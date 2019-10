Die niederösterreichischen Grünen haben - nach dem Wahlsonntag - am Freitag noch einmal laut gejubelt.

Mit Elisabeth Götze (Eichgraben), Ulrike Fischer (St. Andrä Wördern), Süleyman Zorba (Traismauer) und Martin Litschauer (Waidhofen a.d. Thaya) stellt die Landesgruppe erstmals vier Abgeordnete im Nationalrat.

"Die Grünen sind wieder da und stärker denn je", betonte Landessprecherin Helga Krismer in einer Aussendung. Das Ergebnis zeige, dass den Wählern "das Thema Klima enorm wichtig" gewesen sei.

"Und es zeigt sich, dass sich die harte und engagierte Arbeit an der Erneuerung und am Wiederaufbau der Grünen gelohnt haben", so Krismer. Die Mandatare sollen nun die "Stimme für lauten Klima-, Umwelt- und Naturschutz" sein.

Alle Infos zur Nationalratswahl 2019 findet ihr hier.