Bei einer Pressekonferenz präsentiert Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) die Novellierung der Bauordnung, die morgen in Begutachtung geschickt wird. Das Ziel der erneuerten Bauordnung ist eine Reduktion von Kosten sowie Klimaschutz durch nachhaltigere Energie. Sie soll am 1. Juli 2021 in Kraft treten.

Ausschlaggebend für die Veränderungen der Bauordnung war einerseits die vorgegebenen EU-Richtlinien bezüglich Klima und Umweltschutz und andererseits die Richtlinien des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) bezüglich Energieeffizienz und Wärme- und Brandschutz. Diese sollen nun mittels der Novellierung befolgt werden.

• Nach der Novellierung der Bauordnung müssten nun in allen Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen Leerverrohrungen, Platzreserven für Stromverteiler und dergleichen für die spätere Errichtung von Ladepunkten für Elektrofahrzeugen für alle Pflichtstellplätze mit einer Leistung von jeweils mind. 11 kW vorgesehen sein.

Herbert Käfer Franz Schnabl.

• Durch die OIB-Richtlinien werden vor allem Maßnahmen für Barrierefreiheit gesetzt. Alle Wohngebäude ab drei Wohnungen müssen nach der Novellierung der Bauordnung zu mindestens 25 Prozent barrierefrei sein. Ab 13 Wohnungen muss im Gebäude Barrierefreiheit zur Gänze garantiert sein. Als Barrierefrei gelten ausnahmslos Rampen und Lifte.

Bis 2040 raus aus fossilen Brennstoffen

Das Land NÖ will nun auch weitere Schritte in Richtung Klimaschutz und dem Umgang mit Energieressourcen setzen. Im Neubau sind bereits seit 2019 Ölheizkessen verboten. Nun soll es gelingen bis 2040 bestehende Gebäude zum kompletten Ölausstieg, sowohl von flüssigen als auch von festen fossilen Brennstoff zu führen. Das entwickelte Ausstiegsszenario für alle Haushalte würde ab 2025 in Kraft treten.

• Die Novellierung der Bauordnung sieht nun vor bei Neubauten auf das solare Kühlen mittels PV-Anlagen zu setzen. Für Bauwerke, die auf einer Fläche von mindestens 300 m2 errichtet werden, muss eine der beiden folgenden Vorkehrungen getroffen werden. Die minimale Anforderung ist zumindest für 50 Prozent der bebauten Fläche eine PV-Anlage zu errichten. Eine andere Option wäre sofort 25 Prozent der Fläche mit einer PV-Anlage zu überbauen. Solares Kühlen darf ausschließlich über die PV-Anlage bei Nicht-Wohngebäuden, die einen ausgewiesenen Kühlbedarf haben, erfolgen. Wohngebäude, die einen derartigen Kühlbedarf hätten, dürfen gar nicht mehr gebaut werden.

Notkamin und Abstellanlagen für Fahrräder werden gestrichen

• Auch der Notkamin soll aus der Bauordnung gestrichen werden, da er weit überholt sei. Eine weit verbreitete und sehr gute Isolierung reduziere den Bedarf.

• Auch die Bestimmung der verpflichtenden Abstellanlagen für Fahrräder mit mehr als zehn Stellplätzen bei Wohnhäusern und Heimen soll durch diese Novellierung fallen, wodurch zur Kostenreduktion beigetragen werden könne.

Schnabel betont: „Ich sehe es als drängendsten Auftrag an verantwortungsvoll gestaltende Politik, die Geldbörsen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher – die beim Kostenfaktor Wohnen besonders strapaziert sind – nachhaltig zu entlasten. Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher brauchen mehr leistbaren Wohnraum – mehr Investitionen in den Wohnbau, denn Mieten, Betriebskosten und Baukosten steigen.“