparen.

In einem „profil“-Interview nannte Kogler die von Landeshauptfrau Mikl-Leitner zuletzt vermehrt bemühten Bezüge auf die „normal denkenden“ Menschen „brandgefährlich und darüber hinaus präfaschistoid“. Die VPNÖ ortete indies eine "unfassbare Entgleisung" und forderte eine Entschuldigung.